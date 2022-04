Rheinzand pakt op tweede album uit met hun hoogst dansbare wereld van Atlantis

Twee jaar geleden ging hun debuut onherroepelijk verloren door de pandemie. Maar vandaag mag u weer dansen op Rheinzand. Atlantis Atlantis is de tweede filmische discofantasie van producer Reinhard Vanbergen, zijn zingende vrouw Charlotte Caluwaerts en Mo Disko van The Glimmers. We polsten naar de belangrijkste elementen in de atmosfeer van Atlantis.

1. Retrofuturisme

In ‘Facciamo l’amore’ sluimeren de jaren zeventig niet zozeer, maar dwingen ze je heupen spontaan tot een boogie onder een flikkerende discobal. Ook elders op de plaat is datzelfde dansbare verleden nooit veraf. “Het is niet de bedoeling om authentiek retro te zijn,” benadrukt Reinhard Vanbergen evenwel. “Maar ik geloof wel dat iedereen onbewust teruggaat naar zijn eerste tien levensjaren. Charlotte keert bijvoorbeeld altijd terug naar de jaren tachtig, en intuïtief neig ik meer naar de seventies hoewel ik in 1977 ben geboren.” Caluwaerts knikt: “Ik ben de jongste van vijf thuis - ja, vijf (lacht) - en ben tien jaar later geboren dan Reinhard, maar ik groeide ook op met muziek uit die periode.”

De seventies mochten wel onder geen beding een gimmick worden, drukken ze ons op het hart. “De song ‘Facciamo l’amore’ is trouwens geïnspireerd op een Fellini-achtig hotel in Italië”, vertelt Caluwaerts. “Fleur Boonman, de vriendin van drummer Stephan Misseghers (ook bekend van dEUS, GVA) is fotografe en regisseur. Die toonde voortdurend foto’s van dat hotel. ’s Avonds begon de inspiratie bij mij op te borrelen, en zo is die song ontstaan. Mijn broer heeft een paar jaar op Sardinië gewoond, dus daar dank ik het wellicht mee aan dat ik een mondje Italiaans spreek. Ik kom alleszins weg met de accenten en zo.” (lacht)

2. Róisín Murphy

De Ierse artpopqueen Róisín Murphy drukte evengoed haar stempel op de plaat. Maar wat heeft Rheinzand verder met het Mardi Gracieuze achternichtje van Grace Jones, die op het podium al eens wil overkomen als een kruising tussen Marlène Dietrich en Siouxsie Sioux?

Caluwaerts belijdt graag haar liefde voor Róisín Murphy: “Ik heb heel wat voorbeelden, mensen naar wie ik opkijk en die me qua stijl beïnvloeden. Een golden voice als Dolly Parton vind ik bijvoorbeeld fabuleus. Maar ook Róisín Murphy is zo iemand voor wie ik onwaarschijnlijk veel bewondering heb. Ze is geen piepkuiken van achttien meer, maar kan terugblikken op een lange en avontuurlijke carrière. En op haar 48ste heeft ze nog steeds niets aan relevantie ingeboet: noch als zangeres, noch als zot stijlicoon.

“Ook vocaal inspireert ze me. Ze is geen belcantozangeres, maar wel een geboren allroundperformer die erin slaagt om onder élke omstandigheid cool te blijven.”

De zangeres van Moloko biechtte ons ooit op dat ze meer actéért dan zingt wanneer ze een song in de studio vastlegt of op het podium vertolkt. “Daar zijn we dan weer helemaal anders in. Ik streef zelf naar zoveel mogelijk authenticiteit, als muzikant en zangeres. Een rol spelen kan ik zeker, maar wil ik niet. Integriteit is echt wel belangrijk in mijn performance.”

Vanbergen is die wet van Murphy toch iets meer genegen: “Ik denk dat het heel interessant is om soms een personage aan te nemen, en van daaruit te schrijven. Zoals David Bowie, die slag om slinger een nieuw alter ego aannam. Je hóéft niet altijd in jezelf te graven, je dagboek uit te spitten of je ziel om te woelen.”

3. Een verloren debuut

Atlantis Atlantis mag je beschouwen als een zoete revanche op de voorbije twee jaar. Een artiest moet maar de pech hebben om te debuteren in de slechtste maand van het slechtste jaar van dit decennium. Twee jaar geleden bracht Rheinzand zijn eerste plaat uit toen de lockdown begon. “Je kan inderdaad maar één keer debuteren, dus het was allerminst fijn”, knikt Vanbergen. “Maar de eerste weken waren nogal apocalyptisch, dus dat verloren debuut was toen het laatste van onze zorgen.”

Caluwaerts knikt: “Dat die plaat in het water viel omdat er geen optredens waren, is natuurlijk jammer. De erkenning missen we wel. Maar alle artiesten zaten in hetzelfde zinkende schuitje, dus daar kon je jezelf ook enigszins aan optrekken. Bovendien gaat het ons meer over de schepping dan het succes. We maken muziek om de muziek. Voor ons was het al een hoogtepunt dat we die plaat afgewerkt hadden en zo goed vonden.”

Vanbergen is het daarmee eens. “Het creatieproces vinden we veel spannender. Succes is welkom, maar het is ook een bijna onmogelijke puzzel waar alle stukjes ineens op magische wijze perfect moeten samenvallen. Je kan succes niet voorspellen. De pandemie was wel een mokerslag voor alle artiesten in de middenlaag. De headliners zijn allemaal vastgelegd, en heel wat festivalaffiches namen de line-up over van het vorige jaar. Het wordt steeds moeilijker om als middenmoter concerten vast te leggen. Maar goed: dat schept ook weer tijd en ruimte voor andere zaken.”

4. Atlantis

De naam Atlantis doet meteen denken aan de gelijknamige mythe over een eilandenrijk dat plotseling verdween in zee. Een voormalig paradijs dat werd opgeslokt door natuurgeweld en sindsdien een verzonken stad is. “Maar er is ook een plek op Ibiza die Atlantis heet”, zegt Caluwaerts. “En jawel, in Gent is ook een nachtclub met diezelfde naam - ‘den Atlantic’. Maar we noemden de plaat naar de ondergelopen steengroeve in Ibiza. Om er te voet heen te gaan, moet je een stevige en moeilijke wandeltocht ondernemen. Op weg daarheen sprong ik ergens in zee, en toen werd ik pijnlijk gebeten door kwallen. Om kort te gaan: we zijn daar dus nooit geraakt. Op die manier bleef Atlantis een mythische plaats voor ons. Een eeuwige belofte. Dat idee vinden we wel romantisch: alsof je eeuwig op zoek bent naar de ultieme song, de ultieme inspiratie. Of gewoon de drang naar het nachtleven, de roes en zelfs de kater.”

Atlantis Atlantis van Rheinzand is zopas verschenen bij Music For Dreams.