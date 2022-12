Rinus Van de Velde: zoveel avonturen te beleven tussen vier muren

In zijn beginperiode maakte Rinus Van de Velde naam met groots opgezette houtskooltekeningen, later integreerde hij tal van andere media. Via installaties, film, houtskool, keramiek en potloodtekeningen verkent Rinus Van de Velde nu zijn fictieve biografie. A Fictional Autobiography bevat recentere tekeningen in houtskool, potlood en oliepastel.

‘Please remember that your urge to escape has always been one of the principal appetites of your soul’, staat er onder een oliepastel op papier van een (jacht?)vliegtuigje tegen een helblauw uitspansel. Vluchtroutes uit de werkelijkheid, om er volop nieuwe te creëren. “De kunstenaar zegt: ‘Misschien is dat wat ik met mijn werk doe, de mogelijke betekenissen van een beeld uitproberen’”, noteert De Groene Amsterdammer-redacteur Jan Postma in zijn nawoord.

“Het imago dat Van de Velde van de veronderstelde echte Rinus creëert, is dat van een antiheld”, voegt Laura Stamps, werkzaam als conservator moderne en hedendaagse kunst in het Kunstmuseum Den Haag, eraan toe in haar inleiding. “Iemand die het liefst thuis blijft en alleen functioneert binnen de grenzen van zijn atelier. Een jongeman die, nadat hij even gegrepen was door de droom van het professionele schaken en tennissen, nu graag kunstenaar wil zijn, maar die zich nooit en te nimmer met de groten kan meten en nu maar ‘net doet alsof’”, aldus Stamps nog.

Beeld Courtesy Tim van Laere Gallery, Antwerp

We zien Van de Velde als ‘librarian’, als schaker, als tennisser of als spiedende voyeur. En als ambachtsman, die, aldus Stamps, de identiteit kan aannemen van talloze voorgangers uit de kunstgeschiedenis. “Hij trekt net zo makkelijk de jas van Rembrandt aan als die van Claude Monet of Alexej von Jawlensky.”

Postma noteert ten slotte deze treffende woorden uit Van de Veldes mond: “Uiteindelijk denk ik dat we die ficties nodig hebben, en zelfs als je ze niet nodig hebt, blijf je ze maken – in weerwil van jezelf.”

Rinus Van de Velde, A Fictional Autobiography, Hannibal Books, 240 p., 59 euro.