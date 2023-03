Rockster bij The National, klassiek componist in De Singel: ‘Ik besefte zelfs niet dat je met muziek je brood kon verdienen’

Eind april verschijnt First Two Pages of Frankenstein, alweer het negende album van The National. Maar eerst houdt gitarist Bryce Dessner (46) zich nog onledig met zijn andere passie: klassieke muziek. Drie van zijn composities worden volgende week opgevoerd in De Singel. ‘Voor de jonge generatie is het onderscheid tussen klassiek en populair niet meer zo belangrijk.’

“Hopelijk doet mijn internet het”, zegt Bryce Dessner als waarschuwing en als premature verontschuldiging. “Ik zit op het platteland. Zeg het me wanneer je me niet meer hoort.”

Tien minuten later zal onze Zoom-verbinding wegvallen, een euvel dat nadien nog twee keer de kop opsteekt. Wanneer het scherm weer oplicht, zien we hoe de gitarist van The National ons met een muts op toespreekt vanuit een rustieke kamer, kennelijk gelegen op het Zuid-Franse platteland. “Maurice Ravel is hier vlakbij geboren”, zal hij later vertellen, wat ons leert dat Dessner zich tegenwoordig ophoudt in Frans-Baskenland. Hij is getrouwd met de Franse zangeres Mina Tindle, en is daarom van New York uitgeweken naar Europa.

Op de achtergrond staat een half dozijn gitaren: het instrument waarmee Dessner het vaakst geassocieerd wordt, al is het daar niet mee begonnen. Toen hij als jonge snaak opgroeide in de Amerikaanse Midwest, leerde hij het muzikale klappen van de zweep op een ander instrument. “Ik was heel jong toen ik fluit begon te spelen – ik was zes of zeven, denk ik”, herinnert Dessner zich. “In mijn tienerjaren ben ik dan overgestapt naar gitaar.”

“Mijn vader was een drummer, ik weet eigenlijk niet waarom ik voor de fluit heb gekozen. Maar zo heb ik klassieke muziek leren spelen, muziek leren lezen, heb ik mijn eerste recitals gedaan. Ik werd er redelijk goed in. Veel mensen denken dat de rockmuziek eerst kwam, maar als er iets eerst kwam, is het toch klassieke muziek. Mijn twee carrières hebben zich wel min of meer gelijktijdig ontwikkeld, maar de eerste concerten waarvoor ik betaald werd, waren kamermuziekconcerten. En mijn eerste tournees waren met Philip Glass en Steve Reich, de beroemde Amerikaanse componisten van minimalistische muziek.”

The National, met v.l.n.r.: Matt Berninger, Bryce Dessner, Bryan Devendorf, Scott Devendorf en Aaron Dessner, de tweelingbroer van Bryce. Beeld AARON RICHTER / NYT

Afgelopen weekend was Dessner weer in New York, de stad waar zijn band groot werd, om er met The National de single ‘Tropic Morning News’ te brengen in The Tonight Show with Jimmy Fallon. Eind april verschijnt First Two Pages of Frankenstein, het negende album van Dessners band. De gestage klim naar de top levert hen nu al ruim tien jaar headlinerslots op rockfestivals op. Maar Dessner is ondertussen nooit gestopt met die eerste passie. In het kader van het festival Birds of Paradise worden volgende week drie van zijn composities – Trombone Concerto, St. Carolyn by the Sea en Concerto for Two Pianos in De Singel gespeeld.

“Ik heb aan het conservatorium gestudeerd en voortgestudeerd in compositie en klassieke gitaar”, vertelt Dessner. “Maar zelfs nadat ik een master in muziek had behaald, was ik er niet echt van overtuigd dat ik professioneel muzikant zou worden. Dat is behoorlijk moeilijk, weet je. Ik besefte zelfs niet dat je daarmee je brood kon verdienen. Ik heb ook geschiedenis gestudeerd, dus ik dacht: ik word leerkracht. Mijn klassieke composities zijn ook erg geïnspireerd door literatuur, door schilderkunst, door historische ideeën. Dat is een heel diepe bron waarin ik inspiratie kan zoeken. Dat vind ik even leuk als songs schrijven met de band, of een soundtrack voor een film componeren. Dat ik toegang heb tot zoveel ideeën maakt mijn leven interessanter.”

Boeddha

Het heeft geleid tot een eclectische carrière en een muzikaal cv dat qua omvang kan concurreren met het gemiddelde telefoonboek. De namen die daarin staan, zijn niet van de minsten. Dessner schreef soundtracks voor films van Mike Mills (C’mon C’mon), Alejandro González Iñárritu (The Revenant) en Fernando Meirelles (The Two Popes). Hij arrangeerde songs voor popster Taylor Swift en werkte voor klassieke composities niet alleen samen met Reich en Glass, maar ook met Ryuichi Sakamoto en Kronos Quartet. Staan verder nog op zijn lijstje met samenwerkingen: Radiohead-bezielers Thom Yorke en Jonny Greenwood, Paul Simon en zijn goede vriend Sufjan Stevens.

