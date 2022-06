Rock Werchter: duur, duurder, maar niet het duurst. Waar krijg je de meeste muziek voor het minste geld?

Geen enkel combiticket van een Belgisch festival kost meer dan dat van Rock Werchter en dit jaar ging die prijs andermaal omhoog. Maar andere organisaties maakten de afgelopen maanden drastischer prijsstijgingen bekend. Vooral de stijgende kosten voor de logistiek bepalen de ticketprijzen in het nieuwe normaal.

De frieten zullen heet zijn, de pinten zullen koud zijn, Eddie Vedder zal in vorm zijn en toch is niet alles op de 46ste editie van Rock Werchter hetzelfde als voor corona. Het festival is namelijk een pak duurder geworden. Wie recent een ticket voor de volledige vierdaagse kocht, moest daarvoor 266 euro neertellen: dat is 23 euro of 9 procent meer dan in 2019.

Organisator Herman Schueremans kondigde die stijging vorig jaar in november aan en weet die aan de stijgende kosten. Ter vergelijking: tussen november 2018 en november 2021, het jaar waarin de verhoging dáárvoor werd aangekondigd, ging de index ‘maar’ met 6,6 procent omhoog. De prijs van Rock Werchter is dus harder gestegen dan de levensstandaard van de doorsnee-Belg. Het blijft dus het duurste festival van het land, maar als je de prijs van het ticket door het aantal festivaldagen deelt, gaat Tomorrowland er nog ruim over: 87,1 euro tegenover 66,5 euro per dag. Schueremans en co. prijzen ook onze noorderburen van de wei: Pinkpop vroeg 245 euro voor drie dagen (81,7 euro per dag) en zelfs het kleinere Best Kept Secret zit al aan 68 euro per dag.

Meer zelfs, in verhouding is de prijs van bijna alle grote en middelgrote festivals feller toegenomen dan die in Werchter, zo blijkt uit een steekproef van De Morgen bij achttien Vlaamse en twee Nederlandse events. Een combiticket voor Pukkelpop kost 245 euro, ofwel 20 procent meer dan drie jaar geleden. In diezelfde periode werd drie dagen Couleur Café 12 procent duurder. En dan is er nog het Luikse hiphopfestival Les Ardentes: van 132,5 euro in 2019 naar 187 euro vandaag, dat is dik 40 procent erbij. Tomorrowland verhoogde zijn prijzen met een al bij al bescheiden 5 procent, maar de organisatie kon wel al twee weekends vullen met mensen die hun kaarten uit 2020 hebben overgezet.

Dat de ticketprijs voor Rock Werchter minder snel stijgt, is natuurlijk omdat het festival al behoorlijk duur geworden was. Een combiticket voor Rock Werchter ging de laatste vijftien jaar van 160 naar 266 euro (plus 66 procent), terwijl de index in die tijd ‘maar’ 54 procent klom. Drie dagen Pukkelpop is vandaag 85 procent duurder dan in 2007. Een pintje kostte in dat jaar op Rock Werchter trouwens 2 euro. Vandaag betaal je in voorverkoop 3,25 euro voor een bon, wat neerkomt op 62,5 procent meer.

Sympathiek blijven

Een relatieve prijsstijging zegt ook niet alles. Reggae Geel werd 23 procent duurder en Cactus 12,5 procent, maar het gaat om dezelfde 15 euro. Festivals zijn soms ook veranderd tijdens de pandemie. De vrijdag van Extrema Outdoor transformeerde van een uit de kluiten gewassen campingparty tot een volwaardige festivaldag. Les Ardentes topte drie jaar geleden nog zijn affiche met het wat gedateerde Black Eyed Peas en wijlen Juice Wrld, terwijl ze volgende week uitpakken met de meest relevante hiphopaffiche van de zomer: Asap Rocky, Megan Thee Stallion, Stromae en Tyler, The Creator.

Sommige festivals compenseren de prijsstijging door extra festivaldagen aan te bieden, zodat de prijs voor een dag per combi goedkoper wordt. Zo wordt een weekendje WECANDANCE in Zeebrugge 4 euro duurder, maar bezoekers die 200 euro willen betalen voor twee weekends, komen net goedkoper uit. Hetzelfde verhaal bij Graspop, dat zijn jubileum in de verf zette met vier in plaats van drie dagen. Rock Zottegem pakt uit met een derde dag, maar twee dagen festival kosten nog steeds 95 euro. “Voor ons is het belangrijker dat we een sympathiek festival zijn en blijven”, zegt organisator Kurt De Loor.

Blijft de vraag waarom festivals sneller in prijs zouden moeten stijgen dan de inflatie. Zowat iedereen die zich dat de afgelopen jaren afvroeg, kreeg het antwoord dat de bands op de affiche ervoor zorgen dat prijzen stijgen. “Artiesten verkopen niets meer. Dus waar moeten ze hun inkomsten uit halen? Uit liveoptredens”, zei Herman Schueremans al in 2006 in deze krant.

Volgens Gilles De Decker van Paradise City, dat sinds 2019 zijn combiticket 8 procent duurder maakte, zit nog altijd “20 tot 30 procent” van de prijsstijging bij de bands. Timothy Heyninck van Lokerse Feesten nuanceert: “Artiesten indexeren hun prijzen uiteraard en die van de ploeg waarmee ze op pad zijn, maar ik zie geen plotse exuberante stijging. Wij merken vooral dat de leveranciers van bijvoorbeeld licht en geluid overbevraagd zijn. De uurlonen van technici zijn gestegen en dat wordt natuurlijk doorgerekend.”

Patrick Keersebilck van Cactusfestival in Brugge vult aan: “Veel vakmensen hebben tijdens de coronacrisis de livesector verlaten en wie gebleven is, kan hogere eisen stellen. We moesten na jaren een nieuwe podiumbouwer zoeken: die prijs ging meteen maal tweeënhalf. De ticketprijs van dit jaar is vastgelegd op een moment dat nog niet alle offertes binnen waren. Achteraf gezien hadden we die beter nog iets hoger gelegd om rond te komen.”

Muziekliefhebber en blut? Dan nog doet hoop leven. Ook na corona houdt een pak fijne festivals als Boomtown, Grensrock, Crisis Festival, Absolutely Free Festival, Boomtown, de Fonnefeesten, Maanrock en Dioniss de toegang (zo goed als) gratis.