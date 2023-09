Religieuze gebouwen gaan met de aandacht lopen op Open Monumentendag, maar kijk ook eens naar de elektriciteitshuisjes van weleer

Open Monumentendag schenkt – weer eens – geen aandacht aan de nochtans vaak prachtige elektriciteitshuisjes van weleer. ‘Het beeld dat wij van de geschiedenis van België ophangen is fake.’

Niemand die het ziet, maar elektriciteitshuisje nummer 147 in het centrum van Oudenaarde is een merkwaardig gebouw. Het staat op de hoek van de Burgscheldestraat en lijkt wel het laatste overblijfsel van een middeleeuws kasteel, uit de tijd dat Margaretha van Parma hier werd geboren en de wandtapijtenindustrie de stad internationaal aanzien gaf.

Telkens als ik voorbij het huisje kom, wordt de ridder in mij wakker. Dan denk ik aan de kastelen die ik bezocht – het Gravensteen in Gent, de hoogteburcht in Bouillon, het Alhambra in Granada, Camelot in de albums van De Rode Ridder – en aan het jongensachtige enthousiasme dat me daar telkens overviel, al is vechten met zwaard en schild niets voor mij.

Al jaren prikkelt het huisje mijn verbeelding. Welke wereld schuilt er achter de stalen deur van deze donjon, de slotpoort met als welkomstgroet: ‘Levensgevaar – 10.000 V’? Niemand die het weet, zoals niemand het huisje ziet.

Zondag is het Open Monumentendag, de 35ste al. Deze keer draait alles rond immaterieel erfgoed, vertelt de website: ‘Je ontdekt de verhalen en tradities achter onze monumenten. Die gekoesterd worden, mee evolueren met de tijd en springlevend blijven tot vandaag.’ Muziekkiosken worden voor het voetlicht gebracht. Mariakapelletjes ook. Kastelen en moskeeën. De weg tussen Antwerpen en Turnhout zelfs.

Over oude elektriciteitshuisjes, zoals dat in Oudenaarde, zal niemand het morgen hebben. Alweer worden de kapelletjes van stroom over het hoofd gezien, wat met industrieel erfgoed – fabrieksgebouwen, watertorens, sluizen, steenkoolbergen, kranen, boortorens – wel vaker gebeurt.

“Ik noem dat het marginale erfgoed, waarvan men het belang nog niet inziet”, zegt Adriaan Linters, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA). “Kerken en kastelen worden volop beschermd. Maar kleine gebouwen of gebouwen die een meer technische functie hadden niet, tenzij betrokken burgers er een actie rond opzetten.”

We blijven nog altijd een religieus land, vindt Linters dan ook. Het leeuwendeel van de subsidies gaat naar religieuze gebouwen, kerken worden prioritair herbestemd en tijdens Open Monumentendag wordt industrieel erfgoed slechts beperkt opengesteld voor het publiek. “Veelzeggend is ook dat men enkele jaren geleden de bescherming van de iconische Boelwerfkraan in Temse weer wilde opheffen of dat er in Gent zo weinig beluiken zijn beschermd, terwijl in de 19de eeuw wel een kwart van de bevolking in die straatjes woonde”, zegt hij. “Het beeld dat wij van de geschiedenis van België ophangen is gewoonweg fake.”

Architectura minor

Een golf van groene blokken overspoelt ondertussen ons land: dit jaar alleen al plaatste netbeheerder Fluvius 350 nieuwe distributiecabines, 285 vrijstaande en 65 in een gebouw (‘bestaand of in opbouw’).

Knooppunten in het elektriciteitsnet worden die betonnen blokken genoemd, ‘die voor een vlotte verdeling van elektriciteit tot in iedere straat zorgen, belangrijk in het licht van de energietransitie en nieuwe toepassingen als elektrische mobiliteit en warmtepompen’. De cabines versterken het elektriciteitsnet en zorgen ervoor dat omvormers van zonnepanelen niet uitvallen, ‘een problematiek’ die kennelijk vooral in Limburg en het Hageland ‘extra aandacht vraagt’.

Maar je wilt ze toch vooral niet in je straat, en al helemaal niet in je voortuin. In alle openheid tonen de groene prefabblokken ons hun uniformiteit en zakelijkheid. Weg is de verbeelding. Nergens werd rond de cabines een huisje opgetrokken, en al zeker geen donjon. Voor schoonheid ontbreekt het ons aan tijd, maar ook aan interesse.

