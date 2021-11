Ridley Scotts ‘House of Gucci’ is een chaotisch defilé van filmsterren ★★☆☆☆

Een wereldberoemde familienaam. Bergen geld. Bedrog. Moord. En oogverblindende outfits. Het verhaal van de Gucci-dynastie heeft alles om een groots, tragisch filmspektakel op te leveren. Toch is House of Gucci meer commedia dell’arte dan shakespeareaans koningsdrama.

Het script, gebaseerd op het boek van Sara Gay Forden, overspant drie decennia. Beginpunt is de ontmoeting tussen de volkse Patrizia Reggiani (Lady Gaga) en Maurizio Gucci (Adam Driver), de stijve hark die zijn vader Rodolfo zou moeten opvolgen als kapitein van het familiebedrijf, maar daar weinig voor voelt. Wanneer Maurizio met Patrizia trouwt, wordt hij terstond onterfd. Later vindt hij alsnog zijn weg naar de troon van het Huis Gucci. Onder invloed van de ambitieuze Patrizia? Of is er in hem iets veranderd? Wie zal het zeggen? Deze film alvast niet: het scenario slaagt er nooit in door te dringen tot de protagonisten. Hun motieven en diepste gevoelens blijven vaag, ondanks de overdreven speelduur van 2 uur en 38 minuten.

Tikje gaga

Dat de kijker mag oordelen over Patrizia’s drijfveren – zit ze vanaf het begin achter het Gucci-fortuin aan of is ze gewoon stapelverliefd? – is lovenswaardig. Alleen zorgt het voor weinig betrokkenheid. Ook Maurizio blijft een groot vraagteken: we zien hem evolueren van charmante kluns naar kille haai, maar wat drijft hem? Zo wordt het wel erg moeilijk om je de intriges van deze film – en dat zijn er veel – aan te trekken.

Jared Leto als Paolo Gucci. Beeld Courtesy of Metro Goldwyn Mayer

Ook het opzichtige acteerwerk zorgt voor stevige kreuken. Ja, Lady Gaga schittert, vooral in de eerste helft van de film, als Patrizia: ferm, levenslustig, maar ook een tikje gaga. Maar Jared Leto in de rol van sufferd Paolo Gucci speelt ronduit onnozele komedie. Bij elke verschijning zuigt hij, hijgerig hengelend naar een Oscarnominatie, elk spatje drama uit de film. Regisseur Ridley Scott (Alien) heeft zijn acteurs niet in de hand, de toon schiet alle kanten uit. Enkel Al Pacino vindt helemaal het juiste midden tussen karikatuur en tragiek, én het juiste fake-Italiaanse accent. House of Gucci is als een chaotisch defilé waar elk model door een andere designer gekleed wordt.

‘House of Gucci’ speelt vanaf 24/11 in de bioscoop.