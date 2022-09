Ruben Block gaat solo: ‘Je kan deze plaat niet verwarren met iets van Triggerfinger’

Bijna een kwarteeuw maakt Ruben Block deel uit van Triggerfinger, u welbekend dankzij hits als ‘All This Dancing Around’, ‘Is It’ of de Lykke Li-cover ‘I Follow Rivers’. Vandaag treedt de frontman naar voren met een hoogst intrigerend solodebuut.

Het kostte Ruben Block vier jaar om Looking to Glide te maken, maar zonder tijdsdruk kon hij aan zijn eersteling blijven schaven tot alle details klopten. De frontman van Triggerfinger ging daarvoor te rade bij een spitsbroeder die eerdere studio-opnames van datzelfde powertrio had gestuurd. Het geheime wapen van Colossus (2017)? Dat was de producer, vond Block. “Mitchell Froom leerde ons op een andere manier naar Triggerfinger kijken”, legt hij vandaag uit. “We hoeven niet per se groot en hard te klinken om indruk te maken.”

We struinen met Block en Froom door de Zoo van Antwerpen. Die avond zal Froom met Crowded House iets verderop spelen in de Lotto Arena. Block is het voorprogramma. We besluiten om bij het monument van gorilla Gust te verpozen. “Als ik deze plaat met een dier moet vergelijken, dan denk ik aan een flamingo”, denkt Block. “Een rare, maar mooie vogel die zich hoekig en eigenzinnig beweegt. Op deze plaat hoor je trouwens ook samples van een gekko, en van eendjes in de Venetiaanse kanalen. Er zit muziek in het leven. Waarom zou ik dat leven niet boetseren tot een song?”

Froom daagde Block voortdurend uit bij de opnames, net zoals hij dat jaren geleden ook deed bij iconische platen van Los Lobos, Elvis Costello of Suzanne Vega. Toen een volbloed rockgroep uit België een vijftal jaar geleden bij hem kwam aankloppen, trok de producer indertijd wel even de wenkbrauwen op. “Ik hou van rock,” zegt hij, “maar ik had nog nooit met zo’n snoeiharde en luide band als Triggerfinger gewerkt. Ik vroeg hen of ze wel zéker wisten of ze met mij in zee wilden gaan. Maar ik was achteraf zo onder de indruk van Ruben dat ik hem op het hart drukte: ‘If you ever need me, call me, I’m your man’.

“En belofte maakt schuld. Ineens stond hij weer aan mijn deur. We zagen elkaar zo’n twee keer per jaar voor een langere tijd, en de laatste twee jaar werkten we op afstand. Het was heel informeel allemaal, zonder gedoe of bemoeizucht van buitenstaanders. Daarom is het misschien ook zo’n gedurfde en goede plaat geworden, denk ik.”

De experimenteerdrang op Colossus lijkt zelfs een voorzichtige steppingstone voor de sound op dit solodebuut, waar Block alle registers opentrekt. Nu ja, wat héét solo: “Mitchell en ik hebben alles met zijn tweeën gedaan: schrijven, opnemen en producen. En Tchad Blake gaf in de mix ook soms nieuw leven aan een song. Ik vond het belangrijk om op mijn eentje te sleutelen, maar het was even fijn om met Mitchell diep het bos in te gaan. “In de titelsong hoor je bijvoorbeeld een sample van mijn grasmaaier thuis (grinnikt). Die maakt zo’n bizar geluid wanneer je hem afzet: wa-wuwuwuwu. Op zich stelt dat niets voor, maar als je er een beetje aan prutst, wordt dat een fantastische sound.

“Ik kan me niet voorstellen dat iemand deze plaat nog zou verwarren met iets van Triggerfinger, op mijn stem na misschien. En dan nog. Het dondergeluid van Triggerfinger dwingt me meestal om op een bepaalde manier te zingen, en hier was dat anders. Heel bevrijdend.”

Sterke punten

Froom zegt dat hij als producer nauwlettend toekijkt op alle sterke punten van een artiest: “Die probeer ik te belichten, maar ook niet te véél. De truc is om nooit te respectvol te zijn. Anders is het resultaat te zacht en kleurloos. Ruben wilde niets liever dan een gebrek aan respect (lacht). Zijn sterkste punt? Dat moet wel zijn kleurrijke karakter zijn. Dat merk je alleen al aan zijn kledingkeuze, maar hoor je ook in zijn muziek. Hij is bovendien een geweldige gitarist en zanger. En zijn ego staat hem niet in de weg: de eerste akkoorden van ‘Awake’ komen bijvoorbeeld van mij. Die had hij naar de prullenbak kunnen verwijzen, maar hij zag een uitdaging en bedacht er iets fantastisch rond.”

De songteksten van Block lezen andermaal cryptisch weg, als een rorschachtest die vooral je eigen perversies een spiegel schijnen voor te houden. Zo lijkt ‘The Key’ wel een liedje over een stalker: “Zou kunnen”, glimlacht Block. “Een cryptische vorm werkte eenmaal beter binnen de grillige natuur van sommige songs. Daardoor presenteren zich soms meerdere ingangen en vinden luisteraars misschien hun eigen geheime achterdeur. Ik hou daar wel van, hoe bijvoorbeeld Frank Black of David Byrne ook meer met beelden en impressies een stemming kunnen creëren.”

In het vriesvak

Op sociale media lazen we dat Triggerfinger nog “een hele tijd in het vriesvak” zou blijven. Nu drummer Mario Goossens en bassist Lange Polle zich ook onledig houden met eigen projecten en hand-en-spandiensten voor andere artiesten, zou je denken dat het trio volgend jaar voorbijgaat aan zijn zilveren jubileum. Block trekt grote ogen. “Integendeel.”

Froom grinnikt: “Ik denk ook niet dat de boys elkaar uitdagen met hun eigen projecten. Het is geen overspel of egotrip zoals bij Mick Jagger, die af en toe wil bewijzen dat hij even succesvol kan zijn zonder Keith Richards.”

Block knikt: “Na de zomer schrijven we nieuw materiaal en na mijn tour volgend jaar is het weer de beurt aan Triggerfinger. De groep staat dus ook niet op springen. Ik ben wel blij dat dit er tussen kon komen. Het werd hoog tijd om even wat druk van de ketel te halen. Om wat lucht binnen te laten.”

Looking to Glide verschijnt 30/9 bij PIAS.

Ruben Block speelt 1/10 in de AB, Brussel en 8/10 in de Handelsbeurs, Gent.