“We streven er zo veel mogelijk naar om een nieuwe cabine te integreren in een bouwproject, zodat er een minimale hinder is”, klinkt het bij Fluvius. “En als de onderhoudskosten van het gebouw te hoog oplopen, of het niet meer conform de huidige technische en veiligheidseisen is, dan vervangen we de cabine door een nieuwbouw. Zo sloopten we in de eerste jaarhelft 183 vrijstaande cabines, tegenover 280 in 2022.”

Ons erfgoed wordt voor onze ogen afgebroken en niemand die protesteert. Frietkoten beschermen we als monumenten, over Mariakapelletjes brengen we boeken uit, ruimtelijke wanorde scoort op Instagram. Maar de elektriciteitshuisjes, die met hun architectuur en hun plaatsing in het landschap vaak even opvallend zijn, vergeten we.

Toch zijn ze van grote waarde. Ze vertellen ons iets over vroeger, en hoe de tijden zijn veranderd. Werden ze ooit met veel zorg ontworpen, dan heeft niemand er vandaag nog oog voor.

“In essentie vind ik die architectura minor interessant omdat die gebouwen zo belangrijk zijn – zonder de huisjes hadden wij geen licht in huis –, maar ook omdat niemand ze nog ziet staan”, zegt Linters. “Vroeger wilde men iets dat mooi was in zijn omgeving, tegenwoordig telt alleen het functionele.”

Gelukkig blijft er voorlopig nog voldoende schoonheid over. Alleen al in het dorp waar ik woon vind je elektriciteitshuisjes in alle vormen, grootten en kleuren. Met trapgevels versierd, deels met klimop begroeid of in dezelfde nieuwbouwsteen als de woning ernaast opgetrokken, het lijkt wel het zoveelste bijgebouwtje in de nu al zo propvolle wijk. Het allermooiste huisje is pal naast een ‘echt’, katholiek kapelletje neergepoot. De schuin aflopende regenpijp, nog zo’n kenmerkend landschapselement, verbindt beide monumenten – dat van het geloof en dat van het dagelijkse leven.

Ook verderop is zowat elk elektriciteitshuisje een bezienswaardigheid. Op het dorpsplein van Nazareth, bij Gent, heeft huisje nummer 24 wat weg van een schaalmodel van de kerk waarnaast het is gebouwd.

Bij park Den Brandt in Wilrijk springt het huisje in beaux-artsstijl in het oog; ‘Société d’éléctricité de l’Escaut’, valt in sierlijke letters op de witte, afgeronde gevel te lezen.

In het gehucht Heirweg, in Anzegem, staat een huisje met een wirwar van borden aan de zijgevel: wegwijzers naar een aardbeienautomaat, hoeve-ijs en honing van de imker, reclame voor ‘nieuwe !!!’ aardappelen (‘vastkokende en bloemige’) en seizoensgroenten, en eronder een lijdende Christus aan een houten kruis met fors wat spanning in de spieren.

En in Aarschot herinnert de boodschap ‘Kookt elektrisch’ aan de vooroorlogse campagne ter bevordering van elektrisch koken, al straalt het gebod met elke letter die wegvalt – de ‘o’, ‘l’ en ‘t’ zijn al verdwenen – almaar minder autoriteit uit.

Het bijzonderste exemplaar is in Koekelare te vinden, hartje West-Vlaanderen. Op het Fransmansplein is daar een elektriciteitshuisje in de vorm van een Thaise tempel te zien. Het werd Sala Thai gedoopt en blijkt een cadeau van een oud-burgemeester te zijn, een man met een voorliefde voor Thailand. Bij de inhuldiging zouden zelfs Thaise monniken aanwezig zijn geweest.

Welke god wordt in deze huisjes vereerd?

Opletten

Veel van de elektriciteitshuisjes stammen uit het interbellum. Na de Eerste Wereldoorlog kon elektriciteit over steeds langere afstanden worden verdeeld en in alle steden, dorpen en wijken verrezen kleine gebouwtjes waar via een transformator de hoogspanning naar laagspanning kon worden omgezet, als laatste schakel tussen producent en klant. Dankzij deze transformatorhuisjes, kortweg transfohuisjes, ging bij duizenden gezinnen het licht plots aan.

