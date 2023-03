Saboteren op de prairie: dit was de eerste aflevering van ‘De Mol’

In een ideaal scenario zijn de kandidaten in De Mol geoefende speurneuzen, maar in de openingsaflevering voelt het even aan alsof het castingteam zijn taken dit seizoen aan ChatGPT heeft uitbesteed. Voor het eerst in de geschiedenis van het programma is een van de kandidaten een bekende Vlaming, al duurt het lang voor de andere deelnemers in Arizona dat beseffen. Acteur Matteo Simoni vermomt zich tijdens het eerste spel als ‘Steve’ en kan meteen 2.000 euro voor de groepspot verdienen door zijn identiteit voor de meerderheid van de groep geheim te houden, wat in eerste instantie goed lukt. Pas wanneer wiskundeleerkracht Conny de druk opvoert, speelt hij open kaart. Een professioneel acteur die zo snel in zijn kaarten laat kijken, is opmerkelijk en verdacht. Al zijn er op dat moment al andere kandidaten die de zelfverklaarde mollenjager in het vizier heeft.

De eerste echte proef is schijnbaar simpel. De kandidaten zijn onderverdeeld in twee groepen en moeten een uur later op een knop drukken die enkele kilometers verder staat. Voor iedere kandidaat die de finish haalt, gaat er 500 euro in de groepspot. Het grote probleem daarbij is wel dat de kandidaten de tijd niet goed kunnen inschatten. De groep van Thomas, Leïla, Matteo en Comfort kiest er daarbij wijselijk voor om het tijdsverloop tijdens de tocht in te schatten aan de hand van het gebiep van een rookmelder, maar hun werk krijgt niet de kans om te lonen.

In de andere groep klungelen kandidaten, en misschien ook de mol, er immers hopeloos op los. Conny wil de tijd berekenen aan de hand van een videofragment waarin Usain Bolt sprint, maar neemt daarbij een te ruime marge. Jonge snaken Ruben en Lancelot hebben daardoor geen idee hoeveel tijd ze nog over hebben. Ze laten Conny en groepsgenoot Samya achter tijdens een minigame en drukken even later veel te vroeg op de knop terwijl de andere kandidaten nog onderweg zijn. Vanuit een ideale positie voor een mol doen Ruben en Lancelot in één keer 4.000 euro in rook opgaan.

Zelfzuchtigheid

In de openingsaflevering van de nieuwe reeks bieden de makers ook een antwoord op een punt van kritiek dat de voorbije jaren steeds vaker weerklonk. In verschillende proeven kunnen kandidaten namelijk kiezen tussen individuele voordelen zoals pasvragen of vrijstellingen en geld voor de groepspot. In de eerste seizoenen voelden deelnemers nog wat schroom om openlijk voor hun eigenbelang te kiezen, maar de voorbije jaren smolt die gêne weg en werd het wel erg makkelijk om geld te verbrassen. Zo keken de kandidaten er twee jaar geleden niet eens meer raar van op toen mol Lennart 10.000 euro uit de groepspot bood voor een vrijstelling.

Dit seizoen gaan kandidaten Toos en Lieselot tijdens hun selectiegesprek opnieuw in op het aanbod van een voordeel, maar krijgen ze te horen dat het ook een risico inhoudt. Weken later staan ze daardoor op de prairie in Arizona voor een duel waarbij de winnaar een vrijstelling krijgt en de verliezer de eliminatietest aan het eind van de aflevering moet invullen zonder de andere kandidaten te kennen. Beenhouwer Lieselot krijgt alvast veel tijd om na te denken over haar geweten wanneer ze verliest en twee dagen naar haar hotelkamer verbannen wordt. Een interessante en frisse twist, al is het erg onwaarschijnlijk dat Toos of Lieselot de mol zijn.

Voor de andere kandidaten gaat het spel verder met een tweede groepsproef waarin linedancen een nieuwe betekenis krijgt. Matteo, Lancelot, Leïla Conny en Thomas kunnen geld verdienen door foutloos choreografieën uit de Amerikaanse danstraditie uit te voeren. Hun prestaties hebben ook impact op de proef die Samya, Comfort, Ruben en Toos spelen. Zij moeten over een koord lopen dat boven een klif hangt en zo munten in een spaarvarken gooien. Voor elke fout die de dansers maken, gaat het varken twee meter verder achteruit. Het resultaat is een spel waarin de makers hun beproefde mix van kolder en spanning bieden, maar ook de positie van de kandidaten vertelt veel voor mollenjagers.

Instinctief lijkt het logisch dat de mol danst. De groep kan minder geld opbrengen, maar heeft wel impact op het bredere spelverloop. De dansers gaan ook collectief de mist in terwijl Samya, Ruben en Toos het varken elk met 1.000 euro spijzen. Al is er misschien meer aan de hand. Comfort stelt als turnster voor om als laatste over het koord te lopen en zo het geld op te halen. Ruben gaat snel in mee in die redenering, maar later blijkt dat Comfort te klein is om het spaarvarken van de haak te halen. Ze valt en het ingezamelde bedrag gaat verloren. Als potentiële mol kan Ruben daardoor eerst geld binnenbrengen en later achteroverleunen terwijl alles misloopt.

De test over de identiteit van de mol is altijd moeilijk in de startfase van het spel, maar schier onmogelijk voor wie geen enkele proef kon meespelen. In de slotminuten van de aflevering komt de ‘verbannen’ Lieselot weer aan zet en tijdens een laatste spel kan ze nog wat info van haar medekandidaten te ontfutselen. Het volstaat om het beter te doen dan Matteo, die de test het slechtst invult en moet vertrekken. Een tegenvaller aangezien een groot deel van de marketingcampagne voor dit seizoen rond de mysterieuze tiende kandidaat draaide, maar aan de acteur is duidelijk geen groot speurneus verloren gegaan.

Het molboekje van De Morgen

De mol: Ruben. Tijdens de openingsaflevering murwt hij zich stelselmatig in de perfecte posities om het spel te manipuleren. Al zijn alle analyses momenteel nog met een korrel zout te nemen.

Niet de mol: Lieselot. Geen enkele saboteur wil een hele aflevering uitzweten in de coulissen.

Opvallendste sabotage: De groep kan geld verdienen door een sleutel te vinden die achter een klok verstopt is. Opnieuw is het Ruben die het object ‘nietsvermoedend’ vasthoudt en moet Conny de sleutel achter de wijzers vandaan halen.

Bedenkelijkste eerbetoon: Thomas die tijdens de selectiegesprekken het hemd van zijn overleden buurvrouw aantrekt. ‘Niet gestolen’, drukt hij de programmamakers nog op het hart.