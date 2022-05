Renaat Vandepapeliere van platenlabel R&S vrijgesproken van discriminatie

Volgens Chaudhuri was hij het slachtoffer van discriminatie, werd hij onrechtmatig ontslagen en was er ook sprake van discriminatie bij het label. Artiesten die hij had voorgedragen, zouden door het label en Vandepapeliere weggezet zijn als ‘betekenisloos’. Volgens Chaudhuri, die als talentspotter werkte, zou de R&S-baas ook gezegd hebben dat de geschiedenis van techno nu eenmaal “erg wit” was.

Een rechtbank in London oordeelde nu dat Chaudhuri als freelancer voor R&S werkte. Zijn claim over onterecht ontslag werd daarom afgewezen.

Renaat Vandepapeliere zegt opgelucht te zijn door de uitspraak van de rechtbank. “Na achttien maanden van valse, kwaadaardige en schadelijke beschuldigingen tegen mij en het platenlabel heeft de rechter Chaudhuri’s pogingen om de geschiedenis te herschrijven volledig verworpen.” Aan de BBC liet de advocaat van Chaudhuri weten dat ze wellicht in beroep gaan. Hij wees er ook op dat de rechter de beschuldigingen van racisme niet onderzocht heeft.