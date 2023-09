Schrijver Erwin Mortier: ‘Ons onderwijs maakt elke ontluikende liefde voor boeken vakkundig dood’

In de allereerste verhalenbundel van Erwin Mortier (57) spat het plezier van het papier. Een gesprek over naveltuinkabouters, boerendochters en de politieke supermarkt. ‘Ons onderwijs maakt dom.’

Erwin Mortier is binnenkort vijfentwintig jaar schrijver. In die tijd publiceerde hij romans, dichtbundels, essays en theaterteksten, maar aan het verhaal had hij zich nog niet gewaagd. Waarom dat zolang duurde, legt hij op een verstilde zomerse middag uit in de bibliotheek van het Museum Dr. Guislain, waar hij weldra als curator aantreedt. Tijdens de lockdowns kwam Mortier zich hier verschansen voor de waanzin van de pandemie, maar jaren eerder vervulde hij er zijn burgerdienst, als kunsthistoricus met ook een diploma psychiatrische geneeskunde op zak.

“Tijdens die retraites speelde ik met het idee om de biografie van Jozef Guislain (een van de eerste Belgische artsen die zich specialiseerden in geestesziekten, red.) te schrijven. Dat plan heb ik moeten opbergen door een gebrek aan materiaal. Later stelde men het artistiek leiderschap voor, omdat ik een van de weinigen ben die een beeld heeft van wat we in huis hebben. Door de druk om breed te gaan, was het museum uit het oog verloren welke schatten hier opgeslagen liggen. Die ga ik schaamteloos tentoonstellen. Het is ook mijn ambitie om de muren van de site te slopen, zodat de vele werelden uit de buurt – de omwonenden, de bewoners van de instelling en de studenten verpleegkunde – bijeen kunnen komen.”

Wat fascineert u zo aan de psychiatrie?

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het menselijke bewustzijn. Hoe maken we het onderscheid tussen normaal en abnormaal en hoe verschuift dat in de tijd? Want de psychiatrie weerspiegelt de samenleving. Toen ik hier dertig jaar geleden kwam werken, waren de meeste museumzalen nog collectieve slaapzalen, een relikwie van de collectieve samenleving. Later evolueerden we naar het begeleid zelfstandig wonen, en nu beseffen we weer, door de aandacht voor mentaal welzijn, dat er nood is aan plekken waar mensen tot rust kunnen komen en verbanden kunnen leggen. Eigenlijk is de psychiatrische patiënt de vaandeldrager van ons eigen gekoesterde zelfbeeld.” (lacht)

Mentaal welzijn sijpelt ook door in enkele verhalen in uw bundel Glorie en heerlijkheid, die trouwens de ondertitel Eindelijk ook verhalen kreeg. Eindelijk?

“Ik heb nog nooit verhalen in boekvorm gepubliceerd. Drie verhalen waren op de een of andere manier al wel publiek gemaakt, maar de hoofdmoot heb ik geschreven tussen de nazomer en Nieuwjaar.”

Hoe verhoudt het verhaal zich tot uw ander literair werk? Is het een stilistische lenigheidsoefening, een thematische voorstudie?

“Ik ben aan een grote roman bezig, Vadertaal, en als ik aan het werk ben, gutst de taal er in grote gulpen uit, meestal belandt ze brandschoon in een manuscript. Dan lijkt het alsof de ene helft van mijn hersenen leegloopt. Na 25 jaar weet ik dat ik de knecht ben van mijn ongrijpbare talent, ik moet het laten doen en mijn leven eromheen organiseren: als ik op de bodem zit, moet dat reservoir weer bijgevuld worden. Dan werk ik aan de schetsjes die ik altijd bijhoud, aanzetten van verhalen, en intussen loopt het andere reservoir weer vol.”

‘In de parlementen is het dood, steriel. We halen nu de armzalige oogst van tientallen jaren particratie binnen.’ Beeld Illias Teirlinck

Het is een creatieve tankbeurt?

“Een andere manier van creatief zijn, op de kleinere ruimte. Je kunt andere stijlregisters en thema’s beproeven. Ik heb de verhalen ook tot een geheel geschikt, met spiegeleffecten en kruisverbanden, waardoor het een roman van losse verhalen is geworden, meer dan de som van de losse delen.”

