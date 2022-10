Regisseur David Lowery: ‘Mijn eerste film was een remake van ‘Poltergeist’. Ook al had ik die film niet gezien’

Negen jaar nadat Ain’t Them Bodies Saints in première ging op Film Fest Gent is regisseur David Lowery teruggekeerd voor een gesprek met zijn vaste componist. Al is er wel wat veranderd: de eigenzinnige cineast maakt inmiddels films voor Disney.

“De laatste keer dat ik in Gent was, was in 2013, voor Ain’t Them Bodies Saints”, herinnert regisseur David Lowery (41) zich. “Ik kijk ernaar uit om na negen jaar nog eens terug te keren.” Zijn nieuwste werk, de Disney-film Peter Pan & Wendy, wordt pas volgend jaar in de bioscoop verwacht, maar vrijdag geeft hij een woordje uitleg bij zijn recentste film, het uitstekende en enigmatische The Green Knight. Een dag later gaat hij in gesprek met zijn vaste componist Daniel Hart, die in Gent ook jurylid is.

Hart was al van de partij bij Lowery’s eerste film, het dertien jaar oude St. Nick. “Sindsdien heb ik geen enkele film zonder hem gemaakt. Deels omdat hij een ongelooflijk getalenteerde muzikant is die vrijwel alles kan doen, maar deels ook omdat ik me comfortabel bij hem voel. Ik weet dat de muziek bij hem in goede handen is, ik hoef hem niet uit te leggen wat voor muziek de film nodig heeft. Daniel hoeft het script maar te lezen om de juiste ideeën te ontwikkelen – eigenlijk praten we er niet zoveel over. Ik leun achterover en wacht tot ik zijn ideeën hoor.”

Wie naar de credits van zijn films bekijkt, krijgt nochtans de indruk dat Lowery een beetje een controlefreak is: al zijn films heeft hij zelf geschreven. The Green Knight en het bizarre A Ghost Story, waarin Casey Affleck ruim een uur lang onder een laken acteert, heeft hij ook zelf gemonteerd. Die laatste heeft de regisseurs zelfs grotendeels zelf gefinancierd met het loon dat hij ontving voor de Disney-film Pete’s Dragon.

“Ik weet wat mijn sterktes zijn. Ik kan geen muziek schrijven, dus ik zou er nooit aan denken om dat voor mijn rekening te nemen. Ik ben ook geen goede production designer, en mijn cinematografieskills laten veel te wensen over. Maar schrijven, regisseren en monteren zijn voor mij een beetje hetzelfde. Het zijn verschillende versies van regisseren, van filmmaken. Dat zijn drie dingen waarvan ik weet dat ik ze kan doen. En ze draaien allemaal om storytelling, om de manier waarop ik het verhaal zie.”

Tunnelvisie

Lowery, die werd geboren in Wisconsin maar opgroeide in Texas, wist al op zijn zevende dat hij filmmaker wilde worden: een vroege roeping, waarvoor George Lucas verantwoordelijk was. “I was a big Star Wars-kid. Mijn moeder had een boek gevonden over George Lucas en hoe hij Star Wars had gemaakt. Dat proces zag er zó plezierig uit. Ik wilde toen alles doen: ik wilde acteren, de muziek schrijven, de special effects doen. Op dat moment dacht ik: elke job op een filmset ziet er geweldig uit, en ik wil ze allemaal doen. Ik las dat boek, en sindsdien zat ik met een tunnelvisie.”

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ besloot Lowery niet te lang te wachten met het maken van zijn filmdebuut. “Toen ik 7 jaar was, leende ik een camcorder van een vriend en heb ik mijn eerste film gemaakt: een remake van Poltergeist. Nu ja, ik had Poltergeist op dat moment nog niet gezien, dus het was nog niet echt een remake. Ik heb gewoon mijn eigen spookfilm gemaakt en die Poltergeist genoemd. Ik denk dat A24 (de verdeler van A Ghost Story en The Green Knight, EWC) die film zelfs ergens online heeft gezet.

“Er waren veel films die ik niet mocht zien toen ik jong was, zoals Poltergeist of Bram Stoker’s Dracula. Mijn manier om ze toch te zien was om er mijn eigen versie van te maken. Maar mijn ouders hadden geen camera of een videospeler. Dus ik schreef scenario’s, tekende storyboards en maakte rekwisieten. Ik deed alles, behalve de film zelf draaien. Dus er bestaat een volledige remake van Dracula die nooit is opgenomen.”

Een remake die Lowery wel maakte, is die van Pete’s Dragon, zes jaar geleden. Het was op dat moment een opvallende carrièrezet om een film voor Disney te maken. De regisseur was net doorgebroken met het kleine, op veertien dagen gedraaide St. Nick en het arty, contemplatieve Ain’t Them Bodies Saints.

“Dat was inderdaad een left turn, ik had dat ook niet verwacht. Nog voor Ain’t Them Bodies Saints klaar was, toen we de film nog aan het monteren waren in aanloop naar de première op Sundance Film Festival, stuurde mijn agent me een mail: ‘Disney zoekt naar ideeën voor een remake van Pete’s Dragon.’ Ze hadden alleen een titel, en wilde een remake maken die helemaal anders was dan het origineel. Ik houd van goede familiefilms. E.T. was a big deal to me, het was een van de eerste films die ik ooit zag. Ik dacht: dit is misschien wel iets voor mij. Een idee gaan pitchen bij een grote studio leek me sowieso wel een nuttige ervaring, maar ik had niet verwacht dat ik de baan zou krijgen.

“Maar kijk: dat is wel gebeurd en het was een erg mooie ervaring. Ik kon een film maken die heel persoonlijk aanvoelde en waarop ik heel trots ben. Ik denk dat het een van de beste films is die al heb gemaakt, en dat onder de auspiciën van Disney (lacht). Het heeft me geleerd hoe je een film kunt maken binnen het studiosysteem, die toch heel persoonlijk is. Toen ik het script schreef, kon ik me niet inbeelden dat iemand anders die film zou regisseren. Het was de perfecte opvolger voor Ain’t Them Bodies Saints. En het gaf een beter beeld van de films waarvan ik houd.”

The Green Knight speelt op 20 oktober om 16u45 in Studio Skoop, Gent.

A Ghost Story speelt op 21 oktober om 14u in Studio Skoop, Gent.

Creative Partnership Talk: David Lowery & Daniel Hart vindt plaats op 21 oktober om 15u in Kinepolis Gent.