‘Riceboy Sleeps’: intieme zoektocht naar wortels tussen Canada en Korea ★★★☆☆

“Jullie opdracht voor volgende week: stel een stamboom van jullie eigen familie op. Maak er iets creatiefs van!” Terwijl een gedreven leraar een bende Canadese highschoolpubers probeert warm te maken, cirkelt de camera gespannen rond de vijftienjarige Dong-Hyun (rol van Ethan Hwang). Voor hem, de enige leerling in de klas met een andere huidskleur, is dit niet zomaar een huistaakje. Dong-Hyuns stamboom heeft wortels aan de andere kant van de wereld, in Zuid-Korea. Maar rond dat verleden hangt een waas van taboe en tragedie. Zijn moeder (krachtige vertolking van de Koreaanse danseres Choi Seung-yoon), die in 1990 Korea verliet met haar toen zesjarige zoon onder de arm, zwijgt in alle talen over Dong-Hyuns vader, en hoe die zich van het leven beroofde. Resultaat: Dong-Hyun voelt zich al sinds zijn prille jeugd ontworteld.

Regisseur Anthony Shim lijkt de opdracht van de leraar zelf ter harte te nemen. Met zijn tweede langspeelfilm duikt hij in zijn eigen verleden. Niet dat Riceboy Sleeps een autobiografie is: enkele belangrijke plotwendingen en personages zijn verzonnen. Maar een uiterst persoonlijke film is het wel. Je voelt meteen dat Shim, die net zoals Dong-Hyun op jonge leeftijd vanuit Korea naar Canada migreerde, dezelfde pesterige opmerkingen van zijn klasgenoten moet geïncasseerd hebben - “je lunch stinkt naar scheten!”.

Verscheurde identiteit

Wie naar de bioscoop gaat in de hoop nieuwe, ontluisterende ervaringen op te doen, hoeft zich voor Riceboy Sleeps niet te haasten. Shim trekt je mee in zijn verhaal, zonder echt iets op tafel te leggen dat nog niet verteld werd in originelere films als Minari of Everything Everywhere All At Once, die elk op hun manier inzoomen op de verscheurde identiteit en de generatieconflicten binnen de Aziatische diaspora in Noord-Amerika.

Algemener gesproken gaat Riceboy Sleeps over een jongeman die een masker opzet om zijn anders-zijn te verbergen, en dat uiteindelijk weer moet leren afzetten. Voor de spiegel trekt de jonge Dong-Hyun zijn ogen smalend tot spleetjes. Jaren later zien we hem voor diezelfde spiegel blauwe kleurlenzen insteken. Zijn haren zijn geblondeerd, op school noemt iedereen hem David.

Barry Jenkins toonde in het moeilijk te overtreffen Moonlight een gelijkaardige, door geïnternaliseerde zelfhaat aangedreven transformatie. Maar cinema is geen competitie, en Riceboy Sleeps heeft troeven genoeg om zijn gebrek aan originaliteit te compenseren: visuele schwung bijvoorbeeld - Shim filmt alles in lange, zwevende steadycamshots -, maar vooral authenticiteit en intimiteit. In het derde luik, dat zich afspeelt in Korea, komt de ruwe maar liefhebbende band tussen moeder en zoon prachtig op de voorgrond.

‘Riceboy Sleeps’ speelt vanaf 23/8 in de bioscoop.