Het korte verhaal heeft geen echte traditie in onze letteren. In de Amerikaanse literatuur resoneren veel titels van verhalen even luid als de titels van klassieke romans. Denk aan ‘The Swimmer’ van John Cheever en ‘Hills Like White Elephants’ van Ernest Hemingway.

“In de Angelsaksische literatuur tout court neemt the short story sinds mensenheugenis een centrale plek in. Henry James heeft bergen verhalen geschreven, die zijn romans overtreffen. Daar zie je het spel, in alle ernst, het zoeken naar vormen. Hier is dat kennelijk moeilijker, terwijl we met Annelies Verbeke iemand hebben die bijna uitsluitend korte verhalen beoefent. Ik hoor boekhandelaren ook klagen: dat verkoopt niet.”

Uw boek is een middelvinger aan de commercie?

“Het enige wat ik wil is dat ik mijn talent met plezier kan beleven en ontplooien, al de rest moet volgen. Punt.” (lacht)

Citeert u daarom Theodore Roethke als het motto van het boek: ‘Why shouldn’t I sing to myself?’

“Waarom mag ik geen plezier met fundamentele p beleven aan het schrijven? Als ik er plezier aan beleef, spat het wel over naar de lezer, zeker? Schrijven is een dialoog met mijn talenten, wat eigenlijk een ander woord is voor dat deel van mezelf dat ik niet ken. Mijn talent kent mij beter dan ik andersom. Het maakt gebruik van alles wat ik meemaak en lees, wat dan doorsijpelt in de tekstuur. Ik ben eigenlijk niet meer dan de dweil van mijn verbeelding.” (lacht)

Op een dag wrong u die dweil uit en kwam er een naveltuinkabouter tevoorschijn.

“Ik dacht: dat is een ideale figuur waar ik alle interesses in kan gieten die ik niet in mijn romans kwijt kan, gaande van sterrenstelsels tot schimmels en alles daartussen. Hij is ook niet vies van satire. Voor Disney hen helemaal versuikerde, waren kabouters aardgeesten die over het leven waakten, verbonden met de vitale krachten van de aarde, zowel liefhebbend als vernielend.”

‘Ik las dat Ben Weyts vindt dat op de speelplaats alleen nog Nederlands gesproken mag worden. Dan denk ik: castreren, met een roestige schaar.’ Beeld Illias Teirlinck

De verhalen over de naveltuinkabouter zijn niet geschikt voor kinderlijke consumptie, en ze staan ook een eind van de rest van uw oeuvre.

“Ik vind het geestig, niet in tegenspraak of zelfs maar nieuw. Het is gewoon ook een uiting van mijn verbeelding. Ik schrijf trouwens nog altijd voort, en ik merk wel dat hij met mij aan het spelen is, meer dan ik met hem.” (schatert)

Leert u als schrijver van uw personages?

“Een goed boek is intelligenter dan zijn schrijver, wat in mijn geval nu ook niet zo moeilijk kan zijn. Ik had het er onlangs nog over met Alan Hollinghurst, die vertelde dat hij zich o zo verstandig voelt als hij zijn debuutroman (‘De zwembadbibliotheek’, 1988, red.) herleest. Als ik Marcel herlees, heb ik dat ook. (lacht) Er is meer aan de hand dan het louter rationele. Virginia Woolf schreef het al in haar notities: het verhaal bestaat al, buiten de schrijver, aan de overkant van de baai. Het is zaak om het zo goed mogelijk naar de kant van de taal te halen.”

In ‘De Kei’ laat u de jezuïet met die bijnaam een brief schrijven naar Louis Seynaeve, hoofdpersonage van Het verdriet van België. Hebt u geaarzeld voor u inbrak in dat haast sacrale universum?

“Nee. Dat is een van de verhalen die al bestonden. Vijf jaar na de dood van Hugo Claus heeft Behoud de Begeerte een tournee georganiseerd met alle grote jongens en meisjes. Toen heb ik voorgesteld om de Kei een brief te laten schrijven. Het verdriet is qua schrijfplezier een enorm cadeau, gul en overdadig. Het is veel moeilijker om in te breken in De geruchten, dat hecht en mooi in elkaar is gezet.”

Men zou het arrogant kunnen noemen, dat u zich de personages van Hugo Claus zomaar toe-eigent. Heiligschennis.

