Sassafras De Bruyn voorziet verhalen van over de hele wereld van fijnzinnige tekeningen

“Een passieproject”, zo noemt de Vlaamse illustrator Sassafras De Bruyn het, een onderneming waar ze bijna drie jaar in de luwte aan werkte. Maar betitel het gerust als een huzarenstukje. De Bruyn, altijd weer gegrepen door “natuur, dieren en mensen”, begon met het verzamelen van verhalen uit de hele wereld waarin metamorfoses een eersteplansrol spelen. In Al zolang er mensen bestaan heeft ze ze nu ­geordend volgens de vier elementen: water, aarde, lucht en vuur.

In veel van de onstaansverhalen over aarde en hemel, zo viel De Bruyn op, ondergaan dieren en natuur­elementen gedaanteverwisselingen. “Jonge krijgers worden vogels, zeehonden worden vrouwen en meisjes van sneeuw worden wolken. Vulkanen waren vroeger geesten en de mensen kwamen — plens — uit de tranen van een oergod. En de zon? Dat was vroeger een man met lichtgevende oksels.”

De Bruyn kijkt de hele wereld rond, put uit Indiase, Noorse, Russische of Ecuadoriaanse volksoverleveringen en vermijdt elke eurocentrische blik. Wat te denken over een raaf die de hele wereld uit zijn achterste poepte? Of dat verhaal over de oppergod die het meisje op wie hij verliefd was in een koe veranderde, zodat zijn vrouw hem niet zou betrappen? Het doet denken aan de boeken van Marita de ­Sterck, die al zo vaak het stof van soms wrede volkssprookjes blies.

De Bruyn zet de verhalen naar haar hand, adapteert ze voor een jong publiek en voorziet ze van fijnzinnige tekeningen in haar poëtische stijl, met veel lang­gerekte figuren, gehuld in een blauwige tint. En moedigt ons aan om ze op onze eigen manier ook weer door te vertellen. Kwestie dat ze eeuwig metamorfoseren en voortleven.