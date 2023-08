Schending auteursrecht bij remixes: Dua Lipa opnieuw aangeklaagd

Producer Bosco Kante heeft nu een aanklacht voor het schenden van auteursrecht ingediend. Volgens de producer heeft Dua Lipa zijn technologie - die ervoor zorgt dat de stemtrillingen van een muzikant klinken als muziekinstrumenten - zonder toestemming gebruikt op remixes van ‘Levitating’. Volgens de producent had de zangeres toestemming verkregen om de technologie te gebruiken in haar originele nummer, maar was er van remixes geen sprake. Toch zou Dua Lipa het gebruikt hebben op een remix met DaBaby, die intussen meer dan 1,6 miljard keer beluisterd werd op Spotify.

“De beklaagde is niet bereid om mee te werken of verantwoordelijkheid te nemen voor deze inbreuk van de auteursrechten”, zeggen Kantes advocaten. Volgens Kante heeft hij recht op meer dan 20 miljoen dollar (zo’n 18 miljoen euro). Dua Lipa heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.

Het is trouwens niet de eerste keer dat ‘Levitating’ onder vuur ligt. Artikal Sound System diende eerder dit jaar al een klacht in omdat ‘Levitating’ een ‘rip off’ van een van hun nummers zou zijn, maar die klacht werd niet ontvankelijk bevonden. Ook liedjesschrijvers L. Russell Brown en Sandy Linzer beweren dat Dua Lipa twee van hun nummers gekopieerd heeft bij het maken van ‘Levitating’. In die zaak is voorlopig nog geen uitspraak gedaan.