(brede lach) “Ik mag het hopen.”

‘De Kei’ is net als de meeste verhalen stevig geworteld in het Vlaanderen van na de oorlog, dat u al vaak portretteerde. De speklappen en de stofjassen, de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Kortom, het CVP-Vlaanderen.

“Ik ben opgegroeid in Hansbeke, tussen Gent en Brugge. Pal in le plat pays, langs de tweede spoorweg van het land tussen Gent en Oostende. Een landelijke streek, die zichzelf ook zo identificeerde, ook al ging een groot deel van de mensen met de trein in de fabrieken in Gent werken. Paradoxaal genoeg konden ze zichzelf door die trein als landelijk blijven zien.”

Het was jarenlang de politiek van de Katholieke Partij, later CVP.

“De mensen moesten bruikbaar zijn in de fabrieken, maar ’s avonds moesten ze braaf naar huis terugkeren. Ver weg van de stad, met haar anonimiteit en morele verlokkingen. Misschien is dat typisch christendemocratie: alles veranderen door alles bij het oude te laten. (lacht) In dat landelijke Vlaanderen scharnierde het leven tussen gemeentehuis, kerk en kasteel. Toen mijn moeder kind was – in de jaren 50 – was het niet ongewoon dat als boerenzoon A verliefd werd op boerendochter B, de vader van A naar het kasteel werd geroepen, en dan ging het feestje niet door.

“Op één uitzondering na is er in Hansbeke vóór de fusies van 1977 nooit een verkiezing nodig geweest, om de eenvoudige reden dat er maar één partij was en het kasteel altijd de burgemeester leverde. Die feodale realiteit was in mijn tijd uitgedoofd, maar de sfeer, de rituelen en die gesloten wereld bleven bestaan. Ik herinner me de opschudding toen de dochter van de coiffeur het eerste minirokje naar het dorp bracht. De buurvrouw met de eerste kleurentelevisie waar wij naar Spel zonder grenzen gingen kijken. Om te bewijzen dat het echt een kleurentelevisie was, satureerde ze de kleuren voluit, zodat wij na een kwartier met knallende migraine zaten. (lacht)

“Men denkt vanuit het stadsperspectief altijd dat de ontkerkelijking in de jaren 50 begon, maar tot de jaren 80 zat de kerk elke week bomvol, pas dan is het pijlsnel achteruitgegaan.”

'Ik maak mij zorgen over het onderwijs, dat nog meer dan vroeger elke ontluikende liefde voor boeken vakkundig doodmaakt.' Beeld Illias Teirlinck

U schrijft al twintig jaar over dat betrekkelijk kleine universum: waarom blijft u er hangen?

“Ik vind dat een eigenaardige vraag: aan Gabriel García Márquez zou je toch ook niet gevraagd hebben waarom zijn boeken zich afspelen op het platteland van Colombia? Het is waar ik vandaan kom, en voor een schrijver is alles materiaal. Hansbeke is deel van Nevele, ik kan op dat vlak een goede pedigree voorleggen: de zusters Virginie en Rosalie Loveling hebben er de literatuur gemoderniseerd, Cyriel Buysse was hun neef. Er zit iets in de grond.”

Bestaat dat Vlaanderen van uw jeugd nog?

“Er zijn twee treinsporen bijgekomen en het oude, charmante stationnetje is gesloopt. Een nakomeling van DDR-president Erich Honecker heeft kennelijk getekend voor het nieuwe, een betonnen gedrocht met een onderaardse ruimte waar je met gemak een symfonisch orkest kwijt kunt. Er is een geluidsmuur, en een ringweg met een tunnel. Ziedaar de handleiding voor: hoe vermoord ik een dorp?”

En de mentaliteit, herkent u die nog?

“Nee. Iedereen uit de leefwereld van mijn verhalen is weg. En de jonkies, mijn eigen neefjes en nichtjes, zijn digital natives die voetballen met vriendjes op straat en nadien chatten met andere jonkies uit Houston.”

Volgens VUB-professor Eric Corijn ligt de oorsprong van de rechtse Vlaamse onderstroom in het beleid van de Katholieke Partij. De Vlaming kwam daardoor amper in contact met mensen met een andere achtergrond, wat resulteerde in een bedompte, dorpse mentaliteit.

