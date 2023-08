Relaas van de Grote Indierockdag van de Lokerse Feesten: je-m’en-foutisme, rustig kabbelen en sexy spelletje pingpong

Lichte verwarring over de volgorde van deze Lokerse Feesten-affiche: ‘Hoezó Balthazar hoger dan het machtige Wilco? Moeder, in wat voor wereld leven wij?!’ Maar na deze avond beleefd te hebben, ben ik graag de eerste om mezelf een droplul te noemen: natúúrlijk was Balthazar de headliner van de dag! Uiteráárd was het plein volgelopen voor de donkere adonissen van de Belpop. Nú weet ik: Wilco mag dan nog steeds een gezellig, mooi onderhouden renaissancekerkje zijn, maar Balthazar? Dat is de fucking Notre Dame.

Gezellige affiche tout court, met naast Balthazar en Wilco ook nog een streepje aanstormend britpopgeweld (de onlangs ook op Werchter keet schoppende scousers van Stone) en nog méér Belgisch schoon (Sylvie Kreusch nam vanavond, net als Balthazar, tijdelijk afscheid van de vaderlandse podia). Was dit dan - in een poging om de lading onder één fraai wapperende vlag te vatten - de Grote Indierockdag van de Lokerse Feesten? Ja, hoor!

Stone (★★★☆☆)

Tussen Yungblud en Sleaford Mods, tussen IDLES-punk en jaren 90-rock, dáár ergens zit het très Britse Stone pinten te hijsen. Op de Lokerse Feesten mochten zij het plein openen, en dat deden ze naar très Britse gewoonte door veel lawaai te maken - die decibelmeter! - en ongevraagd hun T-shirt uit te trekken. Beukende gitaren, netelig Mike Skinner-gebral (‘What can I say? / I’m a hateable guy’), een bewonderenswaardig je-m’en-foutisme. Hoogtepunt: frontman Fin Power die doodleuk een Rubiks kubus oploste tijdens een gitaarsolo. Een ezel stoot zich er geen twee keer aan: u houdt deze Stone maar beter goed in de gaten.

Stone. Beeld Alex Vanhee

Sylvie Kreusch (★★★☆☆)

Kreusch’ tijdelijke, maar daarom niet minder jeukerige adieu aan het tourleven - ze wil op haar nieuwe plaat focussen - getuigde alweer van groot vakmanschap. Geweldige gitaarsolo’s! Knisperende backing vocals! Een bongospeler én een drummer die elkaar nooit voor de voeten trommelden! Toch één opmerking: als afsluitend werpkusje had ik in plaats van het ietwat abrupt eindigende ‘Please to Devon’ toch liever hoogtepunt ‘Let It All Burn’ gehad. Niet alleen vanwege die geweldige regel ‘Ladies, ladies, ladies, please be my guest / To whatever I might have left’ (over de groupies van haar ex Maarten Devoldere). Maar vooral vanwege die bijna achteloze verzuchting: ‘The only reason why I did it after all / All to be praised by a rock-’n-roll star...’ Ze deed alles voor de complimenten van een rockster. En kijk nu, na die triomfantelijke, vanavond zachtjes uitdovende ‘Montbray’-tournee: plots is ze er zelf één.

Sylvie Kreusch. Beeld Alex Vanhee

Wilco (★★★☆☆)

Grootste minpunt bij het optreden van Wilco? Om met de deur in huis te vallen: het publiek! En u was de dag nog zo goed begonnen! Maar bij Wilco leken alle toeschouwers zomaar even, ‘Invasion of the Body Snatchers’-gewijs, te zijn vervangen door Tomorrowland-fähig terrasjesvolk dat collectief op zoek was naar de oesterbar. De hele avond werden prachtige nummers overstemd door gefezel over Toscaanse wijn. Staat daar tijdens een prachtnummer zoals ‘I Am Trying to Break Your Heart’ geen lijfstraf op? Of op z’n minst - ik zeg maar iets - gemeenschapsdienst en een abonnement op Knack?

