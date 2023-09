Sammy Mahdi weet opnieuw wat winnen is (als dragqueen weliswaar)

Ik had hem trouwens meteen herkend, als enige van de vijf Bekende Vlamingen die tot jolijt van het soms iets te uitbundige studiopubliek middels torenhoge hakken, opgezette kapsels en blinkende pailletten tot dragqueen werden omgetoverd. Maar dat kwam omdat ik er gemakshalve vanuit was gegaan dat achter elke deelnemende dragqueen een mannelijke Vlaamse partijvoorzitter zou schuilgaan. Het zijn volgend jaar verkiezingen, weet u wel, en politici lopen de jongste jaren maar wat graag achter de regenboogvlag aan.

Om in de setting van dit eenmalige programma te blijven: pruik af, meneer de voorzitter. Een dragqueenverkiezing gewonnen! En ook hulde aan de vier andere dragqueens-voor-één-avond. Charmezanger Christoff: in jou had ik Bart De Wever vermoed. En in Francesco Planckaert een partijvoorzitter van Groen. En toch. Terwijl ik naar dit programma zat te kijken, en lang voor ik op mijn televisie de sympathiekste Sammy van Vilvoorde ‘Ik zou mezelf doen!’ hoorde krijsen tegen zijn dragqueen-evenbeeld in de spiegel, mummelde ik tegen mezelf: wat willen de makers van ‘Make up your mind’ mij nu eigenlijk vertellen?

Een groot publiek enthousiasmeren voor dragqueens, zo had ik ergens gelezen, en vooroordelen bestrijden. Presentatrice An Lemmens verwoordde het zo: “Wie je ook bent, of hoe je er ook uitziet: iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn.”

Helemaal juist. Dat er nog veel werk aan de winkel is, illustreerde één veeg over mijn X-tijdlijn tijdens ‘Make up your mind’. “Hoe ziek kan een man zijn? Walgelijk”, tweette Delbrowski. De man bleek Club Brugge-supporter, maar daar kan hij niets aan doen. Net zoals een dragqueen er niet altijd voor kiest om als drag door het leven te gaan, omdat zich kleden als een vrouw nu eenmaal dichter aanleunt bij zijn identiteit. Drag kan gezien worden als een queer verhaal van onderdrukking en overwinning, en dus als het vieren van vrijheid.

Alleen jammer dat het net daarover niet - of toch zeker niet te lang - mocht gaan. Immers: the show must go on. Het panel van vier dat de dragqueens moest ontmaskeren stond meer in de schijnwerpers dan de opgetuigde BV’s. De dragqueengemeenschap had het geluk dat de panelleden hun gevoel voor humor hadden thuisgelaten. Anders was dit geen luchtige feelgoodshow maar uitlachtelevisie geworden. Nu was het geen van beide, en gewoon een ondermaatse feelgoodshow.

De bekende dragqueen Sam De Mol sprak onlangs in deze krant de vrees uit dat ‘Make up your mind’ een oppervlakkig programma kon worden. Hij kreeg gelijk. Gelukkig moeten we dit niet elke week verteren. Na zondag maakt dit programma een welverdiende draxit. Soms toont deze wereld zich rechtvaardig.