“Borgerhout is toch niet verzuurd omdat er mensen op het platteland wonen? Dat heeft te maken met beleidsmensen die blind zijn geweest voor sociale verandering, door de instroom van wat wij toen nog gastarbeiders noemden. De boodschap was: ‘Je moet vriendelijk zijn en openstaan voor andere culturen. Als je vreest dat ze je job komen inpikken, is dat jouw probleem.’ Kortom: hou je bek.

“Maar Eric heeft ook een punt: de Vlaming leeft voor een stuk met de blik op de kerktoren en de rug naar de buitenwereld. Ik zou dat gewoon niet articuleren als volksaard. Ik vind zijn analyses vaak interessant, maar als je Eric laat doen, mag niemand nog op het platteland wonen. Ik ben door een speling van het lot in een dorp geboren − hallo, mag het even? Het heeft mij er niet van weerhouden om de wereld in haar volheid te ontdekken.”

‘Bij uitgeverijen heb ik psychopaten gezien die vinden dat algoritmes alles moeten beslissen. Te laat voor abortus, te vroeg voor euthanasie.’ Beeld Illias Teirlinck

U en ik zijn opgegroeid met de traditionele politieke breuklijnen: communautair, levensbeschouwelijk en economisch. Daar is er een bijgekomen: die tussen stad en platteland. In Vlaanderen is die minder grijpbaar, maar de brexit en Donald Trump zijn er een emanatie van. In Frankrijk is de kloof onmetelijk breed, met de opstand van gele hesjes tot gevolg.

“Ons beeld van de gezellige Franse provinciestadjes met brasserieën en de table de terroir: vergeet het, het is daar morsdood. Je zult er maar wonen en elke dag veertig kilometer moeten omrijden om je kinderen naar school te brengen en dan naar je voeten te krijgen van een stadsjongen als Macron omdat je Renault te veel fijnstof uitstoot. Ik kan begrijpen dat die mensen de boel dan platgooien. De elite heeft alle infrastructuur, ook de wettelijke, naar haar hand gezet en gedraagt zich de facto als een nieuwe aristocratie.

“De gele hesjes beseffen verdomd goed dat zij de nieuwe lijfeigenen zijn. Als je dat soort sociale tegenstellingen negeert of zelfs bestraft, betaal je daar als samenleving vroeg of laat een zware prijs voor. We zijn die prijs volop aan het betalen, wereldwijd. Trump komt niet uit de lucht vallen.”

Michel Houellebecq heeft de gele hesjes voorspeld: hij hanteert zijn pen als een wichelroede waarmee hij speurt naar wat onder het oppervlak broeit. Voelt u zich nooit geroepen om sluimerende tendensen aan te prikken?

“Als ik ooit over de gele hesjes schrijf of over de recente rellen in de banlieues, zal dat met veel empathie zijn. Die mensen worden weggezet als schurken die geen respect hebben voor beschaving. Laten we dat beeld dan eens vervolledigen en kijken naar de toplaag, die een globale hedonistische sfeer van kapitaal heeft gecreëerd waar ze kan vertoeven zonder dat ze een bal om de rest van de samenleving geeft. Die wordt steeds meer leeggezogen en politici grijpen niet in. Integendeel: het zijn hun handlangers. Ze weigeren om op een andere manier naar belastingen kijken, ze blijven besparen en daardoor krijgen de buurten almaar minder kansen.

“Nogmaals: ik snap dat mensen, als er rellen uitbreken, denken: ‘Ik ga mee de Mediamarkt leeghalen en mijn huis volzetten met wide­screens en sneakers van Adidas! Zij korting, dan wij ook.’ (lacht) Daar zou ik wel eens over willen schrijven. Maar eigenlijk voel ik mij niet geroepen om het werk te doen dat onze politici niet doen. En ik zou al snel het gevoel hebben dat ik een politiek manifest aan het schrijven ben met een hoge hoed op.”

‘De gele hesjes beseffen goed dat zij de nieuwe lijfeigenen zijn. Voor die sociale tegenstellingen zijn we de prijs aan het betalen, wereldwijd.’ Beeld Illias Teirlinck

Het staat in de sterren geschreven dat de extremen, vooral langs de rechterzijde, het goed zullen doen bij de verkiezingen van volgend jaar.

