‘Return to Dust’: emotionele plattelandsfilm die de Chinese regering niet graag ziet ★★★★☆

Eén groot thema verbindt de Chinese regisseurs die zich buiten de mainstream ophouden: een onbehagen over hoe hun land in de 21ste eeuw evolueert. Al leggen ze allemaal andere accenten. Li Ruijun heeft een scherp oog voor hoe plattelanders tweederangsburgers zijn geworden, als ze al niet gewoon als grofvuil langs de kant van de weg worden achtergelaten.

In zijn zesde langspeelfilm Return to Dust worden een man en een vrouw van middelbare leeftijd aan elkaar gekoppeld. Hij is een analfabeet die op het land arbeidt. Zij heeft een lichamelijke beperking, is onvruchtbaar en incontinent. Er wordt verwacht dat het huwelijk niets wordt, maar het tegendeel blijkt waar: de twee bloeien op in elkaars gezelschap. Hun liefde is subtiel doch niet te smoren. Ondanks de tegenslagen en pesterijen die in de erg hiërarchisch gestructureerde Chinese maatschappij ingesleten lijken.

Pictorale finesse

Met een zelden geziene pictorale finesse verleent Li dit eenvoudige verhaal een overrompelende emotionele kracht. Elk shot (het zijn er ruim 160) is tot in het kleinste detail uitgewerkt. De positie van de camera, de plaatsing van acteurs en objecten in het beeldkader, plus het verbluffende kleurenpatroon braiseren elke vorm van gemakzuchtig naturalisme. Wat licht betreft, laat Li zich onbeschroomd inspireren door schilders als Georges de La Tour en Vincent van Gogh.

Tot een jaar of zeven, acht geleden konden Chinese filmmakers relatief probleemloos dat onbehagen over het nieuwe China ventileren. Die tijden zijn, met de almaar groeiende macht van Xi Jinping, voorbij. Return to Dust is door de Chinese overheid gecensureerd. Op een onhandige wijze, zoals blijkt uit het gespleten einde. Desondanks blijft de boodschap overeind: dit is een land dat in naam van de vooruitgang inwoners met onvoldoende toegevoegde waarde in de steek laat.

Vanaf morgen in de bioscoop.