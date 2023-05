‘Renfield’ had wat meer Nicolas Cage kunnen gebruiken ★★☆☆☆

Vijfendertig jaar geleden speelde Cage een literaire agent die leefde in de waan dat hij een vampier was. Dat iemand zich Vampire’s Kiss vandaag nog herinnert, is vooral te danken aan de waarlijk uitzinnige prestatie van Nicolas Cage. Hoe toepasselijk dat hij vandaag eindelijk de Vampier aller Vampiers mag vertolken: in Renfield meet hij zich de scherpe tanden van graaf Dracula aan.

Maar de titel geeft het weg: regisseur Chris McKay (The Lego Batman Movie) zoomt vooral in op Dracula’s hulpje Renfield (Nicholas Hoult), die het na een eeuwigheid stilaan beu is om onschuldige burgers te vermoorden opdat zijn baas zich aan hun bloed tegoed kan doen. In het hedendaagse New Orleans probeert hij zich van het vampierenjuk te bevrijden, maar hij rijdt daarbij tegen de kar van de lokale maffia – alleen in de idealistische agente Rebecca (Awkwafina) vindt hij een zielsverwant.

Zo mixt Renfield niet alleen horror en komedie door elkaar, maar wordt de film gaandeweg steeds meer een met actie volgepropte buddy cop movie. Dat de actiescènes volledig over the top zijn (en iets te veel zijn afgekeken van Wanted en The Matrix) zet enkel in de verf dat McKay nooit goed lijkt te weten waar hij naartoe wil met zijn film.

Het eerste uur van Renfield is uiterst entertainend: de spookachtige sfeer van New Orleans wordt wat uitgespeeld, Hoult weet zich de juiste tongue-in-cheekhouding aan te meten, en tussendoor mag Cage een paar scènes stelen. Naar het einde toe wordt Renfield echter een uiterst middelmatig zootje, waarin opzichtige trucs als slowmotion zonder inspiratie worden uitgespeeld en Dracula steeds meer lijkt te verdwalen in een actiefilm van dertien in een dozijn, die veelal door bordkartonnen personages wordt bevolkt.

Cage verdient beter dan dat. In de openingsscène van Renfield vertelt het titelpersonage hoe hij Dracula’s knecht is geworden, en plaatst McKay zijn twee acteurs in klassieke beelden uit de eerste Hollywood-verfilming van Dracula. Het is in een film van dat kaliber dat Cages incarnatie van Bram Stokers legendarische vampier een plekje verdient. Het zou ons niet verbazen dat Renfield over 35 jaar hetzelfde lot is toebedeeld als Vampire’ Kiss: een veelal vergeten film waarvan mensen zich enkel de prestatie van Nicolas Cage zullen herinneren.

Renfield speelt nu in de bioscoop.