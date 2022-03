‘Rien à foutre’: een hoogvlieger, deze lowbudgetfilm over lowcostmaatschappijen ★★★☆☆

Een film maken in de niet-zo-wondere wereld van de lowcost-luchtvaartmaatschappijen, dat daar nog niemand was op gekomen! De onmogelijke uren, de erbarmelijke lonen, het gebrek aan menselijkheid en empathie, de klikcultuur, de druk om te verkopen en de eeuwige verplichting om te glimlachen tot je mondhoeken ervan gaan trillen: het is op zich al stof genoeg voor een Ken Loach-achtig sociaal drama.

Maar regisseurs Julie Lecoustre en Emmanuel Marre hebben iets anders voor ogen. Zij kiezen in hun Belgisch-Franse langspeelfilmdebuut Rien à foutre voor een gevoeligere aanpak. De zieldodende omgeving waarin hoofdpersonage Cassandre (La vie d’Adèle-ster Adèle Exarchopoulos) haar kost verdient, wordt uitgebreid geschetst, maar dient vooral als een treffende, originele metafoor voor haar mentale toestand: een plek waar werknemers hun emoties zoveel mogelijk moeten uitschakelen vormt het ideale toevluchtsoord voor een vrouw die na een tragische gebeurtenis niets meer wil voelen.

Noodlanding

Cassandre werkt voor Wing, een smakeloze Ryanair-kloon die u spontaan alle zin om op citytrip te vertrekken zal ontnemen. Al meer dan twee jaar vliegt ze dag in, dag uit naar de zonnigste uithoeken van Europa. En toch leidt ze een somber, kleurloos bestaan – alle hashtags en filters op haar Instagram-account ten spijt. Op het eerste gezicht lijkt Cassandre vrij als een vogel, aan niets of niemand gebonden. Maar eigenlijk is ze een slaaf, niet alleen van haar werkgever, maar ook van de pijn die ze zo hardnekkig probeert te ontvluchten. Een noodlanding wordt steeds onvermijdelijker.

Adèle Exarchopoulos zet haar ongeëvenaarde naturel optimaal in, nog versterkt door de hyperrealistische cameravoering en de authentieke locaties waarin ze speelt. Lecoustre en Marre draaien lowcost en vertellen nog zuiniger dan de karig belegde broodjes kaas die Cassandre aan boord verkoopt. Maar in de cinema is dat net een goede zaak. Rien à foutre heeft veel te bieden.

Rien à foutre speelt vanaf 16/3 in de bioscoop.