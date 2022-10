‘Reizen Waes’ serveert zijn crew de ene fantastische herinnering na de andere, maar daarom nog niet de kijker

Nergens is het verschil in beleving tussen maker en kijker groter dan bij het reisprogramma. Zag men in mij een kale, vreetgrage baardaap met een pseudo-Aalsters accent en dus een schermgezicht, dan stond mijn valies al klaar. Londen, Zaporizja, Teralfene, geen rampspoed houdt me hier. Overal valt wel iets te beleven, in het slechtste geval heb je altijd nog een crewlid te treiteren.

Het probleem schuilt in het overbrengen van zoveel pret. Ik heb destijds geweldig genoten van het schrijven en spelen van sketches voor Play Sports, maar betwijfel of de kijker dat even lollig vond. Dat ik u dit stukje niet gemaskerd toezing zou de laatste weifelingen moeten wegnemen.

Bij Reizen Waes heb ik altijd het gevoel dat Tom en Pascal en wie de man van 700.000 euro deze keer ook allemaal achter zich aan sleurt, Jef en Nicole en Audra en Bernard, de ene fantastische herinnering na de andere bijeen aan het harken zijn, terwijl ik, de kijker, ergens achteraan het kluitje bengel, de rugzak met de kaart, de muggenspray en onze paspoorten behoedend voor gretig in het rond graaiende straatkinderen. Ik zie de gids’ parapluutje wel boven de mensenmassa uitsteken, maar hoor de uitleg niet, laat staan de grapjes.

In de eerste aflevering van dit inmiddels achtste seizoen trekt de kliek naar het Indiase Mumbai. Ik gokte vooraf op items over sloppenwijken, Bollywood, pikante curry en – mijn wildcard – de lynchpartij van een iets te gretig naar straatkinderen graaiende klootzak. Slechts drie van de vier kwamen aan bod.

Wanneer Waes en de zijnen een dans- en acteerschool in een boven aan een gammele ladder vastgesnoerde container bezoeken, vrees je het ergste. Tientallen kwetsbare kinderen en een leraar die eruitziet als een soort Lou Deprijck van de tropen. Ik wou dat ik nooit van Jimmy Savile had gehoord en nog zonder verpinken kon geloven in de goede intenties van mensen als deze Baburao Laad Saheb, en bid tot alle goden die het hindoeïsme rijk is dat Tom Waes zich zijn vriendelijk glimlachen nooit zal moeten beklagen.

Het was alleszins de boeiendste reportage. Voorts zagen we kleine huisjes van binnenuit (in de sloppenwijken) en grote huizen van buitenaf (die van Bollywood-ster Shah Rukh Khan en de schandalig rijke zakenman Mukesh Ambani). En iedereen maar gelukkig zijn! Zes dagen per week elf uur per dag regenjasjes naaien voor 170 euro per maand, daar kunnen ze op het platteland alleen maar van dromen, bezwoer een gids de clan-Waes, alsof hij baat had bij een systeem van onderdrukking dat in zijn levensonderhoud voorzag. Schrijnend, maar helaas allang geen straffe televisie meer.

Voor elk bord hete curry serveert Reizen Waes drie porties slappe, en een miljoen Vlaamse tafelgasten lijkt niet te malen om een rekening van 700.000 euro.

Reizen Waes: wereldsteden, maandag om 20.40 uur op Eén.