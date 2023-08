Scenaristenbond en filmstudio's gaan vrijdag weer in gesprek over staking

De Amerikaanse scriptschrijversbond Writers Guild of America (WGA) en de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die filmstudio’s en streamingdiensten vertegenwoordigt, gaan vrijdag weer met elkaar in gesprek. Dat schrijven gespecialiseerde Amerikaanse media als Variety en Deadline. Het is de eerste keer dat de partijen weer met elkaar aan de tafel gaan sinds de staking van scriptschrijvers die op 1 mei is begonnen.

Volgens die media heeft AMPTP het gesprek aangevraagd.

De schrijvers staken onder meer omdat ze een beter loon willen en eisen dat studio’s onderhandelen over regels met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij het maken van films en series.

Ook Amerikaanse acteurs zijn aan het staken. Zij legden ruim twee weken geleden hun werk neer omdat ze onder meer beter verloond willen worden voor de vertoning van films en series op streamingdiensten. Ook zij willen afspraken over het gebruik van AI.

Door beide stakingen liggen talloze producties in Hollywood stil. (BELGA)