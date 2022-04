Robert Pattinson keert terug: er komt een vervolg op ‘The Batman’

Het nieuws werk bekendgemaakt door filmmaatschappij Warner Bros op CinemaCon, een vierdaagse filmbeurs die momenteel in Los Angeles wordt georganiseerd.

Behalve Pattinson keert ook regisseur Matt Reeves terug voor het vervolg op het bioscoopsucces. De 56-jarige filmmaker bevestigde dat hij de film zal schrijven en regisseren. Details, zoals een datum waarop opnames moeten starten of wanneer de film in de zalen komt, kon Reeves nog niet geven.

The Batman, die begin maart in de zalen kwam, keert terug naar het begin van de carrière van Batman als misdaadbestrijder. In de film slaat hij de handen in elkaar met Catwoman -een rol voor Zoë Kravitz- en samen gaan ze de strijd aan met met Riddler (Paul Dano) en Penguin (Colin Farrell).

De nieuwe Batman is niet de enige superhelden-film die ze bij Warner Bros in de pijplijn hebben zitten. De animatiefilm DC League of Super-Pets komt eind juli in de zalen. In december is het dan de beurt aan Shazam! Fury of the Gods. Volgend jaar kruipt Jason Momoa nog eens in de huid van Aquaman voor Aquaman and the Lost Kingdom en in juni 2023 is Ezra Miller te zien in The Flash.