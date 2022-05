Sam Raimi put zijn goocheldoos iets te snel uit in ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ★★★☆☆

Eindelijk schakelt de Marvel-franchise weer naar derde versnelling met het onverstoord doldwaze Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Het is een kundig gemaakte superheldenfilm, waarin de eindelijk weer eens in zijn eigen verhaal opduikende Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) van het ene parallelle universum in het andere tuimelt. Dat heeft hij te danken aan America Chavez (Xochitl Gomez), een tiener met de merkwaardige beheptheid om op eigen kracht van de ene kosmos naar de andere te geraken, die zijn hulp inroept in het tegenhouden van een climactisch gevaar. Een dat – u vatte ‘m ook al? – een gelijkaardig deurtje tussen de realiteiten weet open te zetten.

Regisseur Sam Raimi spreidt een zinderende actievertelling over het bioscoopscherm uit, die een lijn doortrekt van verscheidene eerdere Marvel-maaksels, en adepten van de superheldenfabriek tegelijkertijd een doorlopend open buffet van nieuwe verrassingen voorschotelt. Natuurlijk was Raimi ook voor Doctor Strange in the Multiverse of Madness al een begenadigd maker van superheldenfilms: eerder bracht hij Spider-Man al eens naar het scherm, toen het huidige Marvel Cinematic Universe nog een hunkerende twinkel in het oog van creatief brein Kevin Feige was. Maar u krijgt ook die àndere Sam Raimi te zien: die van het op waanzinnige slapstickhorror drijvende cultfilms als Army of Darkness (1993). Net als in die prenten krijgt u een barrage van batshit crazy gebeurtenissen op u afgevuurd, met als orgelpunten een – we houden het moedwillig cryptisch – muzikaal duel en een strijdvaardige zombie.

America Chavez (Xochitl Gomez), Wong (Benedict Wong) en Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Beeld Marvel Studios

In de persmap van Doctor Strange in the Multiverse of Madness liet Raimi zich ontvallen dat hij als kind graag goochelshows opvoerde. Dat is ook precies wat hij in deze film doet: hij trekt zijn trukendoos wagenwijd open. Alleen lijkt hij ze nét iets te snel al te hebben uitgeput: na de vliegende vaart die zijn prent doorheen het eerste anderhalve speeluur aanhoudt, trappelt hij naar het slot toe wat ter plaatse.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vanaf woensdag 4 mei in de bioscoop.