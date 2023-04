Rudy Lemmens over zijn zoon Jan (Glints): ‘Ik ben een zestiger en hij maakt rap. Ik heb het moeten leren appreciëren’

De oudste is 64 en marketingmanager. De jongste is 29, rapper, en brengt als Glints zijn tweede album uit. Rudy en Jan Lemmens, vader en zoon.

Jan

“Mijn vader is gedreven en nuchter, zoals mannen van de Kempen zijn. Voor elk moment in het leven heeft hij een gepaste uitdrukking klaar. Als we tijdens het eten vroegen om veel op te scheppen, antwoordde hij: ‘Veel? Dat laden ze op een kar.’ Een kater noemt hij ‘een gekochte ziekte’, een uitdrukking die al mijn vrienden intussen hebben overgenomen. Mijn favoriet is: alles gaat, behalve een pier, die kruipt. Dat zinnetje vat mijn opvoeding samen: je kunt alles worden wat je wilt, maar je zult er wel voor moeten werken.

“Toch was er weinig enthousiasme toen ik zei dat ik muzikant wilde worden. Mijn vader en vooral mijn moeder hadden het in hun jeugd financieel niet altijd gemakkelijk en hebben altijd voor stabiliteit gekozen. Mijn keuze voelde voor hen aan als een gok. Vandaar ‘All-In’, de titel van mijn laatste single over mijn keuzes, de achtergrond van mijn ouders, en hoe die dingen elkaar beïnvloeden.

“Als ik een nummer schrijf dat niet alleen over mij gaat, laat ik het eerst aan de betrokkenen horen. Ze mogen het gerust zeggen als ze iets niet correct vinden. Dat is voor mij de enige manier om het goed te doen als je muziek wil maken over je leven, waar je familie deel van uitmaakt.

“Mama was vooral heel erg aangedaan van ‘Fear’, een nummer over mijn depersonalisatie-en-derealisatiestoornis. Toen ik een jaar of 16 was, kreeg ik plots lange paniekaanvallen. Ik werd me erg bewust van hoe ik in mijn ­lichaam zat. Mijn handen en mijn gezicht begonnen verlamd aan te voelen. Mijn ouders waren op dat moment niet de mensen met wie ik daarover wilde spreken. Nu kan ik dat wel: ik ben emotioneel stabieler en matuurder dan in mijn puberteit en onze relatie is daardoor minder afstandelijk geworden. Ik wil niet dat mijn ouders zich zorgen maken om mij.

“Om mijn nieuwe album voor te bereiden, ben ik de laatste maanden in een hyperfocus gegaan. Ik zie mijn vrienden alleen maar als we samen aan muziek of artwork werken en ik ben ook al een tijdje niet meer thuis geweest. Maar ik bel wel vaak, dat vind ik belangrijk. Of ik spring binnen als ik in de buurt ben, dan heb ik een boek bij voor hem of kom ik er een halen. Literatuur, film en muziek verbinden ons. Mijn vader heeft een heel grote vinylcollectie: Springsteen, Dylan, Bowie ... de klassiekers. Als kind vond ik die grote platendraaier al veel aantrekkelijker dan al die kleine plastic doosjes in de cd-kast. We mochten naar zijn platen luisteren, maar zelf niet aan de speler komen. Natuurlijk deden we dat wel. Ik kan niet ontkennen dat er hier en daar een krasje op zijn platen is gekomen. (lacht)

“Nu gaan we samen naar concerten, als de groten uit zijn platenkast nog eens in het land zijn. Hij komt ook geregeld naar mijn shows. Meestal staat hij achteraan, hij valt niet graag op. Altijd voeten op de grond. Maar als ik ­iemand in het publiek hard op zijn vingers hoor fluiten, weet ik wel dat hij het is.

“Elk jaar gaan mijn vader, mijn broer en ik op weekend naar een belangrijke plek uit de Eerste Wereldoorlog. Vooral de andere twee zijn geobsedeerd door de oorlog. (Rudy kijkt eens schuin over zijn bril) Of toch heel geïnteresseerd. Overdag bezoeken we de loopgraven, om vijf uur beginnen we aan het aperitief en daarna gaan we goed eten. Het zijn die momenten waarop we allebei beseffen: we hebben maar zoveel tijd met elkaar, laten we ervoor zorgen dat we de ander echt kennen.

“Volwassen worden was een kans om een andere relatie aan te gaan met mijn ouders. Eén probleem wel: we hebben bijna alles van de Eerste Wereldoorlog nu wel gezien. Mijn broer grapt soms dat we nu aan de Tweede moeten beginnen, tot we in Berlijn staan. Misschien nemen we de volgende keer mama en onze vriendinnen mee, maar daar zijn we nog niet uit.”

