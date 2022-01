‘Reservation Dogs’ gooit alle clichés overboord

Belinda van de Graaf zet de blik op oneindig. Vandaag: ‘Reservation Dogs’ op Disney+.

Je ziet zo dat Bear, Elora, Cheese en Willie geen volleerde dieven zijn. Als de tieners op klaarlichte dag een truck met een lading chips stelen, hebben ze geen idee hoe ze de laadklep moeten sluiten. Onderweg kibbelen ze over het dragen van een veiligheidsgordel. En als ze de sloperij op rijden, waar ze de wagen willen verpatsen, is Cheese al snel verwikkeld in een Tarantino-achtig nonsensgesprekje met een van de slopers.

Bear, Elora, Cheese en Willie zijn de vier jonge helden van Reservation Dogs, een heerlijke, droogkomische coming of age-serie die zich – heel uniek – afspeelt op locatie in Okmulgee (Oklahoma). Okmulgee is het woongebied van de Muscogee Nation, een federaal erkende Indiaanse stam. En dat niet alleen. Bijna de gehele cast en crew is samengesteld uit Native Americans, wat de serie een indrukwekkende authenticiteit geeft.

De 15-jarige Bear die samen met zijn vrienden kleinere en grotere diefstallen pleegt om met het geld het gehucht zo snel mogelijk te kunnen verlaten, wordt gespeeld door de charmante D’Pharaoh Woon-A-Tai, een Oji-Cree-acteur uit Canada. Bear is een geboren leider, maar hij kan niet zo goed vechten. Als hij weer eens door een concurrerende tienerbende in elkaar is geslagen, wordt hij steevast bezocht door de geest van een oude krijger.

Fantastisch is het moment waarop de geest voor het eerst aan Bear verschijnt, te paard, met een veer op zijn hoofd. Deze Spirit zegt door de geestenwereld te reizen, op zoek naar verloren zielen. ‘Jij en je gangstervriendjes, wat doen jullie eigenlijk voor je volk?’, vraagt hij. Het zijn dit soort magische momenten waarop de oude, inheemse cultuur zich verrassend vermengt met het leven van de tieners in hedendaags Amerika. Veel perspectief biedt het leven van die jongeren niet. Ze hangen wat rond, vinden afleiding in graffiti en paintball en verzinnen van alles om aan geld te komen en naar het ‘beloofde land’ te vertrekken: Californië.

Ondertussen is de titel Reservation Dogs niet zomaar een leuke variatie op Reservoir Dogs, de hitfilm van Quentin Tarantino over een stel bandieten. De tieners kleden zich op zeker moment als de Tarantino-gangsters, in zwarte pakken, en zijn net als Tarantino gevormd door de populaire cultuur. De een kijkt naar een Godzilla-film, de ander draagt een Wu-Tang Clan-shirt. De fietsende rappers die ze geregeld tegenkomen en die gespeeld worden door echte rappers Lil Mike en Funny Bone, vertegenwoordigen de rapcultuur waar ze zo aan verslingerd zijn.

Het referentiekader van hedendaagse inheemse Amerikanen behelst kortom meer dan het indianenmeisje Pocahontas, lijken bedenkers Taika Waititi en Sterlin Harjo te willen zeggen. Het gaat in de zwarte komedie om een combinatie van tradities, om fusion, zoals dat zo mooi heet. Maar het kan ook betekenen dat ze ergens tussen die tradities terecht kunnen komen, en dat ze zelf moeten uitdokteren waar het heen gaat. Het morele kompas bijstellen hoort erbij.

Te zien op Disney+