‘Ruzie’ (6+): af en toe neemt het geweld even af, maar dan keert de ruziegolf met dubbele kracht terug ★★★☆☆

In Ruzie (6+) maken de personages ruzie, met elkaar en met het publiek. Theater Artemis & Theater Basel tonen ons het kluchtige hoe van dat ruziemaken, maar vergeten aan te haken op het hoezo.

Hoe gaat dat, ruziemaken? In aanrollende en terugtrekkende golven, waarbij elke nieuwe golf een variatie brengt op hetzelfde thema. En waarbij je maar blijft doordraaien, tot de uitputting toe. Regisseur Jetse Batelaan heeft er een handje van weg om zulke psychische mechanismen te veruiterlijken, om ze zichtbaar te maken in de scenografie. Ook zo in Ruzie: een deurenkomedie die zich ontrolt op een draaiend platform. Drie personages ruziën elkaar en het decor de vernieling in, omwille van een bagatel.

Het begint off stage en metatheatraal. Uit de coulissen klinken de stemmen van de acteurs (Elias De Bruyne, Marie Groothof en Tessa Jonge Poerink) die zich voorbereiden op de voorstelling. Ze zijn aardig, een beetje plakkerig zelfs, zoals ze elkaar complimentjes toegooien. Of er nog iemand een muffin wil? De muffins veroorzaken de eerste barstjes in de beschaafde omgang en tegen de tijd dat de drie zichtbaar worden op het draaitoneel zit het spel op de wagen. Wat volgt is een conflict over het opbergen van badjassen, waarbij de acteurs elkaar deur na deur achtervolgen doorheen de drie identieke compartimenten.

Ruzie is in tijd en ruimte gecomponeerd zoals de verschuivende klankpartijen van componist Steve Reich (of Bachs Goldbergvariaties): via minimale verschillen in timing en in de plaatsing van voorwerpen zwelt het geïrriteerde bergstroompje gaandeweg aan tot een waterval van frustratie. Af en toe neemt het geweld even af, maar dat is reculer pour mieux sauter: de ruziegolf keert met dubbele kracht terug. Kleine dissociatieve elementen (een kopje valt, het geluid wordt losgekoppeld) leggen over de hele situatie een waas van vervreemding: deze personages zijn niet lekker, ze zien de realiteit niet zoals ze is. Zo gaat het inderdaad, bij ruzie.

Dieper inzicht

Ruzie ontvouwt zich vooral als een technische voorstelling, waarbij je met grote ogen kijkt naar de ingenieuze opbouw en het zwoegen van de acteurs en technici die de boel draaiende houden. Maar zo’n proeve van kunde dreigt ook wel wat aan de oppervlakte te blijven, want wat gebeurt er eigenlijk met de personages, tussen de grotesk uitvergrote fases van irritatie, woede, berouw en verzoening door? Niet dat we zitten te wachten op psychologisch realisme of een afgerond verhaal, wel op een dieper inzicht dat specifiek voortvloeit uit deze pientere vorm.

Dat Batelaan virtuoos is in zijn omgang met het theatermedium wisten we al: niemand bespeelt vandaag zo slim de theatrale bestaansvoorwaarden van tijd, ruimte en concentratie als hij. Maar virtuositeit is geen doel op zich. Dus blijft de vraag: wat moeten we eigenlijk uit Ruzie meenemen?

