‘Sable’ brengt de ‘klare lijn’ uit Franco-Belgische strips naar videogame

Hyperrealistische games worden dan wel steeds ‘echter’, maar de interessantste games blijven diegene waarbij de makers hebben gekozen voor een markante visuele stijl. Zoals Sable, een game die beïnvloed is door de strips van grootmeester Jean ‘Moebius’ Giraud.

Er is veel zand in de gamewereld van Sable, zoals de speler meteen zal merken wanneer hij zich een weg door de wereld van de nieuwe videogame baant. Maar de titel van het spel is tegelijkertijd ook de naam van het hoofdpersonage: Sable is een jong meisje uit een nomadische stam, die klaar is om haar eigen hoverfiets te bouwen. Daarmee moet ze vervolgens haar stam verlaten en de weidse woestijnen verkennen, op zoek naar de geheimen van haar volk.

Zweven door die woestenij is in de eerste plaats een contemplatieve ervaring. Dat komt onder meer omdat vechten niet op het menu staat: het enige doel is het exploreren van artefacten, zoals al die neergestorte ruimteschepen in het decor. De ingetogen muzikale score, van de Amerikaanse lofi-rockgroep Japanese Breakfast, draagt eveneens bij tot die bijna meditatieve staat waarin Sable zijn spelers brengt. Maar het opvallendste kenmerk van de game is zijn visuele stijl.

Stripliefhebbers herkennen meteen de invloed van de Franse grootmeester Jean 'Moebius' Giraud. Beeld Raw Fury

Daar zit een amalgaam aan invloeden achter, zoals de animatiefilms van de Japanse studio Ghibli. Maar de belangrijkste invloed komt van wat dichter bij huis: de 3D-graphics van Sable doen vooral denken aan de sciencefictionstrips van de Franse grootmeester Jean ‘Moebius’ Giraud (1938-2012). De game heeft onder meer dezelfde ‘klare lijn’ in de contouren van zijn objecten. “Het is een game over eenzaamheid, maar ook over ontdekkingen, dus we zochten een stijl die dat soort verwondering uitdraagt”, zei Gregorios Kythreotis, de visuele designer achter de game.

Kythreotis is de ene helft van de tweekoppige Britse gamestudio Shedworks, een bedrijf dat zijn naam niet gestolen heeft. Kythreotis en medeoprichter Daniel Fineberg zetten de eerste aanzetten tot Sable letterlijk in een tuinhuis. Dat is meteen ook de voornaamste reden waarom de game eruitziet zoals hij eruitziet: hyperrealistische gamewerelden zijn zo’n beetje de norm geworden, maar zijn ook duur om te maken. “Omdat we een game wilden creëren met een groot gevoel voor schaal, was realisme geen optie”, zei Kythreotis in het vakblad ImagineFX. “Dus zijn we naar andere inspiratiebronnen gaan kijken.”

Sable is uit voor Xbox en pc.