“We gaan woelige tijden tegemoet. Wereldwijd dansen we op een slappe koord én op het scherp van de snee, het kan elke kant opgaan. We zitten in een wanhopig eindstadium, maken jacht op alles wat beweegt. De ‘luie en niet aan de economie bijdragende huismoeder’ is nu plots mikpunt van een gruwelijke retoriek. Dat begint met een zondagse toeval van Conner Rousseau, die dan een staande ovatie krijgt van Bart De Wever en Vincent Van Quickenborne. Waarom? Omdat we te bescheten zijn om arbeidsmigranten binnen te laten.

“Ik behoor tot de steeds grotere kudde van ontevredenen die in de politieke supermarkt hun gading niet vinden. Een foertstem zal ik nooit uitbrengen, maar ik wacht op een politiek die zowel het individu als het belang van de gemeenschap erkent. Als een politicus dat kan uitleggen, en heel moeilijk kan dat niet zijn, dan krijgt hij, zij, het of hen mijn stem.”

Maakt u zich zorgen?

“Goh… Ik moet dan altijd denken aan Mr. Sammler’s Planet van Saul Bellow. Sammler heeft de kampen overleefd en net als iedereen voor wie de wereld al is ingestort, houdt hij er rekening mee dat het nog eens kan gebeuren. Die zin toont ook dat je geen buitenlandse bezetter nodig hebt om een democratie teniet te doen. Als je de instellingen beplant met brave gedienstigen, kun je de boel van binnenuit laten vermolmen. Dat zie je ook in ons politiek bedrijf. De broodnodige vernieuwing zal nooit komen van de parlementen. Het is daar dood, steriel. Het onkruidverdelgend middel heeft zich tegen zichzelf gekeerd. We halen nu de armzalige oogst van tientallen jaren particratie binnen.

“De vernieuwing zal op lokaal niveau moeten worden ingezet, met initiatieven zoals dat van Jonathan Holslag in Tienen. Er broeit van alles en daar kan veel ellende uit voortkomen, maar ook veel goeds. Als we de virtuele bubbel wegdenken, snakt een overgrote meerderheid van de mensen naar verdieping, naar politici die hen ernstig nemen en media die durven.”

Zou de maatschappelijke verandering aangesticht kunnen worden door kunstenaars en schrijvers?

“Kurt Vonnegut, nochtans niet vies van een polemiek op tijd en stond, zei altijd dat de literatuur evenveel impact heeft als een grote bananentaart die vanuit een B-52 op Washington wordt gesmeten. Je zult nooit met een roman de wereld veranderen, dat is ook niet de bedoeling.”

‘Ik heb geen warme gevoelens bij de gedachte dat mijn boeken over honderdvijftig jaar nog gelezen worden.’ Beeld Illias Teirlinck

Het is een ietwat morbide voorbeeld, maar het fascisme is uitgevonden door een dichter, de Italiaan Gabriele d’Annunzio.

“Een een gesjeesde schilder heeft het nazisme uitgevonden. Mochten Hitlers aquarellen beter geslaagd zijn, waren we misschien aan hem ontsnapt…”

Misschien is het wel waar, wat Herman Brusselmans zei, toen hij in deze krant de literatuur ten grave droeg: ze heeft nog nul relevantie.

“Herman draagt graag veel ten grave, behalve zichzelf. (lacht) Maar relevantie... Dan zit je in een nutsdiscours.”

Noem het betekenis.

“Die kun je niet op de korte termijn meten en ook niet in functie van individuele kunstenaars. Wij zijn het product van een opeenhoping van minimaal drie millennia aan boeken, kunst, beschaving en ideeën.”

Brusselmans maakte zich in de krant ook grote zorgen over de ontlezing van de samenleving. U niet, zei u in De Tijd.

“Ik maak mij wel zorgen over het onderwijs, dat nog meer dan vroeger elke ontluikende liefde voor boeken vakkundig doodmaakt. De pedagoog die de verplichte leeslijst heeft bedacht, mogen ze aan de hoogste boom knopen en laten hangen. Ik heb altijd eigenzinnige leerkrachten gehad die zich daar niks van aantrokken en daardoor altijd ruzie hadden met de inspectie. Ik ben die mensen tot de dag van vandaag dankbaar.