Jan over Rudy: ‘Tijdens mijn concerten staat hij meestal achteraan. Maar als ik ­iemand hard op zijn vingers hoor fluiten, weet ik wel dat hij het is.’ Beeld Bob Van Mol

Rudy

“Onlangs bladerden mijn vrouw en de vriendin van Jan door schriftjes uit zijn schooltijd. Er stond in dat de kleuterjuf eens naar het toilet geweest was en dat toen ze terugkwam, Jan alle kinderen had gedwongen om in een cirkel rondom hem te gaan zitten: hij ging een verhaal vertellen. Ik herinner me ook een soort bonte avond op vakantie in Italië: Jan die vooraan alles stond te geven en zijn broer die er als backing vocal bij stond. Zij entertainen nog altijd de hele tafel als we nog eens met z’n allen samen kunnen eten.

“Jan was de creabea van de klas. Hij tekende heel goed, speelde gitaar en kwam via zijn nonkel in het kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen terecht. Ik heb altijd van muziek gehouden, maar een instrument leren spelen is me nooit gelukt. Ik heb het wel geprobeerd, ik denk zelfs dat mijn gitaar en trommels nog altijd bij ons thuis staan. Als puber heb ik vooral veel platen gekocht: dan ging ik met de ferry naar Engeland en kwam ik terug met twaalf of dertien elpees in mijn koffer.

“Ik heb Jan nooit tegengehouden om voor de kunst te gaan, maar hij moest wel eerst een diploma halen. Op de dag dat hij dat had en hij zei dat hij muzikant wilde worden, was het nog niet gemakkelijk om dat te aanvaarden. Ik vond het best moeilijk dat hij na vier jaar studeren in een café moest gaan werken om rond te komen. Achter een bureau was hij wel doodongelukkig geweest, dat weet ik, maar toch heb ik weleens gedacht: gaf hij maar les. Nu hij van zijn muziek kan leven, ben ik trots. Je moet het toch maar doen.

“Nu ik het hem zie doen, vraag ik me soms af of ik geen andere jobs had kunnen uitoefenen. Toen ik een studierichting moest kiezen, was het vrij evident dat ik een lerarenopleiding zou volgen, maar eens afgestudeerd kwam ik een tijd niet aan de bak omdat ze veel te veel leerkrachten hadden. Vandaag ben ik marketingmanager. Dat is ook een ­creatieve job en ik doe het graag, maar het ­gebeurt dat ik denk hoe het zou zijn als ik ­archeoloog was geworden.

“Kijk, ik ben een zestiger en mijn zoon maakt rap: ik heb zijn muziek moeten leren appreciëren. Ik heb Engels gestudeerd aan de universiteit, maar dan nog moet ik soms het tekstboekje erbij nemen om hem te volgen. Het gebeurt soms dat ik van zijn woorden schrik. Over zijn angststoornis, bijvoorbeeld: hij sprak daar wel over met ons, maar zo open als in zijn muziek kwam het nooit op onze keukentafel. Jan benoemt de dingen zoals ze zijn. Je moet dat doen, vind ik.

“Op zijn debuutplaat Choirboy staat ook een nummer over mijn vader. Ik heb hem jaren niet gesproken. Mijn moeder was 16 toen ik geboren werd en ook hij was jong. Zo’n relatie blijft zelden duren, hè. Hij heeft dan ook nog een schedelbreuk gehad, die hem heel erg veranderd heeft. Toen hij op zijn 63ste stierf, hadden we elkaar weer gevonden, maar je draagt dat wel mee. Het interessante is dat Jan op hem lijkt, vanbinnen en vanbuiten. Ik heb vanaf het begin een andere vader willen zijn, eentje die er altijd is en een veilige haven biedt aan zijn kinderen. Maar als Jan en zijn broer iets geregeld moeten krijgen, zullen ze toch nog sneller naar mama vragen.

“Toen Jan begin 2020 in de AB mocht spelen, schreven alle recensenten: boek die jongen. Een week later waren alle zalen dicht door de lockdown. Hij heeft zich terug naar de plek geknokt waar hij toen stond en dat vind ik straf. Hopelijk wordt zijn nieuwe muziek met evenveel trompetgeschal onthaald. Ik heb al wat dingen mogen horen. Jan wil vooral onze mening horen over de radiosingles. Niet dat ik een kenner ben, maar ik denk dat ik wel kan zeggen of een nummer zal blijven plakken.”

Het nieuwe album van Glints verschijnt op 28 april bij PIAS.