Sara Leemans over de nieuwe reeks ‘Dansaertvlamingen’: ‘Ik benoem gewoon wat ik zie’

Op haar Instagram-account Dansaertvlamingen zet ze navelstaarders stijlvol te kakken. Wat Sara Leemans haar ‘vergaarbak voor moppen’ noemt, is nu ook een sketchprogramma op Streamz. Daarmee gaat haar kinderdroom in vervulling.

Sara Leemans (32) zit met een tas kamillethee aan het raam van Le Coq, de monumentale bruine kroeg in de Brusselse Dansaertwijk. Ze drinkt tegen alle verwachtingen in geen ginger spice latte met havermelk. Bij de volgende ronde dwaalt haar blik op de drankkaart niet af naar een saison van een microbrouwerij. Ze draagt geen fleecevest van Patagonia. Aan haar voeten zitten geen Asics-sneakers. Sara Leemans is niet het cliché dat haar Instagram-account Dansaertvlamingen bevolkt.

Sinds 2020 post de Brusselse aan de hand van stockfoto’s memes over hippe middenklassers. Het zijn veelal figuren die in hun fotogenieke interieurs vrienden uitnodigen voor een kaas- en natuurwijnavond, terwijl op de achtergrond een demo speelt van de protegé van Lana Del Rey, op Twitter getipt door een senior writer van buzzsite Pitchfork. Sara Leemans maakt observatiehumor, badend in een satirische saus. Maar ze neemt niet alleen anderen op de korrel, ook zichzelf. Het account van Dansaertvlamingen bevat de nodige zelfspot.

“Ik heb zelf matzwarte deurklinken. Ik draag het doorschijnende montuur dat elke brillendrager heeft”, relativeert ze meteen. “We zijn allemaal vatbaar voor trends. We vertonen allemaal kopieergedrag.” De universaliteit en herkenbaarheid van de memes maakt dat Dansaertvlamingen een internethit werd onder twintigers en dertigers. Meer dan 65.000 mensen volgen de pagina, wat ook voor Leemans persoonlijk deuren heeft geopend. Mede dankzij het succes ging de comédienne als freelancer aan de slag bij De ideale wereld, ook productiehuizen contacteerden haar. Intussen schrijft ze mee aan het scenario van een fictiereeks.

Vorig jaar klopte ze samen met productiehuis Sputnik aan bij Streamz met het voorstel om van Dansaertvlamingen een sketchprogramma te maken. Het resultaat is een soort Loslopend wild voor de bakfietsgeneratie; In de gloria waarin kombuchadrinkers in hun natuurlijke habitat worden geportretteerd. Het is tegelijk pijnlijk en heerlijk realistisch voor millennials in elke grootstad. Het canvas van Dansaertvlamingen beperkt zich namelijk niet tot de Dansaertwijk zelf.

Vastgoedmakelaar

“Er bestaat niet zoals dé Dansaertvlaming”, benadrukt Sara Leemans. Van oorsprong werd de term in politieke kringen gebruikt. “Een politieke nitwit die er volgens politici en opiniemakers de bon vivant uithangt op kosten van de Vlaamse Gemeenschap”, schreef Knack in 2006. Tegenwoordig is het een parapluterm voor middenklassers die koketteren met designspullen – de Wassily Chair van Marcel Breuer staat bovenaan de wishlist – en een ecologische levensstijl, maar ze vliegen wel naar Sri Lanka voor de levenservaring.

“Een beetje”, had Leemans eerder geantwoord op de vraag of ze zich schuldig voelt tegenover Brusselaars nu de spotnaam Dansaertvlamingen een mainstreambegrip is geworden. Tijdens haar studie politieke wetenschappen aan de VUB woonde ze zelf in de wijk. Intussen brengt ze haar dagen door in de Antwerpse rand. Het is niet zo dat ze wordt verguisd door Brusselaars omdat ze de naam van de wijk besmeurd zou hebben, zegt ze.

“Ik vind het een moeilijke kwestie. Ik heb de term niet uitgevonden, maar nu lijk ik die mezelf toe te eigenen. Dat wringt soms”, erkent Leemans. “We hebben overwogen om de reeks een andere naam te geven, omdat de sketches over veel meer gaan dan inwoners van de Dansaertwijk. Maar nu is de link met de Instagram-pagina duidelijk. Wie de memes kent, weet wat te verwachten. Het is uiteindelijk een logische keuze om de naam te behouden.”

‘Op een bepaald moment gebruikte bijna elke horecazaak een confituurpot als glas. Misschien is de au bain-mariebak wel de volgende trend.’ Beeld Wouter Van Vooren

Sara Leemans wikt en weegt haar woorden. Dat is verrassend, werpen we op, omdat zowel de reeks als de memes net ongenuanceerd en daarom spot-on zijn. “Ik ben van nature onzeker. Ik wil zeker niemand kwetsen.” Wanneer ze tackelt, is het echter nooit met de voeten vooruit. Al raakt de scenariste in de Streamz-reeks wel maatschappelijke thema’s aan. Op een bepaald moment meldt een medewerker zich met een ziekteattest. De bazen negeren dat, gunnen hem zijn wettelijke rust niet en geven in de plaats daarvan een selfcarepakket.

“Iemand heeft mij dat verhaal verteld en ik kon het niet laten liggen. Je mag aankaarten dat personeel soms slecht behandeld wordt. Dat mag gezegd worden.” In bepaalde sketches uit ze openlijk haar kritiek op bedrijven, licht ze een tipje van de sluier. “Het is bij momenten insane hoe een sollicitatieproces er dezer dagen uitziet. Je moet bij wijze van spreken eerst het Kanaal overzwemmen, vervolgens je angst voor slangen overwinnen en dan pas maak je kans op een eerste gesprek.”

