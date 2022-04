Rock Werchter pakt uit met extra dagfestival, Florence + the Machine als headliner

Florence + the Machine treedt op als headliner op het eenmalige dagfestival. De volledige line-up wordt binnenkort bekendgemaakt.

“De voorbije twee zomers was het eerder stil in het Festivalpark”, aldus organisator Herman Schueremans. “De honger om ten volle opnieuw festivals te beleven is groot. Zo zijn zowel Rock Werchter als Werchter Boutique uitverkocht. Vroeger dan ooit is dat. De knaldrang is echt. Zowel bij de fans als bij de artiesten. En ook bij ons. We want more. Daarom pakken we uit met dit éénmalig extra dagfestival om de terugkeer van de festivals te vieren. Een aantal topartiesten waaronder het altijd geweldige Florence + the Machine is reeds geboekt.”

De ticketverkoop voor Rock Werchter Encore start op donderdag 14 april om 10 uur via ticketmaster.be. Een ticket kost 94 euro (inclusief servicekost en mobiliteitsbijdrage). Tickethouders van Rock Werchter genieten van een korting van 10 euro bij de aankoop van een ticket voor Rock Werchter Encore. Alle praktische info is te vinden op rockwerchter.be.

In het Werchterse festivalpark staat er deze zomer ook nog Werchter Boutique (zondag 19 juni) en TW Classic (25 juni) op het programma. Tickets voor de festivals Rock Werchter en Boutique zijn al uitverkocht, voor TW Classics zijn er wel nog beschikbaar.