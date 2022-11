Rockbands, raketten en andere goede verhalen: dit zijn de beste podcasts van deze week

Schotse trots

Take Me Out klinkt nog steeds alsof het gisteren is uitgebracht, maar Franz Ferdinand is intussen wel het soort band geworden dat zijn eigen geschiedenis in een podcast van vier afleveringen kan gieten. Grote fan en comedian Rose Matafeo mag alles aan elkaar praten, maar de ster van de show is frontman Alex Kapranos, wiens flegmatieke Schotse accent een extra cachet geeft aan de verhalen. Een band die begint op een uit de hand gelopen feestje, uitgroeit tot een Grote Naam en ondanks tegenslagen door blijft ploegen: Words So Leisured had evengoed over Clouseau kunnen gaan, maar gaat over Franz Ferdinand en daar mag iedereen die ooit met hen onder de Werchterse namiddagzon danste blij mee zijn.

Words So Leisured - The Story of Franz Ferdinand, op alle podcastplatformen

Gewoon goede verhalen

Alexander Klöpping bedacht Blendle en zit mee achter de Nederlandse hit POM: een podcast over media. Zijn nieuwe reeks Goed verhaal doet denken aan de oerpodcast Reply All: verschillende makers vertellen goede, waargebeurde verhalen zonder veel auditieve opsmuk. De opener, over een manuscriptendief die een klooster teistert, is er alvast pal op.

Goed verhaal, op alle podcastplatformen

Raketten

The Suicide Squad is niet alleen een bende superhelden, maar ook het koosnaampje van de eerste generatie raketwetenschappers aan de Universiteit van Californië dat bij een van zijn eerste tests een hele vallei in de fik stak. Aan hen is Blood, Sweat and Rockets gewijd, een stukje wetenschapsgeschiedenis dat geschreven is door chemici en wiskundigen met een stalen scrotum.

Blood, Sweat and Rockets, op alle podcastplatformen