Renaissance-schilderijen in een interactieve mix vormen een prettig gestoorde game ★★★☆☆

Joe Richardson hanteerde de techniek vier jaar geleden met zijn experiment Four Last Things, en met de opvolgerThe Procession to Calvary breidt hij dat nog wat uit. Daarvoor verzamelde hij digitale afbeeldingen van meer dan tachtig schilderijen, van schilders als Rembrandt, Botticelli, Brueghel, Michelangelo, Memling en Van Eyck. Hij knipt daar figuren uit, husselt die door elkaar, en maakt dààrvan de personages en de decors.

Ieder tafereel is weer een verrassing. Beeld Nephilim

Wat natuurlijk helpt is dat The Procession een point and click adventure is, een technisch niet al te veeleisend videogamegenre waarbij de tweedimensionale decors in essentie zoekplaatjes zijn, waar u voorwerpen moet uithalen, personages kunt aanporren om een conversatie te starten, en dingen uit diezelfde omgeving en uw inventaris met elkaar dient te combineren. Het is een vandaag bijna uitgestorven genre, dat vooral nog in de herinnering van wat oudere gamers leeft: alleen in de jaren 80 en 90 was het eventjes heel groot met klassiekers als The Secret of Monkey Island en Space Quest.

Die games dreven op logische puzzels met een geslepenheid die u echter op geen enkel moment tegenkomt in The Procession to Calvary: de verbanden die u moet zien te ontdekken tussen twee objecten zijn afwisselend extreem vanzelfsprekend en zeer vergezocht, terwijl ze in die zonet genoemde classics uitgerekend tussen die twee in zaten. Een goeie adventuregame drijft op een logica die min of meer universeel is, niet een die alleen tussen de oren van de maker leeft.

Niet zelden duiken er - natuurlijk - figuren uit de christelijke iconografie op. Beeld Nephilim

Dat Richardson een prettig gestoorde fantasie heeft, is tegelijkertijd wel hetgeen wat The Procession to Calvary zijn belangrijkste kracht geeft: de blasfemische, sympathiek kinderachtige, meermaals de vierde muur doorbrekende humor. Wie wel kan lachen om de Classical Art Memes op social media, krijgt hier in essentie de videogameversie ervan. Met een hoop gesampelde figuren uit de christelijke iconografie die in deze game een heel andere identiteit krijgen. Zoals de uit zo’n schilderwerk gelichte Jezus Christus als een zelfingenomen tiep die zijn omstanders goocheltrucjes leert, of een ‘vrouw op een ezel’ die het spelerpersonage op een epische manier in de zeik neemt.

'The Procession to Calvary' is een 'point and click adventure' uit de traditie van gameklassiekers als 'The Secret of Monkey Island'. Beeld Nephilim

De interactieve collages waarin The Procession to Calvary u brengt zijn zo fascinerend dat ze de belangrijkste reden zijn waarom u blijft doorspelen. En de manier waarop ze zijn geanimeerd– denk aan Terry Gilliams Monty Python’s Flying Circus-animaties– draagt extra bij tot dat prettig gestoorde sfeertje.

The Procession to Calvary is nu uit voor Xbox Game Pass. Afgelopen zomer verscheen de game voor PlayStation, Switch en pc.