“Ons onderwijs maakt dom, en het is ook niet mee met de talige realiteit waarin kinderen vandaag leven. Ik las vandaag nog dat Ben Weyts vindt dat op de speelplaats alleen nog maar Nederlands mag gesproken worden. Dan denk ik: castreren, die man, met een roestige schaar.

“Het is beter voor iedereen als we erkennen in welke talige rijkdom kinderen vandaag opgroeien. Ook uitgevers gaan daar verkrampt mee om. Ze vinden youngadultfictie een probleem, omdat prille twintigers in het Engels lezen. Ik zeg: ze lézen tenminste. Jonge mensen sturen mij soms dingen op: daar zit rommel tussen, maar ook schitterende dingen. Als je het zo bekijkt, denk ik dat het nog wel meevalt met die ontlezing. Nog los van de verantwoordelijkheid die het onderwijs niet meer neemt. Of wil nemen, als je zo’n idioot als Weyts bezig hoort.”

Uw boeken zijn geen hapklare brokken: uw taal is barok, rijk en virtuoos, maar dat vergt een inspanning.

“Ik mag het hopen. De lezer mag ook moeite doen.”

Sommige mensen noemen uw stijl archaïsch. Op een moment dat de conversatie wordt beheerst door tweets van 280 tekens, is uw literatuur misschien extra kwetsbaar.

“Iemand anders noemde mijn werk al eens obsoleet. Dat deed me aan obsidiaan denken, ik ben het woord moeten gaan opzoeken. Taal is taal. Ik lig er verder niet van wakker. Ik kom wel eens buiten, en jonge mensen schrijven mij wel eens spontaan, en dan zeggen ze dat ze mijn soort taal geweldig vinden, als een schuimende draaikolk waarin ze zich kunnen laten meesleuren.

“Ik heb het deze zomer nog tegen mijn uitgever gezegd: wij verdoen te veel tijd met zeuren. We moeten naar oplossingen zoeken. Dat er van alles verschuift is zeker, maar zoeken is plezant.”

‘We gaan woelige tijden tegemoet. Wereldwijd dansen we op een slappe koord én op het scherp van de snee, het kan elke kant opgaan.’ Beeld Illias Teirlinck

Uw uitgeverij zit in zwaar weer. De Bezige Bij is een instituut, maar ze verliest razendsnel lezers, de omzetcijfers dalen. Mensen zijn moeten opstappen en de uitgeverij houdt de vinger op de knip.

“Als je elke postzegel twee keer omdraait, ben je neurotisch aan het managen. Dan ga je ook soberder uitgeven en liggen er boeken in de winkel die zich schamen voor zichzelf. Dan mag je niet verwachten dat lezers in dichte drommen aanschuiven. Dus stop met die verkramptheid, verlies het plezier niet uit het oog.

“En laat de uitgeverijen geleid worden door mensen die het onderscheid kennen tussen waspoeder en boeken. Want ik heb psychopaten zien passeren die vinden dat alles door algoritmen beslist moet worden, en daarna in glitterpak op personeelsfeestjes van een half miljoen verschijnen. Te laat voor abortus en te vroeg voor euthanasie.

“Ik denk dan altijd: al in de tijd van de Sumeriërs kerfden mensen hun gedachten in kleitabletten, literatuur zal op de een of andere manier altijd wel overleven. Ik zie mijzelf in dat opzicht als een paardenbloem, en mijn werk als de pluisjes ervan. De paardenbloem weet ook niet waar haar pluisjes zullen terechtkomen, zoals Jane Austen nooit heeft geweten dat ik driehonderd jaar na haar dood haar werk geweldig vind.

“Ik heb geen warme gevoelens bij de gedachte dat mijn boeken over honderdvijftig jaar nog gelezen worden, maar die kruisbestuiving heeft mij gevoed en nu moet ik zelf pluizen rondstrooien. Daarbij vergeleken zijn Rousseau of Van Quickenborne toch maar vluchtige verschijnselen. (lacht)

“Ik ben straks vijfentwintig jaar schrijver en mij is intussen door elke cultuurminister de les gelezen, behalve door de laatste, dat komt misschien nog. Ik zie ze meer als een weersgesteldheid, die ministers van Cultuur. Het is bewolkt, deze legislatuur, maar het zal wel weer opklaren. Poef, en ze zijn weg.”