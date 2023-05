Rijkemensjeskijken voor jongvolwassenen: ‘Knokke off’ mist een eigen smoeltje

Zouden ze bij Toerisme Knokke-Heist in hun nopjes zijn met de wijze waarop hun Lippensville wordt geportretteerd in Knokke off? Deze flashy tienerfictiereeks schuwt hoegenaamd de clichés niet rond Vlaanderens meest hautaine badstad, laat staan die rond de Vlaamse high society tout court. Knokke blijft er een broedplaats voor verwaande corpsballen en arrogante fils én filles à papa die vol venijn neerkijken op al wie niet tot hun kaste behoort. Ze verplaatsen zich in peperdure cabriolets. Ze knopen niet gehinderd door fashion sense hun pastelkleurige sweaters rond hagelwitte polo’s. Ze misprijzen hun hologige ouders die elkaar aan de lopende band bedriegen om de schreeuwerige leegte die de overload aan luxe garandeert mee te dempen. ’t Is een wuft, claustrofobisch wereldje waar chauvinisme en institutioneel racisme prima gedijen. Een waar Eden voor ’t witte patriarchaat. Geen wonder dat die kids aan de antidepressiva hangen, hun ouders chanteren of tot psychopaat vervellen.

Echt het type fictiereeks dat je aan je überzelfbewuste, door TikTok en Snapchat overprikkelde tiener wil aanraden. Nu ja, Knokke off doet niet veel anders dan Amerikaanse series zoals Dallas, Dynasty, Falcon Crest, Beverly Hills 90210, The O.C., The White Lotus of Euphoria: ’t plebs verlekkerd laten meegenieten van de diepmenselijke gebreken die ook de bestbedeelden onder ons kwellen. Rijkemensjeskijken, quoi. Maar in tegenstelling tot bovengenoemd rijtje kleppers ontbeert Knokke off een eigen smoeltje. De labiele tieners zoeken er dan wel even wanhopig een afleiding in seks en coke als de protagonisten van Euphoria, zo wervelend of ontregelend als die Amerikaanse topreeks wordt het nooit. Misschien omdat Knokke off zich met een overgesimplifieerd wereldbeeld te krampachtig richt op de young adult-markt?

Sukkels

Geen kwaad woord over de degelijke tot zeer goede acteerprestaties van Pommelien Thijs, Kes Bakker en Eliyha Altena. Zij houden zich staande naast straf performende veteranen zoals Geert Van Rampelberg, Ruth Becquart en Anna Drijver. De fotografie is top notch, de beeldvoering wedijvert met die van Amerikaanse kwaliteitsfictie, de montage doet soms behoorlijk gedurfd aan en de acteursregie is bij momenten gevoelig voor details die de karikatuur slim omzeilen. Als dat scenario zijn doelpubliek nu eens niet voor vooringenomen sukkels hield, dán zou de lat pas hoog liggen. Wat te denken van de gemakzuchtige uitwerking van al die champagne nippende one-percenters die halfdronken en geil door de duinen hossen? Van de tenenkrullende dagboekkronkels die Pommelien Thijs in de mond gelegd krijgt (“Ik hou van je maar ik voel me zo eenzaam als ik bij jou ben”).

Desalniettemin: geen moment aan een frigobox moeten denken.

Te zien op VRT Max.