“Toen waren er nog veel verschillende elektriciteitsmaatschappijen, want de distributie werd soms tot op gemeentelijk niveau georganiseerd”, zegt Adriaan Linters. “En elk van die maatschappijen had eigen architecten in dienst, om zich met deze huisjes te profileren. Ze pakten ermee uit en kozen elk voor een verschillende stijl. In de stad werden ze meestal in de rij ingebouwd, maar op het platteland werden het vaak landschapsbepalende elementen.”

Nog te weinig transfohuisjes zijn als monument beschermd, zegt Caroline Daemen, erfgoedconsulent bij Erfgoed Noorderkempen. “Ze stralen dikwijls veel charme uit en ze leren ons meer over de tijd dat mensen nog wat argwanend stonden tegenover elektriciteit, waardoor er een vormentaal moest worden ontwikkeld om ze in het toenmalige landschap te laten opgaan.”

Dat die taal nog altijd aanspreekt, merkte Daemen toen ze in 2019 mee een regionaal project rond de elektriciteitshuisjes in de Kempen opzette, naar aanleiding van Open Monumentendag. “De reactie was massaal en veel mensen bleken herinneringen aan de transfohuisjes te hebben”, zegt ze. “Dikwijls zijn het plekken waar mensen afspreken of helpen ze om je te oriënteren in het landschap. Ik was er zelf niet meteen door gefascineerd, maar sindsdien let ik er wel vaker op. Eens je ergens een mooi exemplaar hebt gezien, beginnen ze je overal op te vallen.”

Zo is er het exemplaar schuin tegenover Cinema Cameo in Sint-Truiden, als een Legokasteel verrezen op een eiland in de straat. Een bushokje en een parkeermeter maken het tafereel compleet. “In de lagere school was het de plek waar ik, als seutige en gehoorzame jongen, sporadisch uit de bol ging”, vertelt docent en pianist Jan Swerts, die vlakbij woont. “Ik ging er verboden snoep eten, toverbollen en bruisende korreltjes, ook al had mijn moeder me dat uitdrukkelijk verboden, en gaf er klasgenootjes geld om even met hun Game & Watch te mogen spelen. Voor beide zonden gebruikte ik het geld dat ik van mijn moeder kreeg om in de missiebus van Broederlijk Delen te steken.”

In Zandhoven staat dan weer een hoekwoning die wordt overschaduwd door een transformatortoren. Als een aanbouw van 10.000 volt kleeft die aan het huis, een ‘elektriciteitswachtershuis’, zoals er ook sluiswachtershuizen en brugwachtershuizen zijn.

En in de Gentse havenwijk de Muide verfraait op de hoek van de Meulesteedsesteenweg en de Dukkeldamstraat een prachtig elektriciteitshuisje het straatbeeld. Het werd tijdens het interbellum ontworpen door Jan-Albert De Bondt, die in 1930 werd aangesteld als hoofdarchitect van de Gentse Elektriciteitsmaatschappij en later nog meerdere modernistische villa’s zou optrekken.

Met de afgeronde gevel, de glazen wand en het opschrift ‘Alles electrisch’ oogt het nog steeds modern. De tekst, een echo uit een niet eens zo ver verleden, leert ons hoe cyclisch de geschiedenis is: ook in de tijd waarin dit huisje werd gebouwd was de hang naar ‘elektrificatie’ groot.

Wanneer ik op een ochtend op de zitbank voor het huisje ga zitten, word ik al snel aangesproken door een man die zich als John voorstelt. John heeft een plastic zak vol blikjes frisdrank bij en vertelt spontaan dat hij jaren als dakloze heeft geleefd. Hij groeide op in Leuven, maar werd uit zijn studio gezet nadat die onbewoonbaar werd verklaard. “Van de ene dag op de andere bleek mijn huis niet meer brandveilig en er was ook iets met den elektriek”, zegt hij – het elektriciteitshuisje naast ons met de rug aankijkend.

Verrassend genoeg noemt John zijn periode op straat de mooiste van zijn leven. De vrijheid, het avontuur, de zee van tijd, hij mist het nog elke dag. “Ik had geen zorgen”, zegt hij. “Als ik het allemaal even niet meer wist, kocht ik een busticket en ging ik de hele dag rondrijden en naar buiten kijken. Heel België heb ik zo gezien.”