“Samenwerking is het mooiste aan muziek”, vindt Dessner. “Het is wat ik het belangrijkst vind, het is wat ik doe in de band, in mijn klassieke composities en in het werk dat ik doe voor films of voor dans. Of in de arrangementen voor een popster. Door die vriendschappen en professionele relaties kun je blijven leren, en mensen blijven ontmoeten. Op die manier heb ik met Thom Yorke kunnen werken, en met Paul Simon, en recent ook met Bruce Springsteen. Dat is echt een genoegen.

“Het is echt absurd dat ik met zulke mensen kan samenwerken. Zo absurd dat je je afvraagt: waarom zou ik nog zenuwachtig zijn? Je probeert gewoon de beste versie van jezelf te zijn. En weet je, de meeste van de mensen die je noemt, zijn heel nederig. In de klassieke muziek kom je nog wel elitisme tegen, en soms zijn mensen onvriendelijk. Maar iemand als Philip Glass is gewoon een boeddha: een heel open, ongelooflijk vriendelijk persoon.

“Ik vind het ongelooflijk inspirerend om met iemand als Thom Yorke samen te werken. Ik heb hem mijn hele leven aanbeden. Van mijn generatie is hij waarschijnlijk de meest unieke, invloedrijke en belangrijke muzikant. En hij is exact zoals je hem verwacht: interessant, fascinerend en heel vriendelijk.”

Voor zijn Concerto for Two Pianos in De Singel werkt hij dan weer samen met de Franse pianistes Katia en Marielle Labèque. “Zij zijn tegenwoordig twee van mijn vaste collaborators, ze hebben mijn leven rijker gemaakt. Ik heb veel muziek voor hen geschreven. Ze zijn twee van de beste en meest ervaren pianistes ter wereld – ze hebben onder anderen met Leonard Bernstein en Philip Glass gewerkt – en hebben een immense muziekkennis. Ze zijn de twee koninginnen in de wereld van klassieke muziek, die nog steeds heel mannelijk en patriarchaal is.”

Het is een vraag die hem vaak gesteld wordt, zegt Dessner: hoe kijkt een rockmuzikant naar de wereld van klassieke muziek, en omgekeerd? “Het is eigenlijk dertig of veertig jaar te laat om dat gesprek te voeren”, meent hij.

“De verhouding tussen populaire muziek en de klassieke traditie is eeuwenoud. En The Beatles waren erg geïnspireerd door Karlheinz Stockhausen bijvoorbeeld (Stockhausens portret is te zien op de hoes van ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, EWC). Dan zijn er ook artiesten als Sufjan Stevens, een van mijn dichtste vrienden, die van alles met elkaar mengt, of het nu gaat om renaissancemuziek of elementen van Steve Reich. En hoe categoriseer je iemand als Aphex Twin? Zijn muziek is complexer dan veel klassieke composities, en hij beïnvloedt zo veel verschillende genres. Veel van de hippe componisten in de VS, zoals Julia Wolfe, zijn overigens meer rock-’n-roll dan ik: ze gebruiken veel elektrische gitaren en zijn beïnvloed door artiesten als Sonic Youth.

“Het zijn vooral critici en journalisten die zich met klassieke muziek bezighouden die geobsedeerd zijn door die vraag. Het is een beschermende reflex, denk ik. Om de canon te beschermen. En misschien zit er ook wat frustratie bij: misschien vinden ze het een tikje vervelend dat populaire muziek zo dominant is in onze cultuur.

“Voor de jonge generatie is dat onderscheid niet meer zo belangrijk. Klassieke muziek is nu veel toegankelijker. Je hoeft geen duur operaticket meer te betalen, je kunt klassieke muziek gewoon op YouTube vinden. En een jonge muzikant kan een partituur van Bach gewoon online opzoeken: je hoeft niet langer les te volgen op een elitair instituut. Ik denk dat dat heel gezond is.”

