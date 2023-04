Regisseur Sahim Omar Kalifa over ‘Baghdad Messi’: ‘Voetbal is een manier om alle problemen te vergeten’

Tien jaar geleden maakte Sahim Omar Kalifa wereldwijd indruk met zijn kortfilm Baghdad Messi. Nu keert hij terug naar Koerdistan, van waaruit hij in 2001 naar België vluchtte, én naar het verhaal van de eenbenige voetballer uit Bagdad. ‘Voetbal is een manier om alle economische en politieke problemen te vergeten.’

“Ik hoop altijd op Manchester United, maar ze doen niet mee. Dus dat is een probleem”, zegt Sahim Omar Kalifa (43) al lachend wanneer we hem bij wijze van afscheid vragen wie er dit jaar de Champions League wint. “Ik supporter altijd voor de Engelse teams, maar het zal wel Bayern of Real Madrid worden. Als zij tegen een van mijn favoriete ploegen spelen, denk ik: dit wordt een moeilijke match.”

De Leuvense regisseur is al een voetbalfan van toen hij opgroeide in Iraaks Koerdistan. En ook toen al klopte zijn hart voor de roodhemden uit Manchester. “Voetbal is heilig in Irak, omdat de Britten het in de jaren 20, tijdens de kolonisatie door Engeland, naar Irak hebben gebracht”, legt hij uit. “Soms vraag ik me af waarom Irak niet de beste ploeg ter wereld heeft, als je ziet dat íedereen er voetbal speelt, dat iedereen ermee bezig is. Het is wel een van de beste ploegen in het Midden-Oosten: ze hebben in 2007 de Asia Cup gewonnen. En enkele maanden geleden hebben ze de Gulf Cup gewonnen, een toernooi met onder andere Saoedi-Arabië, Qatar en Bahrein.

BIO - Geboren in Zakho (Iraaks Koerdistan), 1980

- Reisde in 2001 zijn familie achterna naar België, in de laadbak van een vrachtwagen

- Werkte in België als vertaler voor Dienst Vreemdelingenzaken

- Studeerde film aan Sint-Lukas, Brussel

- Maakte vier kortfilms: Nan (2008), Land of the Heroes (2011), Bad Hunter (2012) en Baghdad Messi (2013), dat de shortlist voor de Oscars haalde

- Zijn langspeeldebuut Zagros (2017) won de Grand Prix op Film Fest Gent

- Regisseerde de documentaire Iraq’s Invisible Beauty

- Baghdad Messi is zijn tweede langspeelfilm

“Ik supporter al meer dan dertig jaar voor Manchester United. Maar in Irak supportert bijna iedereen voor Barcelona of Real Madrid - dat zijn de opties. Mensen zijn er echt gek op voetbal, dat is ongelooflijk. Er was heel lang een dictatoriaal regime in Irak: voetbal was het enige wat de mensen hadden. Het was een vorm van escapisme, een manier om weg te vluchten van de realiteit en alle economische en politieke problemen te vergeten.”

Dat escapisme druipt van elk shot in Baghdad Messi. Het is Kalifa’s tweede langspeelfilm, na Zagros, een subtiel drama over een Koerdische migrant dat in 2017 de Grand Prix won op Film Fest Gent. Maar tien jaar geleden blikte Kalifa al een kortfilm in met de titel Baghdad Messi. Eerder had hij hoge ogen gegooid met Land of the Heroes, waarvoor hij samenwerkte met de jonge producenten Hendrik Verthé en Kobe Van Steenberghe. “Dat was een heel goede ervaring, dus vroegen Kobe en Hendrik me: heb je een idee voor een ander verhaal? Ik heb hen het idee verteld over een kind dat in Bagdad voetbal speelt met één been. Dat was voor hen genoeg om aan dat project te beginnen.

Beeld uit 'Baghdad Messi'. Beeld rv

“De titel hebben we pas helemaal aan het einde gekozen. De eerste titel was FC Baghdad, maar Hendrik zei dat mensen dan aan FC De Kampioenen zouden denken. En in 2009 - toen er in Irak een einde kwam aan het sektarische geweld tussen sjiieten en soennieten - was er die Champions League-finale tussen Manchester United en Barcelona. Daarom hebben we voor Baghdad Messi gekozen. Omdat Messi zo’n bekende voetballer is - iederéén kent Messi, het wekt interesse op. Maar Bagdad is ook messy, het is er een chaos.”

Vertaler-tolk

Kalifa’s kortfilm won wereldwijd meer dan 70 prijzen en haalde de shortlist van de Oscars. “Toen we Baghdad Messi maakten, was dat niet met het idee om er nadien een lange versie van te maken. Maar er was veel interesse voor dat verhaal, voor dat personage, voor de film in het algemeen. We hebben met die kortfilm héél veel mensen bereikt, niet enkel in België of in Europa, maar ook in Amerika, in Zuid-Amerika... In Irak kent bijna iedereen die film, in de Arabische wereld heeft hij het ook goed gedaan. Terwijl een kortfilm maar een klein medium is - met een langspeelfilm kun je méér mensen bereiken. Enkele maanden na het succes van Baghdad Messi kwamen Kobe en Hendrik met het voorstel om dit te doen.”