Nu hij alweer een hele poos in deze volkse buurt bij de haven woont, ziet John veel veranderen. Aan de waterkant wordt volop gebouwd en verbouwd, het proces van gentrificatie lijkt op volle toeren. “Waar moet ik naartoe, als het hier straks niet meer te betalen is?”, vraagt John zich af.

We kijken nog even omhoog, naar het huisje van Jan-Albert De Bondt. Alles elektrisch? Niet in het leven van John.

Ooit las hij op Facebook iets over de cultuurhistorische waarde van het gebouw, zegt hij. “Maar ik had er nog nooit deftig naar gekeken. Nu je het zegt: het is inderdaad heel schoon.”

Nepboomstammen

Vaak zien we de schoonheid onder onze neus pas als een buitenstaander ons erop wijst. An Devroe weet er alles van: zij fotografeert al jaren elektriciteitshuisjes en merkt keer op keer hoe weinig aandacht deze kapelletjes van stroom genereren. “De mensen kijken altijd raar op als ik aan het fotograferen ben”, zegt Devroe. “‘Wat is hier nu te zien?’, vragen ze meestal. In Galmaarden fotografeerde ik een cabine, terwijl de buurman dacht dat ik zijn boomhut aan het fotograferen was. Toen ik mijn uitleg deed, was hij er nog niet helemaal gerust op.”

Op haar twaalfde documenteerde Devroe kerken en kastelen. Later kreeg ze meer oog voor pakhuizen en fabrieken. Van een expert hoorde ze dat dit ‘vuil’ erfgoed zijn imago niet mee had en zodoende koos ze de elektriciteitshuisjes als onderwerp voor haar eindwerk fotografie, aan de kunstacademie in Anderlecht.

“Er kwamen veel liefdes samen in dat project”, zegt ze. “Architectuur, geschiedenis, materialen, vormen. Met aandacht kan iets banaals toch weer bijzonder worden, wat een elektriciteitscabine altijd wel is. Al die lichten die we aansteken, de wasmachine die draait, het blijft wonderlijk.

“De cabines zijn tijdsdocumenten en ook de context kan me intrigeren: hoe ze worden ingeplant, de soms bizarre keuzes van stedenbouw... Zo zijn er cabines in een kasteelmuur of in een vroegere garage geïntegreerd. In Gijzenzele staat er een in het gezelschap van een bunker. Een cabine in Lessen is wit geworden van het stof als gevolg van de activiteiten in de porfiergroeve. En aan de mooie, witte torencabine in Dudzele zijn de aanhechtingspunten en isolatoren nog van glas en porselein.”

Een selectie van haar beelden bracht Devroe uit als een postkaartenset. Een artistieke hulde aan het alledaagse. “Transformatorhuisjes kunnen evengoed een attractie zijn”, zegt ze. “De meeste mensen vinden de art-decotypografie of luifels in Expo 58-stijl nog mooi, maar mij fascineren ook afwerkingen als nepboomstammen. Of cabines helemaal boven aan een paal, die ik in Wallonië nog zag.”

In een boek over baksteenarchitectuur van Giovanni Peirs las Devroe dat we deze gebouwtjes kunnen beschouwen als de laatste monumenten van de industriële revolutie. Door de thesis Danger de mort/Levensgevaar van collega-fotograaf Peter Chinitor kwam ze meer te weten over de gebruikte materialen: voor de Eerste Wereldoorlog werden de huisjes nog opgetrokken in sintelbeton, een afvalproduct van de staalproductie, na de oorlog kwamen er torencabines in gewapend beton of geglazuurde bakstenen, in het interbellum werden ze vaak opvallend naast de kerk of het dorpsplein ingeplant, als symbool van de nieuwe tijd, en na de Tweede Wereldoorlog werden ze meer en meer van metaal en polyester gemaakt, goedkopere materialen.

“Tot men weer geïrriteerd raakte door die inspiratieloze cabines en er daardoor weer een tegenbeweging kwam met weer gemetselde cabines”, zegt Devroe. “Maar een decoratiedwang is er al sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer. Al zijn in sommige gemeenten wel enkele distributiekastjes origineel beschilderd. Vroeg of laat komt er altijd een reactie op eentonigheid, desnoods met graffiti en slogans à la ‘Breek het kapitaal’.”