Familiezaak

Toch zijn het twee verschillende disciplines, beseft Dessner. “Het is een andere taal,” vat hij samen, “een ander stel spieren.” Niet alleen omdat veel van zijn klassieke werk, in tegenstelling tot The National-songs, niet door hemzelf worden gespeeld (“Het is wonderbaarlijk om te zien dat je werk ook zonder jou een leven kan leiden”), maar ook omdat het schrijfproces anders is. “De ideeën voor songs voor de band, die komen redelijk gemakkelijk. Dat is de muziek die het meest vanzelf komt. De grote stukken, die kunnen moeilijk zijn. Daarvoor moet ik in de juiste mood zijn. Ik moet veel tijd hebben voor een concerto of een groot stuk voor een orkest, want daar kruipt héél veel tijd in. Het dubbele pianoconcerto dat in Antwerpen geprogrammeerd staat, is geschreven op een moment dat ik heel gefocust, heel geïnspireerd was. Maar zoiets kan ik niet elke dag schrijven. Zo’n stuk is als een roman. En soms is het fijn om gewoon een gedicht te schrijven. Of een briefje voor de buren. (lacht) Ik ben geen machine.”

Twee keer zal Bryce Dessner evenwel zelf de scène betreden tijdens Birds of Paradise. Enerzijds voor de gitaarcompositie St. Carolyn by the Sea, anderzijds voor de epiloog van de avond: Complete Mountain Almanak. “Een set songs die mijn zus heeft geschreven en die worden gebracht door Rebekka Karijord, een Noorse zangeres. Ik speel daar gitaar bij.”

Het is een speciaal project voor Dessner, voor wie muziek ook een familiezaak is. Zijn tweelingbroer Aaron speelt ook bij The National, een band die evengoed familie is geworden, zegt hij. “Ik speel al twintig jaar met hen samen, en met mijn broer nog een stuk langer. We delen een lange geschiedenis.” Maar de band met zijn zus Jessica is misschien nog specialer. “Mijn zus is mijn muze, samen met mijn vrouw. We zijn heel close, en zij is de meest creatieve in de familie. Zij is de artiest van de familie, zij is degene die mij en mijn broer heeft geïnspireerd om muziek te maken.

“Toen we opgroeiden, was ze danseres en choreograaf – ik heb nog muziek voor haar geschreven. Ze danste in kleine avant-gardeproducties in New York, en ze ging naar bands in rockclubs kijken toen ik nog gewoon in Cincinnati, Ohio, woonde – a suburban kid in the middle of nowhere. Haar vriendje van op de middelbare school heeft ons rockmuziek leren spelen, songs van bands als Minutemen en Firehose. Die punksongs waren de eerste die we speelden. Mijn zus is maar drie jaar ouder, maar zíj heeft ons cultuur bijgebracht, meer dan mijn ouders dat hebben gedaan. En ze is nog altijd zo. Dat maakt het wonderlijk om dit project met haar op te zetten.

“Ze is ook beeldend kunstenaar, ze heeft platenhoezen ontworpen voor Sufjan Stevens, en ze heeft poëziebundels geschreven. Complete Mountain Almanak is een heel persoonlijk project: vijf jaar geleden werd bij haar borstkanker vastgesteld en die kanker is nu teruggekeerd, ze is weer ziek. In het eerste jaar na haar diagnose heeft ze elke dag een gedicht geschreven, en dat werd één gedicht voor elke maand: de Complete Mountain Almanak. Het is dus een heel speciaal project, ook omdat mijn zus altijd zo belangrijk voor ons is geweest. Ook al werkte zij misschien meer achter de schermen terwijl mijn broer en ik in de spotlights stonden. Het is fijn om nu haar stem, haar kunst, onder de aandacht te brengen. Ze is essentieel geweest voor mijn creatieve leven.”

Misschien heeft Bryce Dessner het dus wel aan Jessica te danken dat hij “op verschillende manieren van muziek kan leven”, zoals hij het zelf samenvat. Vanaf mei begint een tournee in 38 hoofdstukken met The National – een Belgische passage staat voorlopig niet op het programma – en ook daarna zal zijn muzikale cv nog aandikken. Al is hij geen workaholic, benadrukt hij, of toch niet meer. “Ik heb er geen probleem mee om een pauze in te lassen. Ik heb een zoontje van zes, mijn vrouw en ik wonen op het platteland. Ik vind het leuk om te gaan wandelen in de bossen of naar het strand te gaan. Ik probeer tijd voor mezelf in te lassen.

“Als je in een grote stad leeft, in New York of Parijs, voel je een eindeloze drive naar het volgende project, naar de volgende productie. Nu heb ik het gevoel dat ik niet langer in die lus zit, op een goede manier. Ik kan me bezighouden met dingen waarmee ik zelf bezig wil zijn, zoals Birds of Paradise. Ik voel geen eindeloze career drive. Dat komt ook door mijn zoon: door hem heb ik andere prioriteiten. Ik ga niet meer voor eender wat het huis uit: ik probeer zo veel mogelijk tijd met hem door te brengen.”

Festival Birds of Paradise: Bryce Dessner, Katia & Marielle Labèque, Casco Phil, op 17 maart in De Singel, Antwerpen.

First Two Pages of Frankenstein van The National verschijnt op 28 april bij 4AD.