Regisseur Rodrigo García over zijn vader, Gabriel García Márquez: ‘Hij keek dwars door je heen als hij aan het schrijven was’

Gabriel García Márquez betreurde het dat hij over alles in zijn leven kon schrijven, behalve over zijn eigen dood. Zijn oudste zoon Rodrigo García (62), nu een gevierd filmregisseur, heeft dat nu in zijn plaats gedaan.

Er is nog tijd is het relaas van de laatste dagen van ‘Gabo’, zoals Gabriel García Márquez, de Colombiaanse Nobelprijswinnaar en schrijver van Honderd jaar eenzaamheid’ en Liefde in tijden van cholera door vrienden en familie werd genoemd, en de dood van diens vrouw Mercedes, zes jaar later.

Rodrigo García: “Ik had nooit een vooropgezet plan om een boek te schrijven. Ik kwam oorspronkelijk gewoon naar Mexico om bij mijn vader te zijn, met wie het toen niet goed ging. De dokters hadden gezegd dat hij nog wel enkele maanden zou leven, maar plots werd dat bijgesteld naar drie weken.

“Vanaf dat moment zaten we in een soort limbo, te wachten op iets dat elk moment kon gebeuren, zonder dat iemand wist wanneer. Ik begon notities te maken, zonder dat daar een bedoeling achter zat. Losse herinneringen, bijzonderheden die me opvielen. Ik heb lang niet geweten wat ik ermee moest aanvangen. Bovendien wist ik dat mijn moeder niet al te happig op publicatie zou zijn. Pas toen zij enkele jaren geleden stierf, werd het eigenlijke onderwerp van het boek me duidelijk. Het zou een vaarwel worden aan allebei mijn ouders, aan die wereld waarin elk kind opgroeit, aan die kerk waartoe je behoort.”

Voor u was het ondenkbaar om het boek te publiceren zolang uw moeder nog leefde. Waarom? Wat zou ze van het boek gevonden hebben?

“Mijn moeder was een heel sociale vrouw, maar tegelijkertijd was ze beducht voor pottenkijkers. Ze hield het privéleven graag privé. En wat ze van het boek zou vinden? Ik denk dat ze zou zeggen dat ik een babbelkous en een roddeltante ben, en vervolgens zou ze haar vrienden opbellen en zeggen: ‘Heb je Rodrigo’s boek gelezen? Het is echt gewéldig.’ Zo tegenstrijdig was ze wel.”

Rodrigo García: ‘Vandaag kun je op YouTube de gekste dingen vinden, zoals ‘hoe maak je een vork’. Mijn vader zou dat soort zaken ­verslonden hebben.’ Beeld rv

Uw vader leed op het moment van zijn dood al enkele jaren aan dementie. U vertelt hoe erg hij het vond dat zijn belangrijkste instrument als schrijver, zijn geheugen, hem langzaam ontglipte.

“In zekere zin was dat het ergste wat hem kon overkomen. Hij zei me weleens: ‘Mijn geheugen is mijn ruw materiaal én mijn instrument. Ik doe niks anders dan me zaken herinneren. Mijn geheugen is alles.’ Zelfs verbeelding is een vorm van voorspelling gebaseerd op eerdere ervaringen. Neem iemand zijn geheugen af, en je neemt hem zijn ziel af.”

U zet hem neer op zijn kwetsbaarst: hij heeft het moeilijk om gezichten te herkennen, is vaak verward. Tegelijkertijd zijn er momenten dat zijn gevoel voor humor het haalt van de mist in zijn hoofd, zoals wanneer zijn ziekenbed omgeven is door verpleegsters, en hij schalks zegt: ‘Ik ben te oud om met jullie allemaal te vrijen, hoor’. Heeft ook u in die dagen een kwetsbaarder versie van uw vader leren kennen?

“Nee, eigenlijk niet. Omdat het niet de kwetsbaarheid was van een man die er nog helemaal was. Hij was niet meer de man van vroeger. Het was meer alsof je voor een kind moest zorgen.”

Op het moment van zijn eigenlijke dood gebeurt er iets heel merkwaardigs. Jullie vinden een dood vogeltje in de zetel, precies op de plaats waar hij altijd zat. Het lijkt wel een gegeven uit een van zijn boeken.

“We denken dat het vogeltje tegen het raam moet gevlogen zijn en vervolgens daar is beland. Een vriendin van de secretaresse van mijn vader maakte ons er later op attent dat een van mijn vaders bekendste personages, Ursula Iguaran (uit ‘Honderd jaar eenzaamheid’, red.), net als hij op een Witte Donderdag stierf en dat er in de passage waarin hij haar dood beschrijft gedesoriënteerde vogels tegen de muren vliegen en dood neervallen. Wat ik ervan moet denken, weet ik niet, ik weet alleen dat het een te mooi verhaal is om niet verder te vertellen.”

