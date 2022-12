Sara Vertongen brengt monoloog over klimaat: ‘Zo kan mijn dochter later zeggen: ze heeft tenminste iets gedaan’

Actrice Sara Vertongen gooit haar lichaam in de strijd voor het klimaat. Conferenties en brave protestmarsen leveren te weinig op, zo stelt ze: ‘We moeten theatrale middelen vinden om onze boodschap te vertolken.’ Stijn Devillé schreef haar vlammende monoloog.

Toen actrice Sara Vertongen (46) meedeed aan een blokkade van Extinction Rebellion en door de politie werd opgepakt, kreeg ze een sms van haar dochtertje: “Mama, bedankt dat je dit wilt doen voor mij.” Het was het enige moment dat ze het te kwaad kreeg die dag. Ook nu, wanneer ze erover vertelt, staan de tranen in haar ogen.

“Wat voor wereld laat ik aan haar achter?”, vraagt ze zich hardop af. “In ieder geval wil ik alles doen wat in mijn macht ligt om wat te veranderen. Dat mijn dochter later kan zeggen: ze heeft het tenminste geprobeerd, ze heeft iets gedaan; hoe onnozel dat misschien ook was.”

Dus voert Vertongen actie. Bijvoorbeeld voor Extinction Rebellion, maar ook als actrice op het podium. Haar nieuwe solovoorstelling 9,6 (een verweer) is geschreven door theaterauteur Stijn Devillé en draait om het klimaat.

De kracht van het woord

Vertongen: “Ik zou haast niet weten waar we het anders over moeten hebben. Tegelijkertijd wordt er natuurlijk al veel rond dit thema gedaan. We zagen de krantenkoppen van de recensies al voor ons: ‘Wéér een voorstelling over het klimaat’. Daarom moest het niet te pamflettair worden. Ik wil de wereld van vandaag vertalen naar het podium om dan, samen met het publiek, nieuwe inzichten te verwerven. Een voorstelling dus die de kracht van het woord onderzoekt. Dat heb ik tegen Stijn gezegd. En hij zei: geen slecht idee.”

Het resulteerde in een vlammende monoloog die zich op het grensvlak van spoken word, slam en zang bevindt. Wat Vertongen zegt, zet muzikale beats en videokunst in gang. Haar woorden triggeren klanken en beelden. Vertongen staat alleen op het podium, maar vertolkt verschillende personages die elk op hun eigen manier met het klimaatprobleem worstelen. De professor, bijvoorbeeld, die al talloze malen de verontrustende boodschap heeft herhaald en nu de controle verliest. In het holst van de nacht slaat hij spiegeltjes van auto’s.

“Door te schrijven probeer ik grip te krijgen op de dingen”, zegt de auteur van stuk, Devillé. “Ik probeer de wereld beter te begrijpen en met een voorstelling maak ik het publiek deelgenoot van die zoektocht.”

Trilogie

9,6 (een verweer) maakt onderdeel uit van een trilogie over protest. Het is de opvolger van een trilogie over de bankencrisis die speelde tussen 2012 en 2015. Ook toen pakte Devillé de klimaatcrisis bij de kop.

“De eerste twee delen gingen over hebzucht en angst. Daar werd ik op een gegeven moment heel mismoedig van. Ik was haast de depressie nabij. Het derde deel moest hoopgevend zijn, zo besloot ik. Rond die tijd begon ik mij voor het eerst zorgen te maken over het klimaat, maar tegelijkertijd putte ik hoop uit alle initiatieven die de wereld groener en dus automatisch beter maken. Daar heb ik een tekst over geschreven. Die voorstelling heeft veel mensen blij gemaakt en bovendien het een en ander aan nieuwe initiatieven in gang gezet.”

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. Devillé ziet het nu een stuk somberder in. “Toen we zeven jaar geleden in première gingen met de voorstelling over hoop leek er een soort momentum te zijn. Politici smeken altijd om draagvlak: wel, dat was er toen. Er gloorde hoop aan de horizon. Anno 2022 zien we vooral een storm op ons afkomen. Alles wat we in die voorstelling hebben gedeeld met het publiek is weliswaar gemeengoed geworden, maar op institutioneel niveau beweegt er veel en veel te weinig.”

“We moeten theatrale middelen vinden om actie te voeren”, vult Vertongen aan. “De geijkte dingen, zoals conferenties en brave protestmarsen, leveren kennelijk te weinig op. We kennen de grafieken, maar die overtuigen blijkbaar onvoldoende. Dus hebben we creatieve vormen nodig om de boodschap over te brengen: minder feiten, meer emotie.”

Rebellie

Voor deze voorstelling verdiepte Devillé zich in actievoerders als die van Extinction Rebellion. “Het frappeerde mij dat er ook heel veel veertig-, vijftig- en zelfs zestigplussers tussen zaten. Heus geen jongeren die gewoon keet willen schoppen, maar mensen met een gezin en vaak een verantwoordelijke job zoals verpleger of onderwijzer die zich grote zorgen maken. Zij kunnen niet gewoon toezien wat er gebeurt en durven een stap verder te gaan. Dat heeft mij erg getroffen.”

Voelt het in deze tijd dan ook ergens een beetje zinloos om gewoon op het podium te staan? Wat richt dat nu uit? “Veel”, zegt Vertongen beslist. “Het doel van een actie bij bijvoorbeeld Extinction Rebellion is namelijk heel anders. Dan wil je een bepaald beeld op de buitenwereld overbrengen. In een voorstelling is er daarentegen ruimte voor twijfel. Zo tonen we in 9,6 (een verweer) ook de andere kant, zoals de vertwijfeling van een regeringsleider die gevangen zit in het systeem.”

Niet iedereen hoeft bovendien actievoerder te worden, vindt Vertongen. “Rebelleer vanuit je eigen terrein. Gebruik je kunde om het verschil te maken, of je nu advocaat, arbeider of ingenieur bent. Ik ben geen wetenschapper en dat hoef ik ook helemaal niet zijn, want als theatermaker kan ik iets openbreken. Wij brengen de emotie in het debat.”

9,6 (een verweer) tourt door België.