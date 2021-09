‘Rookie’: karaktervol motordrama met iets te weinig brandstof in de tank ★★☆☆☆

In zijn eerste langspeelfilm dompelt Lieven Van Baelen de kijker onder in de ruige wereld van het straatracen. Rookie koppelt ronkende sfeerschepping en adrenalineopwekkende beelden aan een matig script, waardoor de motor onderweg gaat sputteren.

Een boeiende habitat vinden om je film in te situeren, is de helft van het werk, weet regisseur Lieven Van Baelen. Zijn debuutfilm speelt zich af in het straatracecircuit, waar onverschrokken jongemannen hun motoren tot het uiterste drijven op smalle provinciebaantjes. Het is een setting die de nieuwsgierigheid prikkelt, en die Van Baelen in levendig detail van het scherm doet spatten. Rookie is een film die een geur van verbrand rubber en verschaalde pils uitwasemt, en bevolkt wordt door ongewassen karakterkoppen die in elke huidplooi opgewaaid stof hebben zitten. Dit is België zoals je het in de bioscoop maar zelden ziet.

Van Baelen gooit ons meteen in de actie, vastgeplakt aan de brullende motor van de getalenteerde Nicky (een ongeschoren Matteo Simoni). Een snelheidsduivel in hart en nieren, net als zijn oudere broer Andy, die zijn passie met de dood bekocht. Wanneer Nicky zelf crasht, ontsnapt hij nipt aan een tragisch einde. Maar lessen trekken is niet aan hem besteed, de roep van het asfalt is te sterk. En als hij zelf niet meer de motor op kan, probeert hij zijn levenslange passie – of is het een verslaving? – wel op een andere manier voort te zetten.

Al te letterlijk

Het vuile realisme dat Rookie zo aantrekkelijk maakt op en rond de racetrack, ontbreekt helaas in de dialogen. De personages nemen de kijker aan het handje en spellen hun gedachten letterlijk uit. Vooral Nicky’s schoonzus Vero (Veerle Baetens), die haar 17-jarige zoon Charlie (Valentijn Braeckman) probeert te beschermen, fungeert al te vaak als een commentaarstem. “Denk eens aan Charlie, heeft die niet al genoeg verloren?”, foetert ze wanneer Nicky maar weer eens een onverantwoord risico neemt. Van Baelen maakt knap gebruik van beelden om een wereld te scheppen, maar om zijn verhaal verteld te krijgen steunt hij te veel op woorden.

Ook de plot lijdt onder een zekere bloedarmoede. Het verhaal van Nicky heeft niet genoeg brandstof in de tank om de tragiek van een Rundskop te halen. De meeste bochten zie je van ver aankomen – al wordt die voorspelbaarheid enigszins goedgemaakt door een mature en pakkende ontknoping.

Rookie, vanaf vandaag in de zalen