Rob Vanoudenhoven brengt met eerste kunstinstallatie een ode aan glory holes: ‘We zijn het hunkeren verleerd’

Rob Vanoudenhoven: “Ik heb mij gewaagd aan een eerste 3D-werk, een ‘installatie’ zoals ze in de sector zouden zeggen. Het is gebaseerd op het werk Huidhonger, dat ik tijdens de coronapandemie heb gemaakt. Het gaat om een mobiel toilet dat een totaal andere bestemming kreeg. Ik heb het geschilderd, een beetje in mijn stijl versierd en in de zijkant heb ik een gat uitgespaard. Dat gat verwijst naar het fenomeen van de glory hole.

“Blijkbaar is de glory hole ergens in de 18de eeuw in Londen ontstaan. Homoseksualiteit was toen nog verboden. Ik weet niet of je er de doodstraf voor kon krijgen, maar je kon er alleszins voor in de gevangenis vliegen. Daar moet een geval zijn geweest, waarbij een aantal mannen uit de aristocratie de daad hadden gepleegd, waarna de een de ander verklikt heeft. Zo zijn er uiteindelijk glory holes ontstaan in de toiletten van pubs en dergelijke, opdat de liefde alsnog bedreven kon worden zonder dat men elkaar nog kon verklikken.

Rob Vanoudenhoven: ‘Seksualiteit draait tegenwoordig om prestatie, in plaats van om liefde en tederheid.' Beeld Johan jacobs

“De bedoeling bij mijn werk is dat de mensen hun hand (en niets anders!) door het gat steken, waarna ze hopelijk iets moois kunnen beleven. Eigenlijk is het gebaseerd op iets dat mij zo’n dertig jaar geleden enorm heeft aangegrepen op een straattheaterfestival in Frankrijk. Daar zat toen iemand in de nis van een deur, met een zwart gewaad en rode zijden handschoenen aan, met naast zich een bekertje en een krijtbord met de woorden ‘caresseur publique’. Zodra je wat geld in dat bekertje gooide, stond die figuur recht en gaf hij je een ongelofelijk warme, respectvolle en tedere knuffel, gewoon de perfecte knuffel. Veel mensen werden daar emotioneel van en begonnen te huilen.

“Dan zie je toch hoeveel eenzaamheid er eigenlijk is. We hebben toch allemaal behoefte aan wat zachtheid? Maar als je ziet wat mensen elkaar tegenwoordig allemaal aandoen, vraag ik me wel eens af: kunnen we nog wel lief zijn voor elkaar?”

Pornoloze porno

“In een groot deel van mijn werk gebruik ik pornografie als grondstof, maar ik probeer de pornografie er zoveel mogelijk uit te halen. Ik probeer van de goorheid en de lelijkheid weer iets moois te maken. Die glory hole is natuurlijk iets puur seksueels en dat is net het punt, ik wil daar iets anders van maken. Ik wil er tederheid voor in de plaats brengen.

“Seksualiteit is de laatste jaren al te veel gecommercialiseerd. Het internet staat er vol mee, waardoor sommige mensen denken dat wat ze daar zien de standaard is. Voor veel jonge mensen is porno de norm geworden, omdat zij al op vrij jonge leeftijd met porno geconfronteerd worden. Ik heb in een soort TED Talk een oudere vrouw, een professor die op jonge mannen viel, daarover horen getuigen. Zij had die evolutie aan den lijve ondervonden. Ze vertelde over jongens die een spiegel nodig hebben om zichzelf ervan te overtuigen dat ze het goed doen. Vandaag draait het al te vaak om prestatie en niet meer om datgene waar seksualiteit, voor een groot stuk over gaat, namelijk liefde en tederheid.

Huidhonger Beeld Rob Vanoudenhoven

“Het zou niet slecht zijn om weer te leren hunkeren. We leven in een maatschappij waar alles snel-snel moet en waarin iedereen de beste wil zijn. We zijn het vermogen om te hunkeren verleerd. Alles is gericht op instantbevrediging. Bestel online voor 12 uur, en je ontvangt het gewenste nog de dag zelf. Als iets dan eens een keer niet geleverd wordt, is men witheet van woede.

“Daarom is een toilet misschien wel een mooi symbool. Het gemak, zoals ze vroeger zeiden, omdat je daar op je gemak zit. Daar kan je even tot rust komen, stoppen met presteren. Mensen krijgen al zoveel informatie binnen... Soms is het goed om even wat tijd te nemen, om elkaar lief te hebben, om iets met aandacht te kunnen doen. Gewoon: op het gemak.”

Huidhonger maakt deel uit van de expo Strange Days. Het staat tot eind juni voor Galerie Papillon, Oostende.