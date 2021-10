Schrijfster Caroline De Mulder winnares van de Prix Sade

De Belgische Caroline De Mulder krijgt de Franse Prix Sade voor haar roman Manger Bambi (Bambi lust je rauw). Daarin dompelt ze ons onder in de wereld van gewelddadige meisjesbendes. De Mulder, hoogleraar aan de Universiteit van Namen, gebruikt op inventieve wijze straattaal. Ze deelt de prijs met Léo Barthe en zijn roman Princesse Johanna. De Prix Sade, genoemd naar markies de Sade, bekroont ‘een boek dat de morele orde uitdaagt en buiten de grenzen van de ­literatuur en de maatschappij treedt’. De winnaar krijgt een origineel kunstwerk.

Het Betere Boek ‘bevrijdt de zinnen’

Slam poet Lisette Ma Neza. Beeld © Stefaan Temmerman

Vandaag 9 oktober is Gent weer het toneel van Het ­Betere Boek. De elfde editie van dit festival, georganiseerd door het Willemsfonds, koos als thema ‘Bevrijd de Zinnen’. Curatoren ­Anneleen Van Offel en Mohamed Ikoubaân, directeur van het Nomadisch Kunstencentrum Moussem: “Mensen leven tegenwoordig meer in onvrijheid dan omgekeerd”, want “vrijheid is nog altijd geen definitieve verworvenheid in onze westerse democratieën”. Onder meer Arnon Grunberg, Marek Sindelka, Lisette Ma Neza en Burhan Sönmez treden aan. Ook de uitreiking van debuutprijs De Bronzen Uil is voorzien.

www.hetbetereboek.be

Margaret Atwood werkt aan verhalen

Margaret Atwood. Beeld EPA

De Canadese Margaret Atwood (81), ­regelmatig genoemd als Nobelprijskandidate en vooral bekend van The Handmaid’s Tale, werkt dan toch aan een nieuw boek. Ze vertelde dat in het KRO-NCRV-programma College Tour. “Het is geen roman, maar een verzameling korte verhalen.” Verdere details gaf ze niet, behalve dat het uitgesproken fictie zal zijn. Atwood heeft, naast achttien romans en meerdere non-fictieboeken, al eerder verhalenbundels uitgebracht. The Handmaid’s Tale dateert uit 1985 en werd verfilmd tot een befaamde dramaserie. (DL)