Kippenhok

Voor zijn thesis Danger de mort/Levensgevaar fotografeerde Peter Chinitor begin jaren 90 een tachtigtal elektriciteitshuisjes. Hij begon in zijn straat in Anderlecht en reed vervolgens vooral in Oost- en West-Vlaanderen urenlang rond.

“Mijn promotor was een hobbyfotograaf en werkte in de energiecentrale van Langerbrugge, bij Gent”, zegt Chinitor. “Hij heeft me op sleeptouw genomen en getoond dat er ook een hiërarchie zit in die huisjes. Sommige zijn onderstations die een heel stadsdeel bedienen, andere zijn kleiner en leveren alleen stroom aan een of twee straten.”

Inspiratie haalde Chinitor bij Hilla en Bernd Becher, die vanaf 1959 de snel in onbruik rakende Duitse industriële architectuur vastlegden. Aangetrokken door de eenvormigheid van de gebouwen – de watertorens, mijnschachten en hijskranen die zoveel welvaart hadden gebracht – werkten ze telkens in lineaire en rastervormige reeksen, die ze ‘typologieën’ noemden en die vandaag tot de artistieke canon behoren.

“Tijdens corona heb ik op Google Street View veel van de huisjes die ik dertig jaar geleden heb gefotografeerd opnieuw opgezocht”, zegt Chinitor nog. “Een kwart was al verdwenen of vervangen door een prefabexemplaar.”

Maar ook herbestemming is een optie en hierin is Nederland een gidsland. In het Friese Widrum werd een elektriciteitshuisje omgevormd tot een bed & breakfast, in Enschede tot een atelier en expositieruimte voor kunstenaars, in Nijmegen tot een restaurant.

België volgt, langzamerhand. In een veld in Wortegem-Petegem doet een oude elektriciteitscabine dienst als kippenhok. In Herve, bij Luik, is in een voormalig transformatorhuisje een vakantiewoning ingericht. En in Zwijnaarde werd een duistere elektriciteitscabine recentelijk omgetoverd tot een fris uitziend woonhuis met op de benedenverdieping de werkruimte van een ‘gezondheidscoach’, die ons wil helpen in ons streven om ‘de beste versie van onszelf’ te worden.

Het biedt hoop. ‘Gebouwen zoals elektriciteitshuisjes maken, als essentiële infrastructuurelementen, wel degelijk deel uit van ons erfgoed’, schreef Peter Van den Bossche, docent elektrotechniek aan de VUB ooit. ‘De inventaris bouwkundig erfgoed in het Vlaams Gewest vermeldt thans 109 elektriciteitscabines, en 5 zijn er officieel beschermd.’

Een verderzetting en vervollediging van deze inventarisatie en bescherming lijkt hem aangewezen, ‘zodat de elektriciteitscabines kunnen blijven getuigen van de evolutie van onze energie-infrastructuur en symbool kunnen staan voor het belang van de elektriciteit in onze samenleving’.

Want erfgoed omvat niet alleen het grote, indrukwekkende monument, rondde hij zijn tekst af, ‘maar evenzeer het kleine, bescheiden relict’.

Geen toegang

Ik fiets nog eens – op spierkracht – tot bij de donjon in het centrum van Oudenaarde. De kantelen, de boogvensters, het wapenschild met de bliksemschicht boven de toegangsdeur, zoals altijd doet het elektriciteitshuisje dromen van een leven als hoofse ridder. Zou zich binnen in de toren een teletijdmachine bevinden?

“Ik zou het je heel erg afraden om binnen te gaan”, had fotografe An Devroe me nog gezegd. “In Frankrijk zijn twee tieners geëlektrocuteerd toen ze zich op de vlucht voor de politie in zo’n cabine hadden verstopt. De delen waar stroom doorgaat, zitten nochtans afgesloten achter verschillende deuren. De ondergrond is verplicht van beton en de deuren zijn van metaal, zodat ook dieren zich geen toegang naar binnen zouden kunnen knagen. Het pictogram ‘gevaarlijke elektrische spanning’ zou ik niet negeren.”

Ook Fluvius gaf niet thuis. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen we je geen toegang verlenen tot een cabine die in dienst is, kreeg ik te horen.

Wie weet lukt het volgend jaar tijdens Open Monumentendag wel?

