Rolmodel voor de Chinese jeugd: de bezienswaardigste expo’s van de week

De in 2017 overleden Chinese fotograaf Ren Hang was vooral bekend om zijn expliciete, seksueel getinte foto’s. Dat zijn werk niet uit het niets kwam, toont een nieuwe expo. Zo had Hangs landgenoot 223 - echte naam: Lin Zhipeng - een grote invloed op hem. Beide kunstenaars toonden de nieuwe Chinese samenleving en zijn nog steeds een rolmodel voor de Chinese jeugd.

Ren Hang – 223, Stieglitz19 Brussel, tot 19 maart

Straatfotografie

Foto van Helen Levitt, New York, 1972 Beeld Helen Levitt

Helen Levitt is een van de absolute grootheden van de straatfotografie. Opgegroeid in Brooklyn begon ze vanaf begin jaren ’30 aan haar levenslange hulde aan de straten van New York. Ze sloop door de stad en ving haar dromen met haar Leica. De expo toont andermaal aan dat ze makkelijk het niveau van een Henri Cartier-Bresson haalt.

One, Two, Three, More, A Stichting, Brussel, tot 10 april

Seizoensarbeid

'Seasonal Neighbours'. Beeld Seasonal Neighbours

Door de coronacrisis konden sectoren zoals de fruitpluk de voorbije jaren nauwelijks of niet een beroep doen op seizoensarbeiders omdat die hun land niet mochten verlaten of België niet in konden. Enkele jonge kunstenaars ruilden hun atelier voor het veld en gingen als seizoensarbeider aan de slag. Hun ervaringen kregen een weerslag in deze expo.

Seasonal Neighbours, Z33 Hasselt, van 30 januari tot 17 april