Wilco. Beeld Alex Vanhee

Wilco zelf heb ik al jaren niet meer zo scherp gezien. Het werd een retrospectieve die zwierf tussen vrijwel al hun platen: ‘Box Full of Letters’ uit A.M., ‘A Shot in the Arm’ uit Summerteeth. ‘Impossible Germany’ uit - natuurlijk! - Sky Blue Sky. Uit meesterwerk Yankee Hotel Foxtrot, vorig jaar nog geëerd met een hyperdeluxeheruitgave, werden de klassiekers ‘Jesus Etc.’ (met fantastisch orgeltje) en ‘Heavy Metal Drummer’ geplukt. Maar nóg beter waren ‘Misunderstood’, uit Being There’ en vooral ‘Hummingbird’, uit A Ghost Is Born. Toen de gitaar van Nels Cline tegen het einde het zanglijntje van ‘humming-bi-ii-ird’ overnam: kippenvel! Als Jeff Tweedy het hoofd van Wilco is, dan is Cline de onbuigzame ruggengraat die hem recht overeind houdt.

Teken van een écht goed Wilco-optreden: zelfs het recente materiaal klonk top. ‘Cruel Country’, ‘If I Ever Was a Child’, ‘Story to Tell’... Dat is genoegzaam, aangenaam, rustig kabbelen op het hoogste niveau — nimmer te verwarren met aanmodderen. 3,5 sterren. In een zaal waren het er meer geweest.

Balthazar Beeld Alex Vanhee

Balthazar (★★★★☆)

Daar was-ie dan: de Notre Dame van het Belgische rockwezen! En zoals dat een goede Notre Dame betaamt, was Balthazar vanavond - ‘voor de laatste keer in járen’, beklemtoonde presentator Stijn Van de Voorde tot tweemaal toe - simpelweg on fire.

Het begon met het sexyste spelletje pingpong ever: frontmannen Jinte Deprez en Maarten Devoldere die het balletje met de hoofdvocalen song na song naar elkaar ketsten. Van ‘Decency’ (Jinte) naar ‘Wrong Vibration’ (Maarten) naar ‘Do Not Claim Me Anymore’ (Jinte) naar ‘Then What’ (Maarten), enzovoort enzoverder. Broederlijk: niks geen ruzies over de kapiteinsband hierzo. ‘Do Not Claim Me Anymore’ schoot van dat openingssalvo het ráákst: even funky als de fenomenale versie van ‘Can’t Stop’ die de Red Hot Chili Peppers op Werchter speelden.

Iedereen zijn momentje: Tijs Delbeke schitterde op viool in ‘Decency’ en op trombone in ‘The Oldest of Sisters’, de zinderende finale van ‘The Boatman’ werd aangevuurd door de zware halen van drummer Michiel Balcaen, en ondertussen vuurde bassist Simon Casier grooves af als een machinegeweer.

Een enkele technische moeilijkheid: tijdens ‘On a Roll’ - ‘I must have been on a roll / Kept on losing control’ - was niet alleen de control, maar ook de stekker eruit gevallen. Toen Deprez zijn draad nadien terug oppikte, was iets unieks te horen: een Balthazarees die zong met de lach in de stem.

Trouwens, hoe goed blijft dat refrein van ‘On a Roll’? Zelfs Elon Musk zou het geprobeerd hebben met een agressieve rebranding, maar het valt écht niet kapot te krijgen.

De bindtekst van de avond kwam op naam van Maarten Devoldere. ‘Wilco was goed, hè?’, glimlachte hij. ‘Daarnet in de backstage waren we wel wat star-struck... want Sylvie Kreusch liep daar rond.’ Hij had nog liefs in de richting van zijn ex te strooien: tijdens het aan haar opgedragen ‘You Won’t Come Around’ ving hij zelfs in de hoogte álle noten, speciaal voor haar.

Balthazar. Beeld Alex Vanhee

​​Hoe verder de avond vorderde, hoe breder de nummers begonnen uit te waaieren. ‘Blood Like Wine’ zwalpte naar een prachtig, The National-achtig einde. ‘Linger On’ en ‘I Want You’ (allebei vanop laatste plaat Sand) kregen ruimschoots de tijd om prachtig te ontbolsteren. En ‘Fever’? Dat was sowieso al - denk aan die scène uit ‘Pulp Fiction’ - een adrenalinespuit recht in de borstkas. Alleen is die spuit bij ‘Fever’ enkel en alleen gevuld met cóólheid - spul waarvan met name Deprez en Devoldere elke liveshow opnieuw een overdosis riskeren. Dan is even pauzeren wellicht alleen maar verstandig.

Een tijdelijk, maar vooral wáárdig afscheid: tot binnen een paar jaar, boyo’s!