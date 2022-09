Rode Neuzen Dag houdt het voor bekeken

Bij de start was het de ambitie van Rode Neuzen Dag mentale problemen bij jongeren uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken aan elke tafel in het land, zowel aan de keukentafel als aan de onderhandelingstafel van politici. Door de jaren heen is de focus uitgebreid tot het weerbaar maken van alle jongeren, luidt het.

“Op een heel toegankelijke manier hebben we een heel delicaat onderwerp aangeboord. Heel wat jongeren kampen met mentale problemen, en mede dankzij Rode Neuzen Dag durven velen van hen daar nu over te praten, zegt Kris Vervaet, CEO van DPG Media België, die iedereen dankt die de actie de afgelopen jaren heeft gesteund.

De initiatiefnemers kondigen aan dat ze de laatste hand leggen aan een “gloednieuw, innovatief en eigentijds jongerenconcept”. Het einde van Rode Neuzen Dag is dus het begin van een nieuw engagement dat de initiatiefnemers nemen ten opzichte van de huidige, jonge generatie. Ze blijven jongeren meer dan ooit steunen, en willen dat nog meer op hun maat doen, aldus de mededeling, die rept over het voorjaar van 2023.

De Rode Neuzen Dag sloot in november 2021 af met een opbrengst van 3,06 miljoen euro, bestemd voor de oprichting van een Rode Neuzen Academy, waar leerkrachten een opleiding kunnen volgen om jongeren die het mentaal moeilijk hebben beter te ondersteunen. Die academie gaat in oktober officieel van start. De naam van het platform verandert in Sidekick Sam Academy.