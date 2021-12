‘Satanische zondares’ treedt op in Brusselse kerk: ook hier worden protestplannen gesmeed

Nadat ze met pek en wijwater uit enkele Franse kerken werd verjaagd, treedt een Zweedse muzikante maandag toch in een Brusselse kerk op. Hoewel Anna von Hausswolff (35) eigenlijk alleen maar zweverige muziek maakt, is ze volgens Franse ultrakatholieken een ‘satanische zondares’. Ook in ons land zouden intussen protestplannen gesmeed worden.

Anna wie? Inderdaad, ook bij onze zuiderburen hadden weinigen al van haar gehoord, maar toch wist Anna von Hausswolff – een kruising tussen Nils Frahm en Regina Spektor – de voorbije dagen Frankrijk flink op stelten te zetten. Eerst blokkeerden ultraconservatieve katholieken de toegang tot haar concert in een kerk in Nantes, waarbij ze zelfs de kerkmuren met wijwater besprenkelden en intussen luidop weesgegroetjes baden. Waarna ook haar concert in de Parijse Saint-Eustachekerk na flink wat boze mails werd geannuleerd en de artieste last minute bij een protestantse kerk moest aankloppen.

De reden van zoveel protest? De strenggelovigen pikten het niet dat een volgens hen ‘satanische zondares’ in een kerk mocht optreden. En dat omdat Von Hausswolff in één van haar songs op een vorig album, ‘Pills’, nogal vaak het zinnetje ‘I made love with the devil’ gebruikt. Muzikantenjargon voor drugsgebruik, al interpreteerden de Franse ultrakatholieken dat dus helemaal anders.

Zelfs bij Bazart

De Zweedse artieste hoopt in België alvast op minder weerstand te botsen, want uitgerekend nu maandag zou ze optreden in de Brusselse Dominicanenkerk. Twee keer zelfs, telkens voor tweehonderd toeschouwers. Tenzij ook hier strenggelovige demonstranten dat zouden verhinderen. “Maar tot nu toe gaan de concerten gewoon door zoals gepland”, zegt Kris Mouchaers namens concertorganisator Botanique. “Wij begrijpen deze heisa helemaal niet. Hoeveel artiesten zouden in hun songs nog nooit naar de duivel verwezen hebben? Zelfs Bazart deed het al (in ‘Goud’, met ‘Eén dans, geef me één dans met de duivel’), terwijl Anna von Hausswolff dat dan nog als metafoor voor drugs gebruikt. Waardoor ik deze heisa nóg minder begrijp, want ze maakt geen vergelijking tussen God en drugs, hè. Nee, ze noemt zowel de duivel als drugs slecht. Eigenlijk dus zoals de ultrakatholieken zelf. Het is niet omdat een artiest het woord ‘duivel’ in een tekst gebruikt, dat die meteen een godslasteraar is. Bovendien speelt ze deze song tijdens de huidige tournee niet eens. Die draait integraal rond haar nieuwste album All Thoughts Fly dat 100 procent muzikaal is, zonder één woord tekst én volledig op kerkorgel wordt gespeeld.”

Terwijl ze hardop weesgegroetjes baden en de kerkmuren met wijwater besprenkelden, blokkeerden Franse strenggelovigen afgelopen dinsdag de toegang tot een kerkconcert in Nantes. Beeld BELGAIMAGE

Rustig en sacraal

Meteen ook de reden waarom Anna von Hausswolff voor haar concerten kerken uitkiest: “Zo’n gigantisch kerkorgel sleep je niet zomaar even mee op tournee en bouw je evenmin een-twee-drie op. Dus kwamen vooral kerkgebouwen met zo’n orgel in aanmerking als concertlocatie.” En in de Dominicanenkerk aan de Renaissancelaan in Brussel, pal in de Europese wijk, prijkt dus zo’n orgel. “Vooraf hebben we de kerkverantwoordelijken duidelijk ingelicht over het concert en de artieste en zij zagen geen enkel probleem. Nogmaals: Anna von Hausswolff is een normale artieste die gewoon rustige, sacrale muziek maakt en nooit eerder omstreden is geweest. Intussen hebben de Brusselse broeders zich zelfs over de bewuste tekst van het lied gebogen en zij zien nog altijd geen enkel probleem. Waarom zouden ze ook? Het is toch lang niet de eerste keer dat een concert in een kerk wordt georganiseerd?”

Al zouden de dominicaner broeders intussen toch al enkele boze én dreigende mails hebben ontvangen, maar kerkverantwoordelijke Bernard De Cock bleef onbereikbaar voor commentaar. Zo goed als zeker zal de politie komende maandag een extra oogje in het zeil houden. “Maar over de specifieke veiligheidsmaatregelen communiceren wij niet”, aldus Ilse Van de keere van de Brusselse politie. En Anna von Hausswolff zelf? “Al duizenden mensen zijn intussen naar mijn concerten gekomen en daar hing alleen maar liefde en affectie in de lucht. Zowel bij mijn publiek als bij de kerk. Ik en de kerk werken samen en niet tegen elkaar”, schreef ze intussen op Instagram.