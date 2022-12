Regisseur Marie Kreutzer over haar rebelse Sisi-film ‘Corsage’: ‘Ik ben trouw gebleven aan haar karakter, niet aan de feiten’

Vergeet het poeslieve poppetje dat Romy Schneider in de Sisi-films speelde: in Corsage steekt de beroemde keizerin haar middelvinger op naar de verstikkende verwachtingen van het hof. ‘Alles wat we over Sisi denken te weten, is louter interpretatie’, zegt regisseur Marie Kreutzer.

“Heel eerlijk: Sisi heeft me nooit geïnteresseerd.” Regisseur Marie Kreutzer (45) windt er geen doekjes om. Ze was nooit een grote liefhebber van de beroemdste keizerin uit de Oostenrijkse geschiedenis. Zelfs de onvermijdelijke filmtrilogie met Romy Schneider, die sinds de jaren 50 tot in den treure wordt heruitgezonden op tv, heeft ze nooit gezien. “Mijn moeder was een alternatieve vrouw, een soort hippie. Ze wou niet dat we thuis veel tv keken, dus we hebben nooit prinsessenfilms gezien.”

Toch heeft Kreutzer nu zelf een Sisi-film gemaakt. Maar dan wel eentje die komaf maakt met het rozige clichébeeld van het poeslieve poppetje met de zandlopertaille. Corsage toont Sisi zoals we haar nog nooit eerder zagen: de keizerin is net veertig geworden, en begint zich steeds meer te af te zetten tegen haar imago van elegante schoonheidskoningin.

Het idee om met Sisi aan de slag te gaan, werd Kreutzer ingefluisterd door Vicky Krieps, de actrice die uiteindelijk de hoofdrol zou spelen in Corsage. “Maar in eerste instantie moest ik lachen toen ze met dat voorstel afkwam”, zegt Kreutzer. “Waarom zou ik dat doen? Ik vond Sisi saai. Een toeristenmagneet die hotelkamers in Wenen vult. Maar op een bepaald moment besloot ik om me dan toch maar eens te verdiepen in haar leven. En hoe meer ik las, hoe duidelijker het me werd dat alles wat we over haar denken te weten, louter interpretatie is. Elke biografie is anders, afhankelijk van wie ze schreef, en in welke tijd. Daardoor voelde ik me vrij om zelf ook mijn eigen ding te doen.”

Daden van verzet

Tijdens haar onderzoek begon Kreutzer bovendien glimpen op te vangen van een andere, rebelse Sisi. “Ik zag in haar leven kleine en grotere daden van verzet: tegen de rol die haar werd opgelegd, tegen haar man Frans Jozef I van Oostenrijk, en tegen alle andere mannen die haar zeiden wat ze moest doen. Toen ik dat begon te zien, was mijn interesse gewekt. Dit was iets universeels, waarin ik mezelf kon herkennen. Want als vrouwen worden we nog altijd opgevoed met het idee dat we moeten pleasen om geliefd te worden. Daarover gaat deze film voor mij.”

Of ze door die feministische lezing ook een historisch accurater beeld van Sisi’s leven schept, durft Kreutzer niet te zeggen: “Ik heb niet geprobeerd om trouw te blijven aan de feiten, maar wel aan het karakter van deze vrouw. Door alles wat ik las, werd me duidelijk dat Sisi veel complexer, donkerder en melancholischer was dan ik dacht. Dat wou ik correct in beeld brengen, en niet zozeer wat er precies gebeurde in haar leven.”

Al bevat de film ook enkele scènes die zo uit de geschiedenisboeken zijn gelicht: “Sisi moest bijvoorbeeld geregeld grote, plechtige diners bijwonen. Maar op een bepaald moment raakte ze het eten niet meer aan, en praatte ze met niemand meer. Dat is punk! Ze maakt daar een statement: ze zit waar ze moet zitten, maar ze speelt het spelletje niet meer mee.”

Na Spencer (over prinses Diana) en Blonde (over Marilyn Monroe), is Corsage opnieuw een film over hoe een iconische vrouw kreunt onder het gewicht van haar publieke imago. “Zo gaat het bijna altijd met vrouwen die in de spotlights staan. Ze worden de hele tijd geobserveerd en wat ze ook doen, ze worden er altijd voor bekritiseerd of beoordeeld. Veel meer dan mannen. Toen Madonna zestig werd, zei ze: ‘Voor vrouwen is ouder worden een zonde.’ En dat klopt helemaal. En nog veel meer als je bekend bent. Want als de tijd gewoon zijn werk doet, zal men zeggen: ‘Oh, ze is oud geworden!’ En als je aan jezelf laat werken om dat te vermijden, is het van: ‘Kijk, ze heeft botox gebruikt!’ Je kan gewoon niet meer goed doen.”

Eigen concept van schoonheid

Voor Sisi waren looks nog belangrijker dan voor de meeste bekende vrouwen. “Ze creëerde haar eigen concept van schoonheid”, zegt Kreutzer. “Ze beantwoordde niet aan de normen van haar tijd: ze was dunner dan de meeste vrouwen, en groter dan de keizer. Daarom zette ze volop in op een nieuw soort schoonheid, bedacht ze haar eigen haarstijl, enz. Waarom ze zo bezig was met haar looks? Vrouwen willen mooi zijn, omdat ze weten dat het hun meest waardevolle goed is. Als je mooi bent, zal het leven makkelijker voor je worden. Bovendien denk ik dat Sisi’s focus op schoonheid ook een manier was voor haar om de liefde en aandacht te krijgen waar ze zo naar snakte. Maar dat heeft zich op vele manieren tegen haar gekeerd, denk ik.”

In zekere zin is Corsage dan ook een pleidooi om het verstikkende schoonheidsideaal - Sisi’s strak aangetrokken korset krijgt in de film een grote symboolwaarde - bij het groot huisvuil te zetten. “Onlangs was ik in een openbaar zwembad”, vertelt Kreutzer. “Ik zag er geen enkel perfect lichaam. Maar wanneer ik op mijn telefoon begin te scrollen, zie ik enkel maar perfecte lichamen. De beelden die we de hele dag zien, hebben niets meer met de realiteit te maken. Maar ze vormen ons brein en onze blik wel. Daarom vind ik dat iedereen die beelden produceert - filmmakers, fotografen... - een grote verantwoordelijkheid draagt. Want beelden zijn zoveel sterker dan eender wat we onze kinderen kunnen meegeven. Ik kan mijn dochter van elf wel vertellen dat schoonheid niet belangrijk is, maar ze ziet overal bewijs van het tegendeel. Dat moet veranderen.”

‘Corsage’ speelt vanaf 21/12 in de bioscoop.