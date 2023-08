Regisseur Francesca Archibugi probeert in ‘Il colibrì’ mysterie te creëren, maar het voelt als mist spuiten ★★☆☆☆

“Je bent een kolibrie. Je gebruikt al je energie om op dezelfde plek te blijven.” Oftalmoloog Marco Carrera is al een man van middelbare leeftijd wanneer Luisa Lattes hem deze ongemakkelijke waarheid in het gezicht gooit. De Française is zijn levenslange geliefde, maar de twee zijn nooit echt een koppel geweest. Eeuwige twijfelaar Marco lijkt vaak verlamd als hij op persoonlijk vlak beslissingen moet nemen. Maar Il colibrì, naar de roman van Sandro Veronesi, gaat niet alleen over hem, maar ook over de twee disfunctionele families waarvan hij deel uitmaakt. Eerst die met zijn ouders, broer en zus. Ergens in de jaren 70 - de film schuwt concrete tijdsaanduidingen - schudt Marco zijn adolescentenhuid af. De tweede familie is die met zijn echtgenote en dochter - een leugenspel waarvan de code hem wordt aangereikt door de therapeut van zijn vrouw.

Francesca Archibugi vertelt het verhaal niet chronologisch. Als een vrije vogel springt ze door de tijd, ongecompliceerd trucjes van de foor gebruikend, zoals een scène auditief laten beginnen terwijl we ons visueel nog 30 jaar vroeger bevinden. Door de gekunstelde narratieve aanpak duurt het tot diep in de film vooraleer je voldoende informatie hebt om sommige vroege scènes te begrijpen. Archibugi probeert de aandacht van de toeschouwer te vatten door mysterie te creëren en op sfeerschepping in te zetten, maar dat voelt als mist spuiten. De acteurs en actrices (zoals Bérénice Bejo en Nanni Moretti) lijken verloren te lopen in het verhaal. Zelfs Pierfrancesco Favino, met voorsprong de beste Italiaanse acteur van zijn generatie, krijgt geen vat op zijn personage Marco.

Il colibrì heeft nochtans voldoende bouwstenen om uit te groeien tot een pakkend drama over hoe (niet) om te gaan met verlies. In plaats van ze zorgvuldig te assembleren heeft Archibugi ze gladweg op een hoopje gegooid.

Vanaf morgen in de bioscoop.