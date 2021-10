Sam Bettens toont voor het eerst sinds transitie ontbloot bovenlichaam in nieuwe videoclip

▶ Bekijk hier de videoclip van ‘Body’:

Bettens raakte bekend met K’s Choice, maar zingt sinds enkele jaren bij Rex Rebel. De band lanceerde vandaag de nieuwe videoclip van het nummer ‘Body’.

Met het nummer lijkt Sam Bettens een statement te maken. ‘You don’t need to hide your body’, zingt hij. Het is voor het eerst sinds zijn transitie dat hij te zien is met ontbloot bovenlichaam.

Bettens maakte in mei 2019 bekend dat hij transgender is en voortaan als man door het leven zou gaan, waarna hij aan zijn transitie begon. Hij onderging onder andere een borstamputatie - de littekens daarvan zijn zichtbaar in de clip van ‘Body’ - en neemt hormonen.

Eerder dit jaar vertelde hij in een interview met Humo over zijn eerste optreden als man. “Iemand had een transgendervlag bij, en er kwam zoveel warmte uit het publiek dat ik er emotioneel ondersteboven van was. Maar alles in mijn leven wat gepaard gaat met ‘man mogen zijn’ is fantastisch. Gewoon ’s morgens in bloot bovenlijf naar de brievenbus kunnen stappen, je kunt niet geloven hoeveel deugd dat doet. Of mijn zoontje dat zegt: ‘That’s my dad.’ We zijn nu twee jaar na mijn beslissing, en er zijn nog dagelijks dingen waar ik extreem dankbaar voor ben.”

‘Body’ moet er voor Bettens toe bijdragen dat het onderwerp bespreekbaar wordt. “Als ik met deze video één gastje van 16 erover kan laten praten met zijn mama, die mij van vroeger kende van K’s Choice, dan ben ik al in mijn opzet geslaagd”, zegt hij daarover in een podcast met De Standaard.