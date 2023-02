Rijksmuseum brengt grootste aantal Vermeers ooit samen: oogsnoepjes van een onweerstaanbare soort

Een tijdje geleden liepen we door het Vermeer Centrum in Delft. De plannen in Amsterdam waren toen nog niet gekend. De frustratie die we voelden tijdens het bezoek groeide mee met de fletsheid van de foto’s van de 37 schilderijen van Johannes Vermeer (1632-1675) op de benedenverdieping van het gebouw. De bekendste werken zoals Het melkmeisje, Meisje met de parel en Het straatje zijn dan wel in Nederland gebleven, het overgrote deel vertoeft een heel pak verder van huis. Washington, Tokio, New York om maar enkele buitenlandse verblijven te noemen en eentje vastgelijmd in de collectie van de Britse royals. Die schilderijen ooit samen zien leek een utopie. Vermeer is veel te gegeerd en te kwetsbaar om te pas en te onpas op een vliegtuig te zetten.

Het is een gedeeld leed met vele andere kunstminners op deze aardkluit. Toen co-curator Pieter Roelofs tijdens de internationale persconferentie in het Rijksmuseum vroeg wie al een volwaardige expo van Vermeer gezien had, waren er slechts enkelingen die hun hand in de lucht staken. Hun leeftijd sprak boekdelen. “Niemand onder de 40, tenzij erg jong, heeft ooit de kans gehad om zoveel Vermeers samen te zien”, klonk het. “De laatste tentoonstelling dateert uit 1996 in het Mauritshuis in Den Haag.”

'Meisje met de parel', Johannes Vermeer, 1664–67, olieverf op doek. Mauritshuis, Den Haag. Legaat van Arnoldus Andries des Tombe, Den Haag Beeld Margareta Svensson

Ahamomenten

Er zijn dus 28 kunstwerken te zien en dat is ook exact wat je van de expo mag verwachten: 28 Vermeers en een tijdslijn. Leve de Nederlandse directheid, zonder omwegen, zonder frullen. De ruime zalen zijn aangekleed in stijlvol blauw, rood en groen. Er zijn geen VR-hoekjes aanwezig, geen interactieve zone waar gespeeld wordt met de resultaten van recent technisch en kunsthistorisch onderzoek, ook de zaalteksten blijven spits. Evengoed zijn er geen artefacten, brieven, linken naar tijdsgenoten of persoonlijke weetjes over Vermeer te bespeuren, dat komt aan bod in de gelijklopende expo Het Delft van Vermeer te zien in het Prinsenhof in Delft.

Wat de tentoonstelling in Amsterdam op die manier doet is je de kans geven om de kunstwerken van naaldje tot draadje te gaan analyseren. De werken zijn opgedeeld per thema. Geen clichés, wel prikkelende onderwerpen zoals ‘Mannen op bezoek’, ‘Van heel dichtbij’ en ‘Muzikale verleiding’, afgestemd op de interesses van de kunstenaar. Telkens wordt ingezoomd op een detail van een van de kunstwerken. Je tuimelt van het ene ahamoment in het andere, daarbovenop schept het inzicht over de kunstenaar.

Johannes Vermeer is altijd een groot enigma geweest. De Delftenaar was samen met Rembrandt van Rijn bij de sterkhouders van de Nederlandse Gouden eeuw, dat is een zekerheid. Maar hoe hij eruitzag, wat voor leven hij leidde, wie hij precies schilderde is voor een groot deel een raadsel. Er zijn geen dagboeken van de man terug te vinden. “Vermeer leer je vooral kennen door naar zijn werk te kijken”, beaamt directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits.

Hoogtepunten

Vanaf de eerste zaal is het menens. Gezicht op Delft bijt de spits af, samen met Het straatje. Twee van zijn bekendste werken. De belichting is zo uitgekiend dat het lijkt alsof elk werk een centimetertje uit zijn kader treedt. Elke herinnering die we tot nu toe hadden van een Vermeer is intussen vakkundig uit het geheugen geknipt. Beter dan dit kan bijna niet.

De hoogtepunten volgen elkaar op. Het zit hem steeds in de details. De intensiteit van de kleuren, het peperdure ultramarijn in Het melkmeisje springt van het doek af. Het ongrijpbare, laat staan te schilderen, daglicht dat op Schrijvende vrouw met dienstbode valt. Het bijna tastbare gordijn en de verstilde sfeer in Brieflezend meisje bij het venster. De verfijnde huisraad die steeds aanwezig is in de werken. Alsof hij de inboedel van zijn rijke schoonmoeder Maria Thins, waar hij vermoedelijk bij inwoonde, voor elk schilderij opnieuw had ontvreemd.

'Het glas wijn', Johannes Vermeer, ca. 1659–61, olieverf op doek, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, Berlijn Beeld Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

‘Van heel dichtbij’ gaat verder in op die details. Ook is het de zaal van Meisje met de parel. “Iedereen ziet een andere vrouw in het meisje”, verklaart Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis in Den Haag, een deel van haar succes. “Ze staart je aan, waar je ook staat, met haar lippen vochtig en een beetje geopend. Haar tulband verhult de haren. Heeft ze een volle bos krullen of steile, ravenzwarte lokken? Niemand weet het. Wat ik leerde van zoomgesprekken in covidtijden kan je ook op dit schilderij toepassen. Je ziet alleen een gezicht. De rest fantaseer je er zelf bij. Het werk opent je verbeeldingsvermogen.”

Even verderop staart een iets minder bekend gezicht met dezelfde indringende blik je aan. Het meisje met de rode hoed, overgevlogen uit Washington moet niet onderdoen voor haar beroemde zaalgenoot. Een nietsontziende kracht straalt van het kleine doek af.

Vermeer had een fantastisch oog voor compositie. Je ziet het niet direct, maar je voelt het wel. Het verklaart de sterkte van de expo waar onzichtbare lijnen overal in het rond zweven. Hadden mijn ogen tanden, dan waren Vermeers doeken al lang aan stukken gereten. Het zijn stuk voor stuk oogsnoepjes van een bijna onweerstaanbare soort. Bij het buitenstappen daagt het besef dat ons gouden ticket voor deze snoepjeswinkel wellicht maar eenmalig geldig was. Hoelang zal het immers duren voor we weer zoveel Vermeers samen zullen zien?

Vermeer loopt tot 4 juni in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Beeld Rijksmuseum, Amsterdam.

Beeld A. van der Hoop