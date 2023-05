Scenaristen in Hollywood staken: wat betekent dit voor uw favoriete tv-serie?

Talkshowhosts Jimmy Fallon en Stephen Colbert verdwijnen van het scherm. Door een grootschalige staking bij de scenarioschrijvers in Hollywood worden alvast alle latenightshows on hold gezet. Welke impact heeft deze vakbondsactie op uw favoriete tv-series en films?

“Niemand heeft recht op een job in de showbusiness. Maar de mensen met een baan in de entertainmentsector verdienen een eerlijke vergoeding. Ik denk dat de vakbond een redelijke eis stelt en ik steun die.” Talkshowhost Seth Meyers sprak vrijdag in zijn show Late Night with Seth Meyers zijn steun uit voor de scenaristen en de - toen nog - dreigende staking. Al voegde hij er meteen aan toe dat het “een ellendige zaak zou zijn om mee te maken, aangezien de pandemie nog niet verteerd is. Het treft niet alleen de schrijvers, maar al het personeel van deze shows.”

Ondertussen is het doemscenario voor Hollywood werkelijkheid geworden. Voor het eerst in vijftien jaar leggen meer dan 11.500 scenarioschrijvers in de Amerikaanse televisie- en filmindustrie het werk neer. De onderhandelingen tussen de scenaristengilde Writers Guild of America (WGA) en de grote studio’s en streamingdiensten over betere verloning en werkomstandigheden liepen spaak. In een verklaring zei de WGA dat haar onderhandelingsdelegatie “dit proces begon met de bedoeling een eerlijke deal te sluiten, maar dat de reacties van de studio’s volstrekt onvoldoende waren gezien de existentiële crisis waarin schrijvers verkeren.”

Animatieseries en niet-gescripte shows

De staking heeft onmiddellijk impact op dagelijkse praatprogramma’s zoals Jimmy Kimmel Live! en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, die hun komische sketches en politieke satire niet tot een goed einde kunnen brengen zonder getalenteerde schrijvers. Ook de wekelijkse comedyshow Saturday Night Live, waarvan de korte sketches en parodieën met beroemdheden regelmatig viraal gaan, komt in het gedrang. Het populaire programma werd in 2008 al eens getroffen tijdens de schrijversstaking die toen vier maanden aanhield. Bijna het hele productieteam van SNL kreeg toen zijn ontslag.

Indien de geschiedenis zich herhaalt en ook deze staking enkele maanden aansleept, kan het nieuwe televisieseizoen vertraging oplopen, waarschuwt de WGA. Doorgaans beginnen schrijvers in mei of juni te werken aan reeksen die in het najaar in première gaan. De meeste series hebben echter voldoende reserve zodat het een tijd duurt vooraleer kijkers hun favoriete reeksen moeten missen. Soapseries zoals The Bold and the Beautiful komen het snelst in de problemen, omdat die afleveringen doorgaans niet zo lang voor de opnames worden geschreven. Voor films zijn de problemen het minst: daar werkt men zo lang op voorhand dat een staking nauwelijks voor problemen zorgt, tenzij de scenaristen natuurlijk maandenlang de pen zouden neerleggen.

Beeld NYT

Het grootste verschil tussen de vorige staking en die van nu is het overwicht van streamingdiensten die een enorme waaier aan content aanbieden. In een toelichting op de kwartaalcijfers zei Netflix co-CEO Ted Sarandos: “We hebben een vrij stevig programma van toekomstige releases waarmee we een lange tijd voortkunnen.” De CEO van Warner Bros David Zaslav vertelde aan The Hollywood Reporter dat hij “optimistisch is dat we dit op een eerlijke manier voor alle partijen kunnen oplossen, maar vanuit zakelijk oogpunt gaan we uit van het ergste.” De studio’s hebben zich voorbereid op het worstcasescenario door een voorraad aan te leggen van niet-gescripte series en meer nadruk te leggen op animatie.

Minder geld voor meer werk

De opkomst van de streamingdiensten heeft de hele televisiewereld op zijn kop gezet. De scenaristen ontvangen geen vast uurloon, maar krijgen per aflevering uitbetaald. Vroeger telden tv-series meer dan 20 afleveringen per seizoen, waarmee een scenarioschrijver een jaar kon rondkomen. Voor streamingseries is het gemiddelde gedaald tot 8 of 12 afleveringen, waaraan langer wordt gewerkt. “De budgetten voor shows zijn tijdens de opmars van streaming geëxplodeerd, maar de budgetten voor schrijvers niet”, aldus de WGA in een verklaring. Volgens een WGA-onderzoek daalde het gemiddelde weekloon van scenarioschrijvers de afgelopen vijf jaar met 14 procent.

Scenarioschrijvers kunnen ook steeds minder rekenen op de inkomsten van dvd-verkopen en televisie-uitzendingen. Telkens een serie op een zender wordt vertoond, krijgen de makers een vergoeding. Succesvolle shows zoals Friends die nog steeds worden uitgezonden, genereren dus blijvende opbrengsten voor de schrijvers. Streamingdiensten zoals Netflix en Amazon betalen in plaats daarvan een eenmalige vaste vergoeding, onafhankelijk van de populariteit van de serie. De WGA wil hier verandering in brengen. De vakbond eist een extra vergoeding die is gebaseerd op kijkcijfers, een verhoging van het minimumloon en hogere bijdragen aan het WGA-gezondheids- en pensioenplan.

De studio’s zelf hebben moeite met de hevige concurrentie in het streaminglandschap en de dalende inkomsten uit cinematickets. Netflix, Warner Bros. Discovery en Disney hebben al duizenden werknemers ontslagen om kosten te besparen. Veel ruimte om scenaristen beter te vergoeden, hebben ze naar eigen zeggen niet. Toch blijven ze verenigd “in hun wens om een overeenkomst te sluiten die gunstig is voor beide partijen voor de gezondheid en het voortbestaan van de industrie. We willen voorkomen dat duizenden werknemers die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de industrie in moeilijkheden komen”.