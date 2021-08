Regisseur Kitty Green stelt wangedrag in Hollywood aan de kaak met vlijmscherp #MeToo-drama

Hoe film je de giftige macht die een figuur als Harvey Weinstein over zijn ondergeschikten uitwasemt? Door die man geheel níét te laten zien, besloot de 36-jarige Australische regisseur Kitty Green. In haar drama The Assistant horen we de in de film naamloze filmbaas alleen, via zijn van achter de kantoordeur klinkende woede-uitbarstingen, of zijn scheldkanonnades over de telefoon. We voelen zijn aanwezigheid in de angstcultuur onder het personeel, dat opereert als een hofhouding. En we zien de stroom knappe jonge vrouwen met onduidelijke bezigheden wachten voor hun onderhoud met de topman.

“Eigenlijk wilde ik hem ook niet laten spreken”, zegt Green over de telefoon. “In het script stond dan: de assistent belt met de baas en de baas schreeuwt. Dat je hem wel kon horen donderen, maar niet kon verstaan wat hij zei. Maar toen we eenmaal draaiden met hoofdrolspeler Julia Garner, veranderde dat. Zij heeft zo’n expressief gezicht dat je dicht bij haar wilt zijn met de camera. Maar dan moet je dus ook horen wat zij hoort. Toen hebben we achteraf nog een acteur gehuurd voor de stem. Gelukkig, want met die stem voel je de agressie.”

De 26-jarige Garner (bekend van de misdaadserie Ozark) speelt de pas afgestudeerde Jane, die onlangs in dienst is getreden van een Amerikaans filmbedrijf. Onderaan de ladder ploegt ze door haar lange diensten voor een schamel loon. Lunchbroodjes halen, afwas opruimen, jassen aannemen, iemands in het privévertrek van de baas verloren oorbel retourneren, vliegtickets boeken, en die andere nieuwe, piepjonge assistent in een luxehotel onderbrengen. “Slaap jij ook in zo’n hotel?”, vraagt die laatste. Nee, Jane niet. “Je bent z’n type niet”, legt een collega Jane uit. Tevens te interpreteren als: je bent veilig.

Vóór The Assistant maakte Green verschillende documentaires. In 2013 viel ze op met Ukraine Is Not a Brothel, haar portret van de vrouwelijke blootactivisten van Femen en de dubieuze man die schuilging achter de Oekraïense feministische beweging. “Zo veel onderscheid is er niet”, zegt ze zelf over de overstap. “Of het nu documentaire is of fictie: ik portretteer dingen graag zo accuraat mogelijk.”

Voorafgaand aan het schrijven van haar script sprak ze een kleine honderd assistenten uit de filmwereld. Onder hen enkelen die eerder werkzaam waren voor ex-filmbons Weinstein, die wegens zijn seksuele vergrijpen tot 23 jaar cel is veroordeeld. “Wat me vooral opviel, was hoeveel vrouwen ongeveer hetzelfde meemaken op de werkvloer. Veel jonge vrouwen zeiden dat ze uit de filmindustrie waren gestapt nadat ze een periode als assistent hadden gewerkt. Omdat ze het idee kregen dat er hogerop geen plek voor ze was.”

Regisseur Kitty Green: ‘Vrouwelijke filmmanagers reageerden heel enthousiast op het script, dat ze dan een dag later met hun mannelijke baas gingen bespreken. Vervolgens hoorden we er niets meer van. Maar we hielden vol.’ Beeld Getty

Wat vindt u ervan dat mensen nu over The Assistant spreken als ‘de Weinstein-film’?

“Ik ben niet zo gek op die vergelijking, want dat was niet mijn uitgangspunt. Ik heb nooit gedacht: o, ik maak een #MeToo-film, of een Weinsteinfilm. Wat mij betreft is dit een film over jonge vrouwen en mannen en hun problemen op de werkvloer. Het gevaar is dat mensen die problemen vereenzelvigen met Harvey Weinstein, maar het is groter dan die ene man. Aan de andere kant: als dat label ervoor zorgt dat mensen over de film gaan lezen of hem gaan zien, levert het misschien iets goeds op.”

Werd het idee voor de film ook gevoed door persoonlijke ervaringen?

“Nou, toen ik mijn vorige film, de misdaaddocumentaire Casting JonBenet, op het Amerikaanse filmfestival Sundance presenteerde, werden er wat van die verkapte seksistische opmerkingen gemaakt, soms ook door de pers. Dan vroegen ze wie de leiding had over de opnamen. Alsof ik die film niet had kunnen regisseren zonder ‘leiding’ van mijn mannelijke producenten. Dat frustreerde me wel. Het voelde alsof ze mijn positie als filmmaker probeerden te ondermijnen. En het resulteerde erin dat ik wilde praten met andere jonge vrouwen in het filmvak. Zo kwam ik ook bij de assistenten.”

Was The Assistant makkelijk te financieren?

“Nee. Vrouwelijke filmmanagers reageerden heel enthousiast op het script, dat ze dan een dag later met hun mannelijke baas gingen bespreken. Vervolgens hoorden we er niets meer van. Of er kwam een e-mail vol excuses: ‘Sorry, mijn baas wil het script niet eens lezen.’ Maar we hielden vol, tot het lukte.”

In uw film portretteert u de kliek rond zo’n Weinstein-achtige man. Hoe medeschuldig zijn de mensen daarin aan zijn misstappen?

“Toen ik een vriendin voor het eerst over mijn plan vertelde, een film over de assistent van zo’n roofdier, zei ze meteen: ‘O, de enabler’, degene die zo’n systeem mogelijk maakt. Die term valt vaak, maar het is lastig. Jane komt vers van de universiteit, ze probeert te overleven in een onmogelijke baan. Op welk punt kun je zo iemand medeschuldig noemen? Hoeveel weet ze nou werkelijk van wat haar baas uitvoert?

“Ik wil met mijn film ook laten zien hoe moeilijk het soms is om er iets van te zeggen. Ik geloof ook dat we nu pas de juiste taal daartoe hebben. Het begrip ‘seksueel wangedrag’ is bijvoorbeeld vrij nieuw voor dit soort vergrijpen. Natuurlijk zijn er ook personen binnen zo’n bedrijf die al langer op de hoogte zijn, die de zaken en klachten juridisch afdekken, met cheques en zwijgcontracten. In mijn film zie je hoe diep zo’n bedrijfscultuur doorwerkt, ook voor de mannen op dat kantoor. Hoe er naar ze wordt geschreeuwd, hoe geïntimideerd ze zijn. Het is meer een film over een systeem dan een beschuldiging.”