Ook de vastgoedmakelaar moet eraan geloven. En de millennial zelf natuurlijk. Sara Leemans haalt haar inspiratie door de ogen en oren te spitsen. “Soms kom ik ergens binnen en valt het mij meteen op dat alle mannen hetzelfde blauwe hemd dragen”, grinnikt ze. Op zo’n moment vormt zich een meme in Leemans’ hoofd. “Ik speel ook in op de actualiteit”, gaat ze verder. Nadat de bewoners van luxeappartementen klaagden over het licht van de Oostendse vuurtoren, maakte zij een meme over een koppel dat ‘een pareltje aan de kust’ op de kop had getikt, maar ’s nachts wakker ligt omdat ‘de maan recht in de slaapkamer schijnt’.

“Dat is hetzelfde als mensen die in een grootstad wonen, maar klagen over de luide terrassen. Ik benoem gewoon wat ik zie. Op een bepaald moment hing overal een koersfiets aan de muur. In de platenzaak, in de plantenwinkel, in de koffiebar,… Ik kaart het aan, ik oordeel niet. We wijzen graag met de vinger, terwijl het net mijn boodschap is om dat minder te doen.”

Sara Leemans vertelt iets later een anekdote over haar reis naar Schotland. Ze zat in een hippe zaak – “alle hippe zaken beginnen op elkaar te lijken” – en kreeg haar eten geserveerd in “een soort au bain-mariebak. Op een bepaald moment gebruikte bijna elke horecazaak een confituurpot als glas. Misschien is de au bain-mariebak wel de volgende trend.”

“Enkele jaren geleden viel het mij op dat er geen klinkers meer worden gebruikt in de namen van verschillende winkels en horecazaken. Ik heb na die vaststelling het ‘collectief ter bescherming van de klinker’ tot leven geroepen en daar sketches over gemaakt.” Ze slaat werkelijk alle informatie op. Laat haar begaan, en ze haalt nog een halve dag lang voorbeelden aan. Hoe vermoeiend is het om Sara Leemans te zijn, vragen we. Ze proest het uit. “Heel vermoeiend.”

‘Ik had vroeger echt een fictie-obsessie. Zo stond ik soms twee uur vroeger op om voor school nog tv te kijken.’ Beeld Wouter Van Vooren

PowerPoint

Dansaertvlamingen is er ter ontspanning, maar heeft een dubbele boodschap. Door de herkenbaarheid van bepaalde karikaturen en thema’s laat Leemans haar doelgroep zichzelf in vraag stellen. “We denken allemaal soms dat we uniek zijn, terwijl we net veel gemeen hebben. Maar is dat erg? Ik vind van niet. Niets of niemand is vrij van beïnvloeding”, klinkt het stellig. “Waarom bestel je een bepaald soort koffie? Omdat je het eerder al hebt gedronken hebt en het lekker vond, omdat iemand het je heeft aangeraden,… Bij elke keuze ben je beïnvloed. Nu klink ik als een filosoof of socioloog. (lacht) Maar dat ben ik voor de duidelijkheid niet.”

Sara Leemans is een verhalenverteller. Als kind al draaide haar fantasie overuren. “Wanneer ik een boek las, verfilmde ik het verhaal in mijn hoofd. Vervolgens maakte ik in PowerPoint de opening credits van mijn film. (lacht) Om de geschiedenislessen te blokken, werden de hoofdstukken dramatische scènes. Zo onthield ik alles.” Ze is de jongste van vier – haar jongste zus is 15 jaar ouder. “Sinds mijn 7 jaar was ik eigenlijk alleen. Dus las ik en keek ik veel televisie en films.”

Ze vermeldt Dawson’s Creek, Buffy the Vampire Slayer en Gilmore Girls, al was ze ook in de ban van Franse cinema en Vlaamse fictie, zoals Met man en macht en De parelvissers. “Ik had echt een fictie-obsessie. Zo stond ik soms twee uur vroeger op om voor school nog tv te kijken”, aldus Leemans. “Het was mijn kinderdroom om fictie te maken, maar ik dacht altijd dat ik niet aan de bak zou komen in de sector, dus heb ik voor politieke wetenschappen gekozen. Het ging thuis al eens over Vlaamse politiek en dat fascineerde mij wel. Ik was voor De ideale wereld reporter in het parlement. Dichter bij de politiek ben ik nooit geraakt”, lacht ze.

De personages in Dansaertvlamingen zijn extreem vatbaar voor trends en beïnvloeding, wat versterkt wordt door de aanwezigheid van sociale media. “Vroeger had je voortuinen, nu sta je letterlijk bij de mensen binnen.” Ook de tv-maakster steekt hand in eigen boezem, al heeft zij haar nieuwe carrière aan het internet te danken. “Het internet heeft ook zijn mooie kanten. Ik zou nooit van mijn leven op een podium durven staan. Maar ik maak graag mopjes en nu heb ik die kans gekregen.”

Zo komt met Dansaertvlamingen een stille droom onverwacht tot leven. “Tijdens mijn studies studeerde een vriendin van mij aan het RITCS. Ik herinner mij dat ik bij de voorstelling van haar kortfilm zei: ‘Het scenario dat in je hoofd zat, is werkelijkheid geworden’. Ik was blown away. Ik vond het fantastisch hoe dat mogelijk was. Daar was ik stiekem jaloers op. En kijk. Nu kan ik zelf scenario’s schrijven.”

Dansaertvlamingen is vanaf 16 maart te bekijken op Streamz.