Baghdad Messi vertelt het verhaal van Hamoudi, een jongen van een jaar of tien die zijn been verliest en vreest nooit meer zijn vriendenteam van Barcelona-fans te kunnen aanvoeren. “Voor Hamoudi is voetbal een manier om de pijn van de dagelijkse realiteit te vergeten, om geluk te vinden. En daarom doet hij er alles aan om weer te kunnen voetballen, nadat hij zijn been verliest.

'Baghdad Messi' vertelt het verhaal van Hamoudi, een jongen van een jaar of tien die zijn been verliest en vreest nooit meer zijn vriendenteam van Barcelona-fans te kunnen aanvoeren. Beeld rv

“We hebben beslist om nog veel aan het verhaal te veranderen in de lange versie. Mensen die de kortfilm al gezien hebben, moeten ook een reden hebben om de langspeelfilm te zien. We hebben het personage interessanter gemaakt: je ziet hoe hij zijn been verliest na een Amerikaanse aanval, dat symboliseert hoe de Iraakse droom door de Amerikanen wordt afgenomen. Het voetbalveld wordt een slagveld.

“We hebben de politieke achtergrond van de film ook wat rijker, wat interessanter gemaakt. Hamoudi’s ouders zijn moderne, hooggeschoolde mensen. Het personage van de moeder is sterker geworden. We vonden het belangrijk om aan te tonen dat niet alle vrouwen in Irak of Baghdad conservatieve figuren zijn, maar dat zij ook een sterke rol in de maatschappij kunnen vervullen.”

Recensie De halsstarrigheid waarmee Hamoudi de vaak brute werkelijkheid negeert, heeft zowel iets tragisch als iets heroïsch ★★★☆☆

Hamoudi’s vader werkt dan weer als tolk voor de Amerikanen, wat hem op nauwelijks verholen bedreigingen van andere Irakezen komt te staan, en hem dwingt Bagdad te verlaten voor een afgelegen vissersdorpje. Kalifa haalde de inspiratie voor het personage bij zijn eigen ervaringen als vertaler voor de Dienst Vreemdelingenzaken. “Ik heb ook vertaald voor Irakezen die in Irak getolkt hebben voor Amerikaanse organisaties, zoals Blackwater (een private militaire organisatie die controversiële beveiligingsmissies uitvoerde in Irak, nvdr.) Die naam mochten we niet gebruiken in de film - in de film heet het bedrijf Unity. Ze maakten geen deel uit van het Amerikaanse leger, maar dat maakt voor Irakezen niet uit - als je voor de Amerikanen werkt, voor de bezetters, word je gezien als de vijand. Er zijn veel tolken die in Irak bedreigd of vermoord werden, die het land daarom verlaten hebben.”

Kalifa zelf groeide op in de buurt van Zakho, een stad in het noorden van Iraaks Koerdistan, vlakbij de Turkse grens. In 2001 volgde hij zijn familie naar België, in de laadbak van een vrachtwagen – net als het hoofdpersonage van zijn langspeeldbuut Zagros. “Het is een heel moeilijke reis, ook psychologisch, en je riskeert zonder zuurstof te vallen. Als ik op voorhand had geweten dat het zo moeilijk was, was ik misschien niet naar België gekomen.

Sahim Omar Kalifa. Beeld Wouter Van Vooren

“Alle films die ik maak liggen me na aan het hart, ze liggen dicht bij mijn leven, maar ze gaan niet over mezelf. Ik verander zo veel aan het verhaal, dat ik ze wel beschouw als films over iemand anders, niet als films over mezelf. Ik houd wel van voetbal, en voetbal maakte me gelukkig, dus daar wilde ik een film over maken. Maar ik heb bijvoorbeeld nooit in Bagdad gewoond.

“Ik ben hier nu bijna exact even lang als ik in Koerdistan heb geleefd. Maar ik voel me nog altijd sterk verbonden met mijn land. Elke zomer gaan we er naartoe, soms ga ik twee keer per jaar. Ik heb er vaak aan gedacht om terug te keren naar Koerdistan. De infrastructuur is er nu heel goed, het leven is er beter dan toen ik ben weggegaan. Mijn broers zijn teruggekeerd, en nog heel wat andere familieleden. Maar er zijn ook veel Marokkanen en Italianen die naar België kwamen met het idee om later terug te keren. Maar dan blijven ze een beetje langer, trouwen ze in België, krijgen ze kinderen, ze wachten tot die klaar zijn met school... Zo gaat dat. (lacht)

“Ik ben heel gelukkig in België: ik heb hier veel vrienden en familie, mijn kinderen gaan hier naar school. En de politieke toestand is hier nog altijd beter dan daar. Als je in Koerdistan geld vraagt voor een film, kijken ze naar je politieke achtergrond, bijvoorbeeld. Om daar een film te maken, moet ik slaaf worden van een of andere partij. En het is altijd mijn droom geweest om films te maken. Hier kan ik dat, maar in Koerdistan zou mijn carrière misschien wel ten einde komen.”

