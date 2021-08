Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden

Charlie Watts, een van ’s werelds meest iconische drummers en oudste lid van The Rolling Stones, is niet meer. De oorspronkelijk jazz-geschoolde drummer kwam bij de Stones in 1963. Hij was de ontbrekende pion in de vroege line-up van de groep met Mick Jagger en Keith Richards en stond maar liefst 50 jaar lang met hen op het podium. Zijn laatste concert met de Stones vond plaats in Miami op 30 augustus 2019. In 1989 kreeg de drummer een plekje in de ‘Rock and Roll Hall of Fame’ als lid van de Stones. Meer dan voor zijn muziek stond Watts misschien wel bekend om zijn opvallende garderobe. De Britse krant The Daily Telegraph riep hem zelfs uit tot een van ’s werelds best geklede mannen.

Watts werd geboren op 2 juni 1941 in Londen en groeide op in Wembley. Zijn vader was een vrachtwagenchauffeur voor het Engelse spoorwegsysteem. Als van jongs af aan had Watts een enorme affiniteit met muziek, voornamelijk met die van jazzpianist Jelly Roll Morton en bop saxofonist Charlie Parker. Op zijn veertiende ontdekte Watts de drums en ging hij aan het spelen. Toch bleef muziek lange tijd slechts een hobby. Watts studeerde namelijk af als grafisch ontwerper. Pas toen Mick Jagger en Keith Richards hem in 1963 hem vroegen om hun drummer Tony Chapman te vervangen - hij was de zwakke schakel in de groep - maakte hij van drummen zijn carrière.

Privé vocht Watts tegen een hardnekkige heroïneverslaving en keelkanker. Mindere periodes in zijn leven die hij teruggetrokken en weg van alle media-aandacht doorstond. In 1964 trouwde hij met zijn vrouw Shirley. Het koppel leerde elkaar kennen nog voor The Rolling Stones bekend werden en bleef, zelfs in moeilijke tijden, altijd bij elkaar. Watts laat zijn vrouw, dochter en twee kleinkinderen na.

Medische ingreep

“Het is met immense droefheid dat we het overlijden van onze geliefde Charlie Watts aankondigen,” staat in de verklaring van zijn agent te lezen. “Hij is eerder vandaag vredig overleden in een ziekenhuis in Londen, omringd door zijn familie. Hij was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader en een van de grootste drummers van zijn generatie.” Het bericht vervolgt met de vraag om de privacy van zijn familie, de bandleden en goede vrienden te respecteren in deze moeilijke tijd.

Watts liet eerder deze maand een medische ingreep uitvoeren waardoor hij niet mee op tournee kon met The Rolling Stones. Hij zou vervangen worden door de 64-jarige drummer Steve Jordan. “Voor het eerst is m’n timing niet helemaal lekker. Ik werk hard aan mijn herstel, maar heb geaccepteerd dat het nog wel even gaat duren”, schreef de 80-jarige Watts begin augustus. “Ik wil fans na de coronacrisis niet nog een keer teleurstellen door de tour uit te stellen of af te gelasten.” Na de ingreep liet Watts’ woordvoerder weten dat alles goed verlopen was en dat hij nu moet uitrusten om volledig te herstellen. Of het overlijden van de drummer verband houdt met de medische ingreep is niet geweten.