Scenarist Jean Van Hamme schreef sequel tachtig jaar na iconisch stripalbum: ‘Er is geen verbeelding meer’

Tachtig jaar na de publicatie van het iconische stripalbum De ‘U’ Straal, het debuut van de Belgische grootmeester E.P. Jacobs, komt er een vervolg: De vuurpijl. Scenarist van dienst is oudgediende Jean Van Hamme. ‘Dit kon ik niet laten liggen.’ Tegelijk loopt in het Stripmuseum een expo over dit tweeluik.

Futuristische vliegtuigen, dino’s, onderaardse steden, gewapende mensapen, reuzegrote octopussen en natuurlijk uradium, het lichtgevende mineraal dat als wapen moet dienen om de oorlog tussen twee grootmachten Austradië en Norlandië te beslechten.

Edgar Pierre Jacobs was 37 toen de Duitse bezettingsmacht in 1941 de redactie van stripweekblad Bravo verbood om nog langer Amerikaanse strips als Flash Gordon te publiceren. Nadat hij noodgedwongen een lopend Flash Gordon-verhaal afwerkte, vroeg de redactie hem een eigen sciencefictionalbum te creëren. Een gedurfde zet, want dat was niet meteen een genre waarin Belgische stripauteurs toen in uitblonken. Maar met De ‘U’ Straal, waarin hij elementen verwerkte uit de prehistorie, de Azteken, Paaseiland en de film King Kong, blies hij vriend en vijand omver.

Beeld RV

Een klassieker, wist men, al zou het nog tot 1974 duren voor het in album zou verschijnen.

Kitscherig

Jean Van Hamme, nu 84, en met succesreeksen als Largo Winch, XIII, Thorgal en talloze Blake en Mortimers Europa’s topscenarist, herinnert zich hoe hij De ‘U’ Straal als kind ervoer als “kitscherig”. “Maar toen ik het jaren geleden herlas, ging dat gepaard met veel sentiment.” Alsook met een opvallende conclusie: “Jacobs had geen einde gebreid aan zijn verhaal, wellicht daarom dat een album zo lang uitbleef. Hij wijdde zich enkel aan de opdracht van zijn hoofdredacteur om ‘iets’ als Flash Gordon te maken. Verder ging zijn interesse niet, nadien begon hij met Blake en Mortimer.”

Maar ook de titel van De ‘U’ Straal werd nergens uitgelegd, besefte Van Hamme. “En zo ontstond het idee om het vervolg te schrijven mét een definitief einde én een verklaring voor die titel.”

Al liep dat niet van een leien dakje. Hij grijnst wanneer hij uitlegt dat “het is geschreven in de stijl van tachtig jaar geleden, met een erg, érg simpele vertelstijl”.

“Maar mijn missie was pas geslaagd als het op een even naïeve manier verteld kon worden. (Grijnzend) Het moest een waardige opvolger zijn.”

Het was ook hij die een tekenaar mocht aanwerven. Dat werd een duo: Christian Cailleux en Etienne Schréder. “Ik kende Schréder niet,” zegt Van Hamme. “Maar hij heeft talloze tekenaars van de nieuwe avonturen van Blake en Mortimer geholpen, dus het was tijd om iets terug te doen. Beiden hebben dat fantastisch gedaan en voor een retrostijl en -inkleuring gezorgd die dezelfde sfeer uitademt als De ‘U’Straal.”

Masterclass

Van Hamme is verrast over de mediabelangstelling voor De vuurpijl. Oorspronkelijk zouden ze het op 15.000 exemplaren houden. Maar toen ook het Brusselse Stripmuseum op de kar sprong met een expositie rond de stokoude De ‘U’-Straal originelen, kwamen de interviewaanvragen binnen.

“Nooit gedacht dat u me voor dit album zou komen interviewen. Eigenlijk moet ik jou vragen vanwaar die interesse komt en of het wel een goed idee was, zo’n laat tweede deel.” De vraag stellen is ze beantwoorden, weet Van Hamme. “Goh, het was in ieder geval een plezant idee.” En ja, dit is het slot, een reeks wordt het “zelfs niet als het een succes zou blijken”, knipoogt hij.

Beeld RV

Het gesprek neemt een wending. Van Hamme bekritiseert plots de huidige generatie stripscenaristen en lijkt een masterclass scenarioschrijven te geven. Aanleiding daarvoor is een eigen opmerking in Le Figaro. ‘Ik ben op de leeftijd gekomen dat ik niet meer lees, maar herlees’, zei hij daarin.

“Dat ging niet over mijn eigen strips,” benadrukt hij. “Enkel over de boeken in mijn eigen bibliotheek. De huidige strips lees ik al jaren niet meer. Waarom? Omdat er geen verbeelding meer is. Deze morgen hoorde ik op de radio Pierre Alary vertellen over hoe hij in 250 pagina’s klakkeloos Gone With The Wind heeft verstript. Waar is de verbeelding?

In alle bescheidenheid, maar tegenwoordig zie ik vele schrijvers bang zijn om iets niét te vertellen of te verklaren, terwijl je net dingen moet weglaten. Dan lees ik een strip waar op de eerste pagina iemand thuiskomt en zijn hond begroet, op de tweede zijn vrouw een kus geeft en op de derde aan het avondeten begint. Pfff. Drie pagina’s voor zoiets? De kunst is net die overbodige dingen te schappen, ze door de lezer te laten invullen en hen zo coauteur te laten worden. Dat is een techniek die ik althans goed ontwikkeld heb.”

Maar er geldt ook een realiteit doorheen het interview. Meer dan eens kan Van Hamme niet op woorden komen en vallen er gaten in zijn verhaal. “Dat is al even zo. Binnenkort zie ik een neuroloog, maar als ik zo veel geheugenproblemen blijf hebben, zal ik wel op pensioen moeten. Goed, het zij zo. Ik heb gelukkig geen verplichtingen meer bij uitgevers, niets moet nog. Volgend jaar verschijnen alvast een nieuwe Wayne Sheldon en een project waarbij ‘totaal onbekende auteurs mijn kortverhalen verstrippen’.”

De naam ervan is hij vergeten, maar het verschijnt bij Dupuis, klinkt het nog. Op de vraag of hij nog een Blake en Mortimer zal schrijven, volgt een brede grijns. “Volgens mijn vrouw wel, ik weet het nog niet.”

De expo in het Brusselse Stripmuseum loopt tot 1 oktober. De vuurpijl (48 p.) verscheen bij uitgeverij Blake en Mortimer.