Twee spannende uren

Toch heeft hij Baghdad Messi ook daar opgenomen, en heeft hij daar naar de juiste acteurs gezocht. “Dat was heel dubbel. Enerzijds is het moeilijk om iemand te vinden van de juiste leeftijd - tussen 9 en 11 jaar oud - met één been, die kan acteren en voetballen. Anderzijds waren we gechoqueerd door hoeveel lijsten organisaties ons gaven van kinderen met één been tussen 9 en 11 jaar. Dat waren er heel veel: allemaal kinderen die, vaak door de oorlog, hun been hadden verloren. Van al die lijsten hebben we dan een shortlist gemaakt.

“Op het einde van de beelden zie je beelden van een ander kind, dat uiteindelijk overleden is. We wilden hem als hoofdacteur: hij leek voor onze film gemaakt. Hij had 30 trofeeën gewonnen, hij was heel bekend op sociale media in Irak. Plots is hij heel ziek geworden, en zes weken later is hij overleden. We hebben de film aan hem opgedragen.”

Uiteindelijk bezorgde iemand Kalifa foto’s van Ahmed Mohammed Abdullah, “onze Hamoudi”, zoals Kalifa hem steevast noemt. “Hij had een onschuldig gezicht, en het grootste deel van de film is dan wel verzonnen, maar het verhaal van onze Hamoudi is even sterk. Hij heeft tijdens de oorlog tegen IS zijn vader verloren, en zijn been. En hij is ook dol op voetbal. Het lijkt bijna alsof we het verhaal speciaal voor hem hadden geschreven.

Ahmed Mohammed Abdullah speelt de hoofdrol in 'Baghdad Messi' een kortfilm van Sahim Omar Kalifa. Beeld rv

“Hij woonde in Ramadi, op zo’n twee uur ten westen van Bagdad. Het probleem was: twee jaar geleden was het daar nog heel gevaarlijk, IS was daar nog actief. Maar we zijn naar daar gegaan om Hamoudi te ontmoeten.

“Toen we er weer vertrokken, reden we zo’n vijf uur, naar Koerdistan. Die reis was de gevaarlijkste reis die ik ooit heb gemaakt. Bij een checkpoint werd ons gevraagd wat wij hier deden, omdat het zo onveilig was. Onze chauffeur wilde ons kalmeren en zei: geen zorgen, ik heb een pistool bij, ik ga jullie beschermen. En ik dacht: als IS met tien mensen komt, heb je niets aan één pistool. We zijn toch verder gereden. Uiteindelijk hebben we niets meegemaakt. Maar dat waren twee héél spannende uren. Je riskeert in de handen te vallen van de meest barbaarse groep ter wereld. Zeker omdat ik een Europeaan ben, én een Koerd: dat is voor IS reden genoeg om je op een leuke manier te vermoorden.”

Hij vertelt het met een zekere lichtheid, blij dat het goed afgelopen is. Temeer daar het de moeite waard was om “zijn Hamoudi” te ontmoeten. “Ik heb veel films met kinderen gemaakt, maar Hamoudi is de enige die ik beschouw als een professionele acteur. Als ik hem een dialoog van vier bladzijden gaf, had hij tegen de dag nadien al alles vanbuiten geleerd, was hij emotioneel perfect voorbereid. Terwijl je bij andere kinderen een dialoog twintig keer moest oefenen.

“Ik ben blij als de hoofdrolspelers uit mijn film die aandacht krijgen. Dat doet me plezier. Hij is nu heel bekend in de Arabische wereld, bijna iedereen kent hem in Irak. En we zijn met hem naar Parijs gegaan, om de echte Messi te ontmoeten. Dat was een hele organisatie, en voor de aftrap schreven de kranten dat Messi de dag voordien de training had verlaten en niet zou spelen. Dat was nogal spannend. Net voor de aftrap hebben ze dan bekend gemaakt dat hij tóch zou spelen.”

En dan komt de kritische voetbalfan in Sahim Omar Kalifa weer naar boven. “Het was wel een heel slechte match. Messi was zelf ook niet goed. Maar Hamoudi is wel goed onthaald, hij heeft een gesigneerd shirt gekregen, hij heeft Messi en Mbappé ontmoet. Hamoudi was echt superblij.”