U heeft elders beschreven hoezeer u getroffen was door de eenvoud van zijn dood, vergeleken met de verpletterende gebeurtenis die de dood van een ouder voor elk kind is.

“Het kan net zo simpel zijn als in slaap vallen. Ik herinner mij een gesprek met twee bevriende Mexicaanse regisseurs die erbij waren toen hun moeder stierf. Op een bepaald moment dáchten ze dat ze was gestorven, maar zeker waren ze niet, begrijp je wat ik bedoel? Een vreedzame dood staat soms in schril contrast met wat die dood betekent voor de nabestaanden.”

Als zoon had u een uniek perspectief op het leven van uw vader. U vertelt bijvoorbeeld hoe hij vaak last had van nachtmerries en hoe gevaarlijk het was om hem op zulke momenten wakker te maken, omdat hij dan wild met zijn armen ging zwaaien. U deelt ook verhalen die aan de keukentafel werden verteld, zoals hoe hij als kind in zijn pudding spuwde of bananenchips uit zijn schoen at, om te voorkomen dat een van zijn broers of zussen ermee ging lopen.

(lacht) “Hij was de oudste van elf kinderen en de strijd om lekker eten was groot. En dus spuwde hij in zijn drilpudding, tot op hoge leeftijd een van zijn absolute lievelingsgerechten. Hij kwam uit een arm gezin en je moest vechten voor het weinige dat er was.”

Waarom is hij volgens u gaan schrijven?

“Nog voor hij kon schrijven, tekende hij stripverhalen. En zoals hij zelf al verteld heeft, groeide hij op in een wereld vol verhalen. Hij woonde in een huis met mensen die achtervolgd werden door het verleden of door spoken uit het verleden, meestal figuurlijk maar soms ook - naar zij geloofden - letterlijk. Ik denk dat het een combinatie was van opgroeien in een bepaald milieu en een aantal ongrijpbare factoren.”

Gabriel García Márquez wotrdt omstuwd door journalisten, eind maart 1981 in Mexico-City. De schrijver was naar Mexico gevlucht omdat hij in zijn thuisland Colombia vreesde te worden gearresteerd. Beeld Bettmann Archive

Hij was geobsedeerd door de dood en tegelijkertijd lopen zijn boeken over van de vitaliteit.

“Zijn boeken zitten vol leven én vol dood, dat klopt. Wellicht hoort dat samen: de angst voor de dood en levenslust. Hij hield van het leven, hij was enorm gulzig op dat vlak, gulzig ook naar de levens van anderen. Tegenwoordig kan je op YouTube alles vinden, de gekste dingen eerst, zoals ‘hoe maak je een vork’, of ‘hoe maak je ballonnen’? Hij zou dat soort zaken verslonden hebben. Hij had een onstilbare honger naar alle menselijke activiteit.”

U beschrijft hoe hij in een soort trance verkeerde wanneer hij schreef, in die mate dat hij je niet eens hoorde als je tegen hem sprak.

“Een gesprek was op zo’n moment onmogelijk. Ik herinner me hoe mijn moeder mijn broer of mij zijn werkkamer in stuurde om hem te melden dat het middageten klaar was. Hij keek dan dwars door je heen naar de deur en wanneer je weg was, keek hij nog steeds naar de deur. (lacht) Hij kon zich jaloersmakend goed concentreren.”

In het Engels luidt de titel van uw boek A Farewell to Gabo and Mercedes. Uw moeder wordt expliciet vermeld. Volgens García Márquez was zij de meest verbazingwekkende persoon die hij ooit had ontmoet. Zij was de Jefa Maxima, de grote baas. Wat maakte haar zo bijzonder?

“Mijn moeder was heel intelligent, maar ook van bescheiden komaf. Hoe zij zich aan het succes heeft weten aan te passen, hoe zij hun beider wereld wist te bestieren, die van heel erg klein plots heel erg groot was geworden, dat wás ongelofelijk. Tot hun veertigste waren ze straatarm en hadden ze amper geld om de huur te betalen, en op een paar jaar tijd hadden ze verschillende huizen en rekenden ze presidenten tot hun vrienden.

“Tegelijkertijd was zij iemand die, net als hij, heel erg geïnteresseerd was in de levens van anderen. Ze onderwierp anderen regelmatig aan een spervuur van vragen, op het opdringerige af. Het waren heel vitale mensen, heel nieuwsgierig.”

Is het waar dat uw vader haar ten huwelijk vroeg toen hij 14 jaar oud was en zij 10?

“Ja. Ze waren buren. Zij was heel erg mooi en ik denk dat hij het bij wijze van grap vroeg. Waarna ze huilend naar huis ging.” (lacht)

U bent vandaag een succesvol regisseur. Klopt het dat uw vader er als kind eigenlijk van droomde om films te maken?

“Dat zou kunnen. Maar ik ben blij dat zijn droom nooit is uitgekomen, want dan hadden we zijn boeken niet gehad. Gelukkig dus maar.”