Schaamteloos sentimenteel word ik van pakweg de briljante continuous shots in ‘Birdman’

Zoals wel meer warmbloedige minnaars van het witte doek word ik bij momenten schaamteloos sentimenteel wanneer iemand met onverbloemde hartstocht over zijn lievelingsfilm vertelt - fans van American Pie, Deuce Bigalow of Gigli: ik heb het nu even niet over jullie. Of wanneer een kroegmakker met gevaar voor ’t eigen smoelwerk aan de toog begint uit te weiden over de briljante montage van, pakweg, The Untouchables, het legendarische sweeping shot in Hitchcocks Rear Window of de bedrieglijke continuous takes in Iñárritu’s Birdman. Is dat nerdy? Is dat hopeloos verwaand? Oh well. Post uw bedenkingen gerust naar talktothehand@thefacedontlisten.be.

U zult mij bijgevolg op loze weekenddagen niet zozeer schuimbekkend in een willekeurig mannentoilet met de nieuwe Pirelli-kalender aantreffen, dan wel in een knusse sofa met de iPad op schoot en een gemberthee bij de hand, voor YouTube-reeksen zoals het intussen ter ziele gegane Every Frame A Painting. In die zogenaamde video-essays zoomden de filmfreaks Taylor Ramos en Tony Zhou in op een oneindig aantal rotinteressante, geinige weetjes omtrent de reactieshots in de films van de Coen-broers, bijvoorbeeld. Of ze ontleedden er de povere soundtrackcomposities in Marvel-films.

Nu wil het dat diezelfde Ramos en Zhou werden opgepikt voor de Netflix-serie Voir, die onder het goedkeurende oog van executive producer David Fincher een gelijkaardig format aanhangt. De oogst van het eerste seizoen is wisselvallig zij het veelbelovend, met gelukkig erg hoge pieken.

Wraak

De academische uiteenzetting ‘Film vs Television’ hoefde bijvoorbeeld niet, omdat ze open deuren intrapt en een vermoeiende, afgezaagde discussie oprakelt. ‘The Duality of Appeal’ bekijkt ietwat stug hoe Disney-animatoren het klassieke vrouwelijke schoonheidsideaal achternahollen. Stukken beklijvender is de poëtische uiteenzetting van filmblogger Sasha Stone over haar liefde voor Jaws. Drew McWeeny doet iets gelijkaardigs rond Lawrence Of Arabia, maar gebruikt zijn essay om het twijfelachtige appeal van de schofterigste der protagonisten onder de loep te nemen.

Subliem zijn ‘The Ethics of Revenge’, over de aantrekkingskracht van de wraakfilm, en ‘Profane and Profound’, waarin criticus Walter Chaw prachtig 48 Hours ontleedt, een film die brutaal het institutionele racisme in de VS naar Hollywood vertaalde. U kijkt er achteraf vast met andere ogen naar.

Deze nerd is hoe dan ook geprikkeld. Indien Fincher en co. suggesties willen voor seizoen 2 moeten ze ons maar bellen. Onverkende territoria genoeg. Essays over blaxploitation, bijvoorbeeld, of over hoe Hollywood met transgender personages omgaat. Of eentje rond generatie X en film: geprangd tussen Reality Bites en het nihilisme van Gregg Araki. Hou me tegen! Of zien we elkaar gewoon weer aan de toog?